Из грязи в князи: 7 команд Ф-1, которые взлетели наверх всего за одно межсезонье

Межсезонье в Формуле-1 – магическая пора, когда может измениться расстановка сил в пелотоне. Именно в эти пару месяцев болельщики по всему миру питают надежды, что в предстоящем сезоне старые доминаторы уйдут в тень, а коллективы поскромнее взойдут на Олимп. Пока мы ждём старта нового чемпионата, самое время вспомнить команды Формулы-1, которые всего лишь за одно межсезонье добились колоссального прогресса.

Важное примечание: в данном материале мы рассматриваем лишь прорывные сезоны в истории команд Ф-1 – то есть те случаи, когда команда впервые вышла на новый уровень. Поэтому «Феррари», «Макларена», «Лотуса» и прочих топ-коллективов, которые возвращались на вершину после неудачных сезонов, здесь не будет. Также мы проигнорируем команды, которые прибавили именно по ходу сезона, а не во время зимнего перерыва (к примеру, «Уильямс» в 1979 году).

«Лижье» — сезон-1979

Гоночная команда «Лижье» появилась ещё в 1968 году. Поначалу французский коллектив специализировался на производстве спорткаров и участии в гонках на выносливость. К пришествию в Ф-1 Ги Лижье созрел только спустя восемь лет со старта своего гоночного проекта. На останках почившей «Матры» Лижье основал собственную команду Формулы-1.

Дебют французского коллектива в «Королевских гонках» выпал на сезон-1976. Для новичков чемпионата «Лижье» показал очень достойные результаты: три подиума и поул в первом же сезоне. Столь резво стартовать «Лижье» помогли доставшиеся по наследству от «Матры» технические специалисты – в частности технический директор Жерар Дюкаруж.

Патрик Депайе управляет Ligier JS11 Фото: Steve Powell/Getty Images

На протяжении последующих двух сезонов «Лижье» демонстрировал плюс-минус те же результаты (и даже выиграл первый Гран-при), а на четвёртый год пребывания в Ф-1 французский коллектив ожидал самый настоящий прорыв. К сезону-1979 машину готовила та же техническая бригада, что и самый первый формульный болид «Лижье», но был один нюанс, кардинально отличавший JS11 от своих предшественников: мотор «Косуорт». Новый двигатель V8 позволил «Лижье» ворваться в число топ-команд – особенно ярким для французского коллектива выдалось начало сезона: три победы в первых пяти гонках!

Побороться за титул в 1979-м «Лижье» всё же не удалось – уж больно хороша была «Феррари», да и сами французы во второй половине сезона просели по части надёжности. Впрочем, «Лижье» всё равно добился потрясающих результатов: лишь за один сезон команда набрала больше очков, чем за три предыдущих, заняв третье место в Кубке конструкторов.

«Бенеттон» — сезон-1994

К началу 1990-х Флавио Бриаторе и Тому Уокиншоу удалось привести относительно молодую команду «Бенеттон» к статусу околотопа: коллектив из Энстоуна частенько боролся за подиумы, а иногда и вовсе за победы. Впрочем, всё это было разминкой перед действительно прорывным отрезком. К сезону-1994 Росс Браун и компания построили болид B194, который превратил вчерашних середняков в чемпионскую команду. По поводу легальности машины многие выражали сомнение, обвиняя «Бенеттон» в использовании запрещённого «лаунч-контроля». И проверка ФИА даже обнаружила в бортовом компьютере B194 записанный алгоритм «лаунч-контроля», однако сам факт использования запрещённой системы доказать не удалось.

До 1994 года никто не воспринимал «Бенеттон» как претендента на титул Фото: Pascal Rondeau/Allsport

Михаэль Шумахер выиграл шесть из первых семи гонок сезона, создав внушительный отрыв от ближайшего преследователя в лице Деймона Хилла. Форма «Бенеттона» была настолько монструозной, что во имя спасения чемпионской интриги в ФИА пошли на радикальные шаги в виде дисквалификаций Шумахера по сомнительным поводам: Михаэль лишился победы и второго места, а также был вынужден пропустить две гонки из-за дисквалификации.

