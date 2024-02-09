Новая жизнь второй команды «Ред Булл» в Формуле-1: смотрим на машину и имидж. LIVE

Новый сезон Формулы-1 продолжает приближаться: в пятницу, 9 февраля, пройдёт уже пятая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком» и «Альпин» свою ливрею продемонстрирует бывшая «Альфа Таури», а ныне «Виза Кэш Эпп РБ» (ну или просто «РБ»). Церемония пройдёт в Лас-Вегасе в четверг по местному времени — ждём интересного мероприятия, на котором «РБ» официально начнёт новую главу в своей жизни.
Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:
9 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
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Новые комбинезоны «РБ»
И уже можно посмотреть на новые белые гоночные комбинезоны команды из Фаэнцы.
Пока можно посмотреть на пару тизеров машины. Новая ливрея должна стать возвращением к сине-голубым цветам «Торо Россо».