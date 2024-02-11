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7 команд Формулы-1, которые добились наибольшего прогресса за одно межсезонье: «Рено», «Ред Булл», «Мерседес»

Из грязи в князи: 7 команд Ф-1, которые взлетели наверх всего за одно межсезонье
Лев Дорогов
Из грязи в князи: 7 команд Ф-1
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И даже вчерашние аутсайдеры могут стать чемпионами.

Межсезонье в Формуле-1 – магическая пора, когда может измениться расстановка сил в пелотоне. Именно в эти пару месяцев болельщики по всему миру питают надежды, что в предстоящем сезоне старые доминаторы уйдут в тень, а коллективы поскромнее взойдут на Олимп. Пока мы ждём старта нового чемпионата, самое время вспомнить команды Формулы-1, которые всего лишь за одно межсезонье добились колоссального прогресса.

Важное примечание: в данном материале мы рассматриваем лишь прорывные сезоны в истории команд Ф-1 – то есть те случаи, когда команда впервые вышла на новый уровень. Поэтому «Феррари», «Макларена», «Лотуса» и прочих топ-коллективов, которые возвращались на вершину после неудачных сезонов, здесь не будет. Также мы проигнорируем команды, которые прибавили именно по ходу сезона, а не во время зимнего перерыва (к примеру, «Уильямс» в 1979 году).

«Лижье» — сезон-1979

Гоночная команда «Лижье» появилась ещё в 1968 году. Поначалу французский коллектив специализировался на производстве спорткаров и участии в гонках на выносливость. К пришествию в Ф-1 Ги Лижье созрел только спустя восемь лет со старта своего гоночного проекта. На останках почившей «Матры» Лижье основал собственную команду Формулы-1.

Дебют французского коллектива в «Королевских гонках» выпал на сезон-1976. Для новичков чемпионата «Лижье» показал очень достойные результаты: три подиума и поул в первом же сезоне. Столь резво стартовать «Лижье» помогли доставшиеся по наследству от «Матры» технические специалисты – в частности технический директор Жерар Дюкаруж.

Патрик Депайе управляет Ligier JS11

Патрик Депайе управляет Ligier JS11

Фото: Steve Powell/Getty Images

На протяжении последующих двух сезонов «Лижье» демонстрировал плюс-минус те же результаты (и даже выиграл первый Гран-при), а на четвёртый год пребывания в Ф-1 французский коллектив ожидал самый настоящий прорыв. К сезону-1979 машину готовила та же техническая бригада, что и самый первый формульный болид «Лижье», но был один нюанс, кардинально отличавший JS11 от своих предшественников: мотор «Косуорт». Новый двигатель V8 позволил «Лижье» ворваться в число топ-команд – особенно ярким для французского коллектива выдалось начало сезона: три победы в первых пяти гонках!

Побороться за титул в 1979-м «Лижье» всё же не удалось – уж больно хороша была «Феррари», да и сами французы во второй половине сезона просели по части надёжности. Впрочем, «Лижье» всё равно добился потрясающих результатов: лишь за один сезон команда набрала больше очков, чем за три предыдущих, заняв третье место в Кубке конструкторов.

Что стало с культовым «Лижье»:
Президент Франции «помог» провалиться команде Ф-1. Легендарный Прост выдержал лишь 5 лет
Президент Франции «помог» провалиться команде Ф-1. Легендарный Прост выдержал лишь 5 лет

«Бенеттон» — сезон-1994

К началу 1990-х Флавио Бриаторе и Тому Уокиншоу удалось привести относительно молодую команду «Бенеттон» к статусу околотопа: коллектив из Энстоуна частенько боролся за подиумы, а иногда и вовсе за победы. Впрочем, всё это было разминкой перед действительно прорывным отрезком. К сезону-1994 Росс Браун и компания построили болид B194, который превратил вчерашних середняков в чемпионскую команду. По поводу легальности машины многие выражали сомнение, обвиняя «Бенеттон» в использовании запрещённого «лаунч-контроля». И проверка ФИА даже обнаружила в бортовом компьютере B194 записанный алгоритм «лаунч-контроля», однако сам факт использования запрещённой системы доказать не удалось.

До 1994 года никто не воспринимал «Бенеттон» как претендента на титул

До 1994 года никто не воспринимал «Бенеттон» как претендента на титул

Фото: Pascal Rondeau/Allsport

Михаэль Шумахер выиграл шесть из первых семи гонок сезона, создав внушительный отрыв от ближайшего преследователя в лице Деймона Хилла. Форма «Бенеттона» была настолько монструозной, что во имя спасения чемпионской интриги в ФИА пошли на радикальные шаги в виде дисквалификаций Шумахера по сомнительным поводам: Михаэль лишился победы и второго места, а также был вынужден пропустить две гонки из-за дисквалификации.