В конечном итоге Шумахеру всё же удалось удержать лидерство в личном зачёте, взяв первый титул в Формуле-1 – как лично для себя, так и для команды. Всего же в сезоне-1994 Михаэль одержал восемь побед, что на одну больше, чем «Бенеттон» завоевал за предыдущие восемь лет пребывания в Ф-1.

«БАР» — сезон-2004

Старт «БАР» в Ф-1 выдался неоднозначным: после провального дебютного сезона команда добилась определённого прогресса в последующие пару лет, однако титульному спонсору в лице British American Tobacco этого было явно недостаточно, поэтому в преддверии сезона-2002 под давлением «табачников» должность руководителя команды покинул основатель конюшни Крейг Поллок.

После отставки главного идеолога проекта «БАР» перешёл под управление специализирующейся на гоночном менеджменте компании «Продрайв» и её босса Дэвида Ричардса. В первый же год работы Ричардс серьёзно обновил состав технических специалистов, а в конце 2003-го «БАР» покинул совладелец команды Жак Вильнёв – с новым руководителем он не сработался.

Дженсон Баттон часто составлял компанию на подиуме пилотам «Феррари» Фото: Clive Mason/Getty Images

Злая ирония для Вильнёва заключалась в том, что именно первый после его ухода сезон стал самым успешным в истории команды, у истоков которой стоял канадец. В чемпионате 2004 года пилоты «БАР» 11 раз поднялись на пьедестал почёта – для сравнения, за предыдущие пять лет выступлений в Ф-1 команда из Брэкли завоевала всего два подиума.

По итогам сезона-2004 «БАР» завоевал второе место в Кубке конструкторов. Что интересно, именно после самого триумфального отрезка в истории команды главный творец успеха Дэвид Ричардс покинул Брэкли – виной тому сделка «БАР» с «Хондой».

«Рено» — сезон-2005

Главным событием сезона-2005 стала шинная реформа с запретом на смену резины во время гонки (за исключением проколов и изменения погодных условий). Во многом из-за этого неоднозначного правила и прервалось беспощадное доминирование «Феррари», а место «красных» на Олимпе заняла команда «Рено», взявшая первый чемпионский титул в своей истории.

В 2002-м «Рено» возродил собственную команду Ф-1 после покупки «Бенеттона». На протяжении последующих трёх лет французский коллектив исправно прибавлял от сезона к сезону. В 2003-м и 2004-м команда Флавио Бриаторе периодически сражалась за подиумы и даже изредка побеждала, а к сезону-2005 бригада инженеров «Рено» наконец построит машину, которая позволит претендовать на титул.

Фернандо Алонсо празднует своё первое чемпионство Фото: Clive Rose/Getty Images

Да, болид R25 нельзя было назвать абсолютно сильнейшим в пелотоне – «Макларен» построил машину не хуже, а на некоторых трассах детищу Эдриана Ньюи и вовсе не было равных. По количеству побед за сезон «Макларен» опередил «Рено» (10:8), однако за счёт надёжности машины и более стабильных выступлений французам удалось взять два титула – в командном и личном зачётах.

«Хонда»/«Браун» — сезон-2009

В ноябре 2008 года боссы «Хонды» объявили о ликвидации своей команды в Ф-1 – на фоне бушующего экономического кризиса концерн уже был не в состоянии тратить уйму денег на гонки. Команда из Брэкли находилась на грани краха, но ещё формально числившиеся в «Хонде» Ник Фрай и Росс Браун приложили все усилия, чтобы спасти гоночную конюшню. Сначала они пытались найти нового владельца, а в итоге сами же и выкупили останки «Хонды» за символический доллар – для японского концерна отдать команду даром было куда дешевле, нежели проходить процесс ликвидации и выплачивать компенсации всем уволенным сотрудникам.

