На «Дакаре» сражение двух раллийных гениев: Лёб не оставляет надежд достать Сайнса

Издание «Дакара» 2024 года всё ближе к финишу. Сегодня состоялся уже девятый этап гонки из 12. Он не изменил лидеров в какой-либо из категорий, но в нескольких зачётах борьба обострилась. Подводим итоги дня.

CAR: Лёб отыгрался, но недостаточно

У Себастьена Лёба остаётся всё меньше времени, чтобы впервые в карьере занять на «Дакаре» первое место. Легендарный француз одержал победу на девятом спецучастке, однако отыграл у Карлоса Сайнса-старшего всего четыре минуты — это мало с учётом того, что в запасе у Матадора остаётся ещё 20, а до конца ралли-марафона лишь три этапа, включая не слишком длинный и сложный финальный.

Себастьен Лёб Фото: Red Bull Content Pool

Фактически Лёбу, потерявшему сегодня время из-за двух проколов, нужно отыграть по 10 минут за ближайшие два дня, чтобы получить шанс на общую победу. Это очень сложно, тем более что завтра гонщику «Продрайва» придётся открывать для всех трассу и, соответственно, решать навигационные ребусы. Но что делать? Терять Лёбу нечего, второе место его явно не устроит, так что француз будет атаковать по максимуму, в то время как Сайнс постарается «довезти» отрыв до финиша.

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова провёл отличный этап и поначалу даже оказался пятым, однако позднее они получили 15-минутный штраф за пропуск одной контрольной точки, что откинуло Кротова на 19-ю позицию. В генеральной классификации пилот со спортивной лицензией Кыргызстана по-прежнему идёт 11-м.

МОТО: дуэт лидеров распался

Определённый удар по интриге в мотоциклетном зачёте: сегодня Рики Брабеку удалось оторваться от Росса Бранча на семь минут — больше мы не можем говорить о существовании лидирующего тандема. В целом день сложился в пользу «Хонды»: лучшие результаты показали три её райдера во главе с Адриеном ван Бевереном. Любопытно, что при этом Брабек не выиграл ни одного спецучастка — пока такая «проигрышная» тактика работает!

Что же до ван Беверена, то он выбрался на третье место в генеральной классификации после слабого выступления Хосе Игнасио Корнехо Флоримо: чилиец, прежде стремительно приближавшийся к лидерам, сегодня проиграл сразу 10 минут и перевёл собственные шансы на общую победу в разряд теоретических. Впрочем, четыре мотоциклиста умещаются в 14 минут — посмотрим, что «Дакар» принесёт дальше.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после девяти этапов:



1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 36:16.31.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +00:07:09.

3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +00:11:16

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +00:13:46

5. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +00:28:02.

Лусиано Бенавидес Фото: Red Bull Content Pool

SSV/QUAD: ещё один удар по интриге

В зачёте мотовездеходов-прототипов Кристина Гутьеррес выступила а-ля Лёб: с одной стороны, сократила отставание от лидера общего зачёта Митчелла Гатри, а с другой — недостаточно, чтобы говорить о резком обострении интриги. Гатри всё ещё имеет в запасе комфортные 28 с половиной минут, а вот Гутьеррес нисколько не оторвалась от занимающего третью позицию Франсиско Лопеса Контардо: между ними прежние восемь минут. Ну а быстрее всех сегодня оказался Николас Кавильяссо — это уже пятый представитель «Тауруса», выигравший пролог или спецучасток на нынешнем «Дакаре».

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после девяти этапов:



1. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) — 42:09.25.

2. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +28.35.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +36.48.

4. Рокас Бацюшка (Can-Am Factory Team) +1:22.56.

5. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:27.15.

В классе стандартных мотовездеходов закончилась удачная серия для португальца Жоау Феррейры: если вчера он поднялся на вторую позицию, то сегодня проиграл больше часа и откатился на пятую строчку — теперь об общей победе можно только мечтать. Ну а лидирует, как и прежде, Ксавье де Султре, который демонстрирует похвальную стабильность на фоне попеременных проблем преследователей. Теперь француз имеет в запасе аж 28 минут — в этом классе на второй позиции тоже девушка, Сара Прайс. Для неё день сложился не очень: американка отстала от де Султре на 16 минут, резко снизив давление на лидера.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после девяти этапов:



1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) — 44:53.33.

2. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +28.16.

3. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +31.10.

4. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +37.00.

5. Жоау Феррейра (Can-Am Factory Team) +01:18.14.

А вот у квадроциклистов, наоборот, стало интереснее. Если вчера аргентинец Мануэль Андухар оторвался от француза Александра Жиру на 11 минут, то сегодня разрыв вновь сократился до шести — вся борьба впереди! Но посмотрим, насколько комфортно будет Жиру стартовать в среду раньше лидера общего зачёта.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после девяти этапов:



1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 51:07.27.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +06.13.

3. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +03:08.05.

TRUCK: Лопрайс вздохнул посвободнее

Чех Мартин Мацик продолжает спокойно, стабильно удерживать лидерство в категории грузовиков. Сегодня он проехал быстрее своих преследователей (если так можно назвать гонщиков, проигрывающих ему в районе двух часов) и уступил только Герту Хузинку, который уже ни на что не претендует в общем зачёте.

Хороший день для Алеша Лопрайса: если чех проиграл Хузинку менее пяти минут, то его соперник в споре за вторую позицию Митчел ван ден Бринк уступил конкуренту сразу 20. Таким образом, чех легко компенсировал небольшой штраф, полученный накануне, и имеет в запасе от голландца 18 минут.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после девяти этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 43:26.01;

2. Алеш Лопрайс (Praga) + 01:54.42;

3. Митчел ван ден Бринк (Iveco) + 02:12.10;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) + 04:36.27;

5. Вик Верстейнен (Iveco) + 07:51.58.

Что дальше?

В среду участников ожидает «круговой» этап вокруг Алулы — то есть бивуак останется на месте, что всегда очень удобно и позволяет механикам немного отдохнуть. Что же до боевых экипажей, то их ожидают 371 километр спецучастка и много каменистых дорог, где так легко заработать проколы колёс.