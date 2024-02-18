Анализ новых машин Формулы-1: «Ред Булл» шокировал, но «Мерседесу» есть чем ответить

Первая обязательная фаза межсезонья Формулы-1 — презентации новых машин и ливрей — позади. И пока на очереди фаза заключительная — три дня предсезонных испытаний, предлагаем разобраться, что именно мы увидели и чего ждём от команд на тестах.

Шок от «Ред Булл»

Последней командой, представившей шасси на 2024 год, стал «Ред Булл». От RB20 каких-то особых откровений не ожидали — в конце концов, последние два года машины Эдриана Ньюи уверенно доминируют и нет нужды их существенно переделывать. Но в Милтон-Кинсе рассудили иначе — RB20 даже визуально отличается от RB19.

Необычный кожух двигателя на «Ред Булл» RB20 Фото: Getty Images

В первую очередь в глаза бросается необычная форма кожуха двигателя с наплывами, словно продолжающими конструкцию «гало». Ранее подобный дизайн использовали в «Мерседесе», но у «Ред Булл» эта часть выглядит более продуманной и сложной. Предполагается, что такая форма крышки — следствие более эффективной компоновки задней части.

Однако больше внимания привлекло то, что не показали. На опубликованных фото невозможно рассмотреть воздуховоды боковых понтонов — они буквально зафотошоплены. При высветлении изображений создаётся впечатление, что у RB20 вертикальные инлеты в стиле «Мерседеса» начала 2022-го, но на деле это могут быть и более сложные Р-образные формы или даже парные отверстия.

В «Ред Булл» спрятали половину машины Фото: Red Bull Content Pool

Судя по всему, скрыли в команде и носовой обтекатель — такой вывод можно сделать по тому, что на снимках болида на кончике носа нет входных отверстий воздуховодов. Можно предположить, что настоящий дизайн обтекателя мы в лучшем случае увидим на предсезонных тестах, которые пройдут с 21 по 23 февраля в Бахрейне.

Совершенно новый «Мерседес»

После двух лет неудач экс-чемпионы намерены вернуться в борьбу за победы с совершенно новым шасси. Ставка, сделанная перед сезоном-2022, не сыграла, и на фоне ограничения бюджетов в «Мерседесе» только сейчас смогли подготовить по-настоящему новый автомобиль.

Инженеры в целом пересмотрели структуру автомобиля. У машины принципиально новое антикрыло с укороченным носовым обтекателем, который крепится не к базовой плоскости антикрыла, а ко второй планке. Боковые понтоны с Р-образными воздуховодами получили довольно агрессивный подрез, который должен уводить к днищу больше воздуха.

Новое антикрыло «Мерседеса» уже вызвало споры Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Рабочие плоскости антикрыла тоже отличаются от прошлогодних, а верхняя и вовсе вызвала в паддоке недоумение. Дело в том, что ближе к корпусу машины верхний закрылок превращается в тонкое крепление, и это может противоречить регламенту, который требует, чтобы все элементы напрямую крепились к обтекателю. Впрочем, если решение окажется совершенно законным, скопировать его будет несложно.

Более радикальным изменением стала задняя подвеска: инженеры перешли с тяг на более традиционную для Ф-1 систему толкателей. Машина существенно отличается от предшественницы и выглядит довольно продуманной, но позволит ли это сделать качественный шаг вперёд и навязать борьбу «Ред Булл»?

От «Феррари» ждали большего

В «Феррари», как и в «Мерседесе», обещали к сезону-2024 совершенно новую машину, в ней, по словам Фредерика Вассёра, 95% новых деталей. И если отдельные компоненты действительно отличаются от прошлогодних, то о машине в целом такого сказать нельзя. Она ближе к предшественнице, чем новый «Мерседес» и даже «Ред Булл».

Носовой обтекатель SF-24 стал чуть шире, а на лопастях переднего антикрыла исчезли направляющие пластины — из-за этого внутрь колеса будет попадать больше турбулентного воздуха. Крышка воздуховодов боковых понтонов стала короче и не прикрывает инлет, но нижняя платформа осталась на месте. Подрез сайдпода плавнее и глубже, изменилась форма желоба.

Концептуально новая «Феррари» — продолжение прошлогодней Фото: Scuderia Ferrari

Обращает на себя внимание и заднее антикрыло, верхняя плоскость которого теперь не соединена с торцевой пластиной. Такое решение появилось у «Макларена» в середине прошлого сезона — предполагается, что оно позволяет уменьшить лобовое сопротивление воздуху. Однако главная неожиданность — это то, что «Феррари» сохранила заднюю подвеску.

В отличие от всего пелотона, «Скудерия» продолжает использовать сзади тянущие тяги. Предполагается, что толкатели эффективнее работают с аэродинамической точки зрения, но техдиректор «Феррари» Энрико Кардиле считает, что текущая конфигурация даёт свои преимущества в плане компоновки. «Подвеска играет роль только в том случае, если она плохая», — сказал он однажды.

«Макларен» и «Астон Мартин»

В концовке сезона-2023 по чистой скорости ближе всех к «Ред Булл» зачастую был «Макларен» — и потому вполне логично, что MCL38 выглядит продолжением прошлогодней машины. У болида такие же носовой обтекатель и переднее антикрыло, днище, а также задняя подвеска, хотя передняя всё же претерпела изменения — задний рычаг теперь крепится к корпусу немного ниже.

«Макларен» отметился необычными воздуховодами понтонов Фото: McLaren Racing

Главным же изменением стали воздуховоды боковых понтонов — они оказались на удивление массивными. Не будем, однако, забывать, что в «Макларене» признают, что ещё не всё успели реализовать в машине, которую ждёт интенсивная программа обновлений. И даже на тестах в Бахрейне она может выглядеть совершенