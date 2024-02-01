Всё или ничего. Льюис Хэмилтон перешёл в «Феррари», чтобы окончательно стать великим

Информационное пространство Ф-1 с момента окончания великой борьбы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена год за годом потихоньку сходило на нет. Доминирование нидерландца и слабость самой народной команды в лице «Феррари» привели к тому, что как минимум до 2026 года зрители ничего хорошего не ждут. И это ещё мягкое описание: на самом деле Формула-1 окончательно превратилась в площадку для локальных токсичных войн, на которой фанаты выплескивают всё своё недовольство путём не самых приятных сообщений. Героев в этом виде спорта нет ни у кого — Ферстаппен ещё в 2021 году выполнил задачу от болельщиков, разбив Хэмилтона, а потом с турнирной точки зрения превратился в него же, а остальные… Что говорить об остальных, если они вообще не ведут никакой борьбы.

Поэтому обычное утро 1 февраля перестало быть таковым из-за инсайдерской артиллерии — семикратный британец подписывает контракт с «Феррари», чтобы с 2025 года попробовать взять рекордный чемпионский титул! Казалось бы, ничего нового, ведь эта сага берёт своё начало с прошлого десятилетия, но уж слишком централизованно и неожиданно информацию подтвердили почти все надёжные источники в паддоке Ф-1.

Переходу века быть! Нравится это кому-то или нет. Самое любопытное, что практически всем — НЕ нравится, но даже в такой неприятной, судя по реакции общественности, новости присутствует ощущение чего-то будоражащего. Чего-то, чего зрители уже давно не испытывали, наблюдая за Формулой-1.

Ловите момент, господа. Этот переход выгоден абсолютно всем.

Защита «Мерседеса»

Вот уж чего не ожидаешь встретить в комментариях под новостями о переходе Льюиса. Трансфер одного из величайших в истории гонщика в стан конкурентов настолько спутал карты поклонникам «Скудерии», что теперь нужно резко как-то реагировать. И, судя по инфополю, эта реакция судорожная, отчаянная, оттого и несколько абсурдная: «Хэмилтон бросил «Мерседес», который дал ему всё». Не будем даже мусолить тот факт, что и Льюис кое-что тоже дал Брэкли, потому что это сверхочевидно. Вопрос в другом — фанаты Формулы-1 в срочном порядке защищают команду «Мерседес» от собственного же гонщика. Это не сон?!

С 2014 года именно немецкий коллектив в связке со своим главным активом стали олицетворением зла, прощения которому не будет никогда. Репутация главных антагонистов Королевы автоспорта росла из сезона в сезон, и это касалось абсолютно всей команды — от главы концерна до рядового механика. И теперь Тото Вольфа жалеют! Жалеют лучшего друга Льюиса Хэмилтона. Больше 10 лет плодотворнейшего сотрудничества с множеством рекордов сжимаются до размеров пылинки после комментариев, что британец клялся в любви к «Мерседесу», а теперь кинул своего работодателя.

Так вот, господа. Никому из немецкой команды никакая жалость не нужна. Нет сомнений, что Льюис Хэмилтон попрощается со всем коллективом «Мерседеса» максимально трогательно, как он и относился к нему с первого дня прихода в команду. Нет сомнений, что Тото Вольф, который всегда был горой за своего товарища и до сих пор не может простить Майклу Маси финал Абу-Даби-2021, отпускает Льюиса со спокойной душой. Потому что на одной чаше весов лежат шесть чемпионств Хэмилтона, восемь Кубков конструкторов и крепкая мужская дружба, а на другой — ничего, кроме шокированных фанатов и поверхностных, скоропалительных выводов без какой-либо аргументации, кроме личной неприязни к семикратному.

Команда дала ему всё, а он отдал ей в ответ ровно столько же. Именно в этом возрасте и статусе Льюиса, а также бедственном положении «Мерседеса» принятие подобных решений кажется наиболее логичным. Когда, если не сейчас?

Что меняется?

Раз уж так сильны переживания за «Мерседес», попробуем предположить, как уход лидера повлияет на команду в ближайшей и не очень перспективе. В ближайшей всё прозаично: очевидно, что уход пилота, который годами неразрывно ассоциировался с немцами и победами — это потеря. Просто по факту произошедшего. Но если смотреть вперёд, на горизонт нового моторного регламента, то стоит напомнить, что Хэмилтону 39 лет. Если предположить, что вплоть до 2026 года «Серебряные стрелы» не смогут навязать серьёзную борьбу «Ред Булл», встаёт очевидный вопрос: кто получит выгоду от долгого, мучительного доезжания по нынешнему регламенту?

Хэмилтон одержим восьмым титулом, и в автоспорте, даже несмотря на пример Фернандо Алонсо, его век подходит к концу. Тото Вольф уже несколько лет держал на большой зарплате гонщика, мотивация которого падала с каждой гонкой в 2022-м и 2023-м. Освободившееся место можно использовать так, как душе угодно: дать сезон опытному бойцу, посадить юниора или выбрать нечто среднее в лице Мика Шумахера — австрийский руководитель чуть ли не впервые за всё время руководства в Брэкли полностью свободен в выборе.