Помимо базы в Брэкли и персонала, новообразованной команде «Браун» по наследству от «Хонды» досталось ещё и шасси, работе над которым японский концерн посвятил все ресурсы задолго до конца сезона-2008. «Хонда» проваливала второй сезон подряд, поэтому японцы решили переключить всё внимание на следующий год, в котором вступал в силу новый технический регламент.

Дженсон Баттон и Росс Браун на чемпионском Гран-при Бразилии — 2009 Фото: Clive Mason/Getty Images

К сезону-2009 «Браун» подходил, мягко говоря, не в статусе фаворита. Провальные результаты в двух предыдущих чемпионатах, а также прощальный «бюджет выживания» от «Хонды» серьёзно били по перспективам коллектива из Брэкли. Однако именно «Браун» стал главным открытием предсезонных тестов в Барселоне. Инженерам «Хонды» удалось найти лазейку в регламенте, разработав революционный двойной диффузор, который — наряду со в целом удачной машиной и на удивление легко встроенным двигателем «Мерседеса» — помог команде из Брэкли взобраться на вершину.

«Браун» одержит шесть побед в первых семи гонках сезона, сделав гигантскую заявку на звание главной сенсации в истории Ф-1. В дальнейшем конкурентам удастся подтянуться к «выскочкам» из Брэкли, но созданного задела хватило, чтобы остаться недосягаемыми: Баттон возьмёт титул в личном зачёте, «Браун» – в командном.

«Ред Булл» — сезон-2009

Ещё одна история рывка команды при смене технического регламента. И если взлёт «Брауна» стал сенсацией, то прорыв «Ред Булл» вполне вписывался в логику вещей. «Быки» хоть и пребывали на позициях середняка предыдущие четыре сезона (а в сезоне-2008 так и вовсе выступили хуже дочерней «Торо Россо»), но обладали достаточными ресурсами для входа в пантеон топовых команд Ф-1 — чего только стоит Эдриан Ньюи на позиции главы технического штаба. Можно сказать, что прогресс «Ред Булл» был вопросом времени.

Австрийцы воспользовались сменой технического регламента в 2009 году, сконструировав прорывной болид RB5. В начале сезона, как мы ранее озвучили, доминировал «Браун», но ближе к экватору чемпионата статус сильнейшей команды пелотона забрал именно «Ред Булл», одержав пять побед в 10 последних гонках. По итогам сезона-2009 австрийская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, а Себастьян Феттель взял серебро в личном зачёте.

«Мерседес» — сезон-2014

В 2010-м заводская команда «Мерседеса» вернулась в Формулу-1 после более чем 50-летнего отсутствия. Первые три года «Серебряные стрелы» пребывали на позициях крепкого середняка, иногда цепляющегося за подиумы. Первого значимого прогресса немецкий коллектив добился на четвёртый год: в 2013-м «Мерседес» вошёл в когорту топ-команд, одержав три победы за сезон – второе место в командном зачёте. Но до «Ред Булл» было как до неба.

Льюис Хэмилтон — первый «гибридный» чемпион Фото: Clive Rose/Getty Images

Так что 2013-й стал лишь разминкой перед по-настоящему прорывным сезоном. В 2014-м в Формуле-1 наступала новая эра гибридных моторов, лучше всех к которой подготовились в «Мерседесе»: немцы построили настолько удачный двигатель, что у них попросту не осталось конкурентов.

В сезоне-2014 дуэт Хэмилтона и Росберга выиграл 16 гонок из 19. Всего же за первые восемь лет гибридной эры «Мерседес» заберёт семь титулов в личном зачёте и восемь – в командном. О том, что «Серебряные стрелы» не всегда сражаются за победы, гоночная общественность вспомнила только в 2022-м.