Как сильно будет похожа машина «РБ» на прошлогодний суперболид старшей команды? Старт — в 9:15 мск.

Новая жизнь второй команды «Ред Булл» в Формуле-1: смотрим на машину и имидж. LIVE

Новый сезон Формулы-1 продолжает приближаться: в пятницу, 9 февраля, пройдёт уже пятая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком» и «Альпин» свою ливрею продемонстрирует бывшая «Альфа Таури», а ныне «Виза Кэш Эпп РБ» (ну или просто «РБ»). Церемония пройдёт в Лас-Вегасе в четверг по местному времени — ждём интересного мероприятия, на котором «РБ» официально начнёт новую главу в своей жизни.

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

9 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.