Уникальный 48-часовой этап «Дакара»: авария лидера внедорожников и новый грузовой фаворит

На «Дакаре» стартовал необычный сдвоенный этап «Хроно». В условиях марафонских ограничений (то есть без помощи механиков) экипажам за два дня необходимо преодолеть дистанцию в 835 километров. В первый день борьба завершилась по отсечке секундомера — по окончании отведённого времени спортсмены отправляются на ближайший из семи бивуаков с тем, чтобы продолжить борьбу завтра с той точки, на которой остановились накануне.

Сам по себе формат, похоже, не вызвал у участников никаких проблем, тем не менее сразу для нескольких грандов борьба за победу окончена.

CAR: Аль-Раджи перевернулся, у Петеранселя проблемы

Главным событием дня в зачёте внедорожников стала авария лидировавшего в гонке Язида Аль-Раджи. На высокой скорости «Тойота» саудовского пилота налетела на препятствие и перевернулась. Экипаж не пострадал, а вот машина сильно повреждена. В итоге Аль-Раджи вернулся на старт спецучастка и если и сможет продолжить гонку, то с гигантской пенализацией и без шансов на победу. Не повезло сегодня и Стефану Петеранселю: после прокола на его «Ауди» отказала гидравлика. На момент написания материала экипаж пытается починить машину.

На фоне проблем Аль-Раджи в лидеры гонки вернулся Карлос Сайнс. Дело в том, что шедший вторым Нассер Аль-Аттия ехал по трассе первым и к точке D уступил испанцу 24 минуты. Это отбросило Нассера на третью позицию генеральной классификации — он теперь уступает и Маттиасу Экстрёму, поднявшемуся на вторую строчку.

Тактический фол не принёс Лёбу дивидендов Фото: A.S.O./Marcin Kin/DPPI

На четвёртой позиции закрепился Себастьен Лёб. Накануне француз из тактических соображений получил штраф в 15 минут — Себ рассчитывал отыграть их, стартуя в глубине пелотона и не теряя времени на навигации. Потерь избежать удалось, а вот отыграться — нет. Лёб как проигрывал Сайнсу более получаса, так и продолжает проигрывать.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, как и большинство лидеров, закончил первый день на точке D (до следующий добрались лишь Экстрём, Аль-Аттия и Герлен Шишери). Поначалу россияне шли в высоком темпе, но затем потеряли порядка полутора часов. На момент окончания заездов экипаж удержался на 17-й строчке «абсолюта», однако на предыдущей отметке — точке C — Вайдотас Жала и Стефан Петерансель опережали россиян.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт на точке D:

1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 22:57.35.

2. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +15.58.

3. Нассер Аль-Аттия (Nasser Racing / Prodrive) +21.41.

4. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +36.51.

5. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +1:02.31.

6. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:02.45.

7. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:11.55.

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +1:23.49.

9. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +1:31.55.

10. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +1:43.11

…17. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +2:34.06.

МОТО: Кинтанилья потерял все шансы

Не обошлось без проблем и в зачёте мотоциклов. Уже после 39 километров из-за технических проблем сошёл Скайлер Хоус, который накануне занимал 13-е место общего зачёта. Кроме того, более полутора часов потерял Пабло Кинтанилья — чилийцу не хватило топлива, из-за чего он остановился до зоны дозаправки. Невероятно обидный исход для райдера, который шёл шестым и боролся за победу.

Для Кинтанильи борьба за победу окончена Фото: A.S.O./J.Delfosse/DPPI

12 мотоциклистов успели добраться до точки F — и быстрейшим из них стал Адриен ван Беверен на «Хонде». Второе время осталось за его партнёром по команде Рики Брабеком, который отыграл у Росса Бранча шесть с половиной минут и перехватил лидерство в общем зачёте. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо откатился на третью строчку, а топ-5 замыкают ван Беверен и Тоби Прайс.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт на точке F:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 25:40.50.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2.48.

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +11.03.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +13.02.

5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +28.17.

6. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +28.28.

7. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +36.08.

8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +46.35.

9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:03.13.

10. Хоан Барреда Борт (Hero Motorsports Team Rally) +1:12.52.

SSV/QUAD: Эрик Гочал оторвался почти на час

В классе мотовездеходов-прототипов продолжает доминировать действующий победитель «Дакара» Эрик Гочал. На точке D поляк «привёз» ближайшему сопернику — Кристине Гутьеррес — 14 минут, а своему главному сопернику в общем зачёте — Митчеллу Гатри — почти 17. В генеральной классификации Гатри уступает лидеру 56 минут. Марек Гочал, отец Эрика, завершил сегодняшнее выступление на точке C — на ней он отметился с промежуточным третьим временем генеральной классификации.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт на точке D:

1. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Taurus) — 24:47.06.

2. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) +56.38.

3. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +1:21.41.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +1:25.12.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:30.24.

Эрик Гочал увеличивает отрыв Фото: A.S.O./F.Lefloc'h/DPPI

Среди серийных вездеходов сразу два экипажа из группы лидеров столкнулись с проблемами: шедший вторым Родриго Варела остановился почти сразу после точки А, а занимавший третью позицию Кристиано Батиста потерял почти час. Возглавляющий генеральную классификацию Жером Де Саделер благополучно финишировал на точке C и остался во главе гонки, однако две минуты у швейцарца отыграл Ясир Сейдан. До лидера саудовцу теперь не хватает лишь восьми с небольшим минут.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт на точке C:

1. Жером Де Саделер (MMP / BRP) — 26:45.35.

2. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +8.21.

3. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +13.34.

4. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) +17.13.

5. Жоао Феррейра (Can-Am Factory Team) +19.55.

Мануэль Андухар и Александр Жиру продолжают дуэль в зачёте квадроциклов, и сегодня француз отыграл у лидера гонки две с небольшим минуты. Преимущество Андухара в итоге сократилось до 18 минут, в то время как идущий третьим Марсело Медейрос отстал на полчаса. Остальные уже более чем в часе позади.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт на точке D:

1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 30:31.23.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +18.05.

3. Марсело Медейрос (Taguatur Racing Team / Yamaha) +33.41.

TRUCK: новый лидер

Новый лидер зачёта грузовиков — Мартин Мацик Фото: A.S.O./Frederic Le Floc'h/DPPI

Уже второй день подряд Янус ван Кастерен и Алеш Лопрайс синхронно теряют время. Оба экипажа завершили день на точке B с отставанием от Мартина Мацика в районе 40 минут. За счёт этого Мацик, единственный, кто финишировал на точке C, вырвался на первое место общего зачёта. Ван Кастерен теперь второй, Лопрайс — третий. На четвёртую строчку на фоне проблем Паскаля де Бара (голландец не отметился ни на одной точке) поднялся Митчел ван ден Бринк.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт на точке B:

1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 25:07.24.

2. Янус ван Кастерен (Boss Machinery Team de Rooy / Iveco) +19.10.

3. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +43.40.

4. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / Iveco) +58.54.

5. Вик Вертсейнен (Versteijnen Truck Racing / Iveco) +4:06.38.

Что дальше?

В пятницу, 12 января, экипажам предстоит завершить шестой этап. Участники продолжат гонку с тех бивуаков, на которых остановились сегодня, после чего можно будет подвести окончательные итоги двухдневного «Хроно».