Более того — в запасе большое количество времени. Весь 2024 год, чтобы найти Льюису замену, и целый сезон-2025, чтобы проверить нового бойца перед стартом нового регламента. Если они, конечно, создадут конкурентоспособный болид. Но в том и загвоздка, что Хэмилтону до этого уже не будет никакого дела. Год за годом смотреть на неопределённость и провальные концепции в ещё совсем недавно идеально отлаженном механизме у него просто нет времени.

А что изменится в «Феррари»?

Выдвигая предположения о неспособности «Мерседеса» бороться с Максом Ферстаппеном, нельзя забывать, что «Феррари» может ждать то же самое или даже хуже. Тут остаётся только догадываться: либо семикратный чемпион просто отчаялся и решил сменить обстановку, либо президент «Феррари» Джон Элканн пообещал Хэмилтону нечто такое, после чего невозможные ранее активные переговоры прошли тихо, быстро и без сливов. А публику участники этого исторического перехода намеренно решили ошарашить на финишной прямой, будто указывая нам на безупречность происходящего, из-за которой остаётся только хвататься за головы и пытаться поверить, что это действительно происходит.

Что ждёт «Скудерию» с точки зрения борьбы — совершенно непонятно. Зато понятно другое: Льюис Хэмилтон точно ничего не теряет. Ни зарплату, ни статус, ни даже уровень болида на текущий момент — всё это остаётся на исходных позициях. А вот медийный взрыв, новая обстановка одной из величайших команд Формулы-1 и, возможно, шанс на одно из самых легендарных чемпионств в истории — всё это так и липнет к новому красному комбинезону британца. Для карьеры Хэмилтона хуже точно уже не будет, хотя он всё равно идёт на большой риск. В случае провала в «Феррари» и без того отрицательная репутация Льюиса в глазах простых болельщиков будет окончательно закопана. Тем данный переход и интереснее!

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Грядёт и ещё одно изменение — фанатам «гарцующих жеребцов» не только в комментариях, но и на трибунах теперь придётся мириться с тем, что в их любимой конюшне выступает гонщик, которого годами ожесточённо освистывали в Монце (и много где ещё), показывали средние пальцы и вывешивали на трибунах неприятные баннеры.

Будут ли они настолько смелыми в 2025 году? Особенно если у Хэмилтона в «Скудерии» будут успехи. Готовы ли вы поприветствовать Льюиса в команде и дать ему шанс на свою благосклонность? В этом есть очень большие сомнения. Но и здесь всё довольно просто: британцу плевать. Он пришёл давать результат, а на реакцию зрителей всё равно повлиять не сможет, потому что всю карьеру относился к трибунам с максимальным уважением и улыбкой, а результат частенько был противоположный.

Но самое главное, чего больше не будет в «Феррари» — это Карлос Сайнс. Его переход к итальянцам изначально выглядел сомнительным компромиссом, но спустя несколько лет хочется сказать испанцу не просто спасибо. Он настоящий герой, год за годом доказывавший, что является топ-пилотом и спокойно может бороться за титул, «если бы…». Слишком много «если». Сайнс не имел шансов угодить фанатам «Скудерии», потому что на фоне получающего авансы за всё на свете Леклера Карлос просто мешался под ногами. Он показывал и показывает отличные гонки, не уступая Шарлю ни в чём, кроме квалификаций (про реализацию поулов в победы все наслышаны), но всё равно оставался объектом недовольства. Некоей тенью. И даже сейчас, когда как гром среди ясного неба появились новости о переходе Льюиса, какие-то там затевавшиеся переговоры о новом контракте с Карлосом воспринимаются, словно чих. А он этого ни в коем случае не заслужил — будем надеяться, что не только мы заметили силу испанца как топ-пилота и без достойной, конкурентной работы он не останется.

Победа на Гран-при Сингапура не принесла Карлосу Сайнсу новый контракт Фото: Clive Rose/Getty Images

Конец начала

Великий и для большинства ужасный Льюис Хэмилтон в 40 полных лет начнёт своё новое путешествие в автоспорте. Путешествие, которое в современной Формуле-1 никто и никогда не смог бы провернуть и близко. Последние команды Феттеля, Райкконена, Алонсо – всё это примеры разного возраста, уровня болидов, степени интриги. Но всё это по сути своей доезжания (хотя вера в Фернандо присутствует и по сей день). Британец пошёл дальше, как и полагается семикратному чемпиону. Вера в восьмой, рекордный титул по-прежнему крепка, поэтому ради него можно отправиться в команду, в которой Льюиса нельзя было представить. Точнее, только представлять и можно было — ничего другого не оставалось.

Теперь это реальность, друзья. У тех, кто горячо переживал за связку Хэмилтона и «Мерседеса» (в России таких людей точно нет), есть ещё целый год — насладиться, взгрустнуть, попрощаться. А для всех остальных, исполненных скепсиса, желчи или даже ненависти к семикратному, объявляется полная боевая готовность — с 2025 года мы попортим друг другу нервы.

Впавшая в бессрочное уныние Королева автоспорта спасена самым сенсационным трансфером за всю историю автоспорта. Льюис пошёл на крайне опасный, рискованный шаг в карьере, хотя уже давным-давно всё выиграл и всем всё доказал. Или поднимет над головой заветный рекордный кубок, или закончит карьеру под аккомпанемент неутешительных для него выводов и оскорблений. В таком случае не спасут даже те редкие болельщики, для которых автоспорт делится не только на чёрное и белое.