В конечном итоге Шумахеру всё же удалось удержать лидерство в личном зачёте, взяв первый титул в Формуле-1 – как лично для себя, так и для команды. Всего же в сезоне-1994 Михаэль одержал восемь побед, что на одну больше, чем «Бенеттон» завоевал за предыдущие восемь лет пребывания в Ф-1.

Подробнее о финальной гонке сезона-1994:
Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула
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Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула

«БАР» — сезон-2004

Старт «БАР» в Ф-1 выдался неоднозначным: после провального дебютного сезона команда добилась определённого прогресса в последующие пару лет, однако титульному спонсору в лице British American Tobacco этого было явно недостаточно, поэтому в преддверии сезона-2002 под давлением «табачников» должность руководителя команды покинул основатель конюшни Крейг Поллок.

После отставки главного идеолога проекта «БАР» перешёл под управление специализирующейся на гоночном менеджменте компании «Продрайв» и её босса Дэвида Ричардса. В первый же год работы Ричардс серьёзно обновил состав технических специалистов, а в конце 2003-го «БАР» покинул совладелец команды Жак Вильнёв – с новым руководителем он не сработался.

Дженсон Баттон часто составлял компанию на подиуме пилотам «Феррари»

Дженсон Баттон часто составлял компанию на подиуме пилотам «Феррари»

Фото: Clive Mason/Getty Images

Злая ирония для Вильнёва заключалась в том, что именно первый после его ухода сезон стал самым успешным в истории команды, у истоков которой стоял канадец. В чемпионате 2004 года пилоты «БАР» 11 раз поднялись на пьедестал почёта – для сравнения, за предыдущие пять лет выступлений в Ф-1 команда из Брэкли завоевала всего два подиума.

По итогам сезона-2004 «БАР» завоевал второе место в Кубке конструкторов. Что интересно, именно после самого триумфального отрезка в истории команды главный творец успеха Дэвид Ричардс покинул Брэкли – виной тому сделка «БАР» с «Хондой».

Ричардс думал о создании собственной команды Ф-1:
Эпичный провал американцев и ещё 4 команды, которые так и не дебютировали в Формуле-1
Эпичный провал американцев и ещё 4 команды, которые так и не дебютировали в Формуле-1

«Рено» — сезон-2005

Главным событием сезона-2005 стала шинная реформа с запретом на смену резины во время гонки (за исключением проколов и изменения погодных условий). Во многом из-за этого неоднозначного правила и прервалось беспощадное доминирование «Феррари», а место «красных» на Олимпе заняла команда «Рено», взявшая первый чемпионский титул в своей истории.

В 2002-м «Рено» возродил собственную команду Ф-1 после покупки «Бенеттона». На протяжении последующих трёх лет французский коллектив исправно прибавлял от сезона к сезону. В 2003-м и 2004-м команда Флавио Бриаторе периодически сражалась за подиумы и даже изредка побеждала, а к сезону-2005 бригада инженеров «Рено» наконец построит машину, которая позволит претендовать на титул.

Фернандо Алонсо празднует своё первое чемпионство

Фернандо Алонсо празднует своё первое чемпионство

Фото: Clive Rose/Getty Images

Да, болид R25 нельзя было назвать абсолютно сильнейшим в пелотоне – «Макларен» построил машину не хуже, а на некоторых трассах детищу Эдриана Ньюи и вовсе не было равных. По количеству побед за сезон «Макларен» опередил «Рено» (10:8), однако за счёт надёжности машины и более стабильных выступлений французам удалось взять два титула – в командном и личном зачётах.

Другие неудачные правила в Ф-1:
Бессмыслица и абсурд. Самые провальные правила в истории Формулы-1
Бессмыслица и абсурд. Самые провальные правила в истории Формулы-1

«Хонда»/«Браун» — сезон-2009

В ноябре 2008 года боссы «Хонды» объявили о ликвидации своей команды в Ф-1 – на фоне бушующего экономического кризиса концерн уже был не в состоянии тратить уйму денег на гонки. Команда из Брэкли находилась на грани краха, но ещё формально числившиеся в «Хонде» Ник Фрай и Росс Браун приложили все усилия, чтобы спасти гоночную конюшню. Сначала они пытались найти нового владельца, а в итоге сами же и выкупили останки «Хонды» за символический доллар – для японского концерна отдать команду даром было куда дешевле, нежели проходить процесс ликвидации и выплачивать компенсации всем уволенным сотрудникам.

Помимо базы в Брэкли и персонала, новообразованной команде «Браун» по наследству от «Хонды» досталось ещё и шасси, работе над которым японский концерн посвятил все ресурсы задолго до конца сезона-2008. «Хонда» проваливала второй сезон подряд, поэтому японцы решили переключить всё внимание на следующий год, в котором вступал в силу новый технический регламент.

Дженсон Баттон и Росс Браун на чемпионском Гран-при Бразилии — 2009

Дженсон Баттон и Росс Браун на чемпионском Гран-при Бразилии — 2009

Фото: Clive Mason/Getty Images

К сезону-2009 «Браун» подходил, мягко говоря, не в статусе фаворита. Провальные результаты в двух предыдущих чемпионатах, а также прощальный «бюджет выживания» от «Хонды» серьёзно били по перспективам коллектива из Брэкли. Однако именно «Браун» стал главным открытием предсезонных тестов в Барселоне. Инженерам «Хонды» удалось найти лазейку в регламенте, разработав революционный двойной диффузор, который — наряду со в целом удачной машиной и на удивление легко встроенным двигателем «Мерседеса» — помог команде из Брэкли взобраться на вершину.

«Браун» одержит шесть побед в первых семи гонках сезона, сделав гигантскую заявку на звание главной сенсации в истории Ф-1. В дальнейшем конкурентам удастся подтянуться к «выскочкам» из Брэкли, но созданного задела хватило, чтобы остаться недосягаемыми: Баттон возьмёт титул в личном зачёте, «Браун» – в командном.

Почему у «Хонды» не получилось в Ф-1:
Построили чемпионскую машину — и ушли перед сезоном. История провала команд «Хонды» в Ф-1
Построили чемпионскую машину — и ушли перед сезоном. История провала команд «Хонды» в Ф-1

«Ред Булл» — сезон-2009

Ещё одна история рывка команды при смене технического регламента. И если взлёт «Брауна» стал сенсацией, то прорыв «Ред Булл» вполне вписывался в логику вещей. «Быки» хоть и пребывали на позициях середняка предыдущие четыре сезона (а в сезоне-2008 так и вовсе выступили хуже дочерней «Торо Россо»), но обладали достаточными ресурсами для входа в пантеон топовых команд Ф-1 — чего только стоит Эдриан Ньюи на позиции главы технического штаба. Можно сказать, что прогресс «Ред Булл» был вопросом времени.

Австрийцы воспользовались сменой технического регламента в 2009 году, сконструировав прорывной болид RB5. В начале сезона, как мы ранее озвучили, доминировал «Браун», но ближе к экватору чемпионата статус сильнейшей команды пелотона забрал именно «Ред Булл», одержав пять побед в 10 последних гонках. По итогам сезона-2009 австрийская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, а Себастьян Феттель взял серебро в личном зачёте.

В «Ред Булл» нынче неспокойно:
Босс «Ред Булл» угодил в серьёзнейший скандал. Это грозит развалом суперкоманды Ф-1
Босс «Ред Булл» угодил в серьёзнейший скандал. Это грозит развалом суперкоманды Ф-1

«Мерседес» — сезон-2014

В 2010-м заводская команда «Мерседеса» вернулась в Формулу-1 после более чем 50-летнего отсутствия. Первые три года «Серебряные стрелы» пребывали на позициях крепкого середняка, иногда цепляющегося за подиумы. Первого значимого прогресса немецкий коллектив добился на четвёртый год: в 2013-м «Мерседес» вошёл в когорту топ-команд, одержав три победы за сезон – второе место в командном зачёте. Но до «Ред Булл» было как до неба.

Льюис Хэмилтон — первый «гибридный» чемпион

Льюис Хэмилтон — первый «гибридный» чемпион

Фото: Clive Rose/Getty Images

Так что 2013-й стал лишь разминкой перед по-настоящему прорывным сезоном. В 2014-м в Формуле-1 наступала новая эра гибридных моторов, лучше всех к которой подготовились в «Мерседесе»: немцы построили настолько удачный двигатель, что у них попросту не осталось конкурентов.

В сезоне-2014 дуэт Хэмилтона и Росберга выиграл 16 гонок из 19. Всего же за первые восемь лет гибридной эры «Мерседес» заберёт семь титулов в личном зачёте и восемь – в командном. О том, что «Серебряные стрелы» не всегда сражаются за победы, гоночная общественность вспомнила только в 2022-м.

Кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»:
Кто заменит Льюиса Хэмилтона? 6 вариантов для «Мерседеса»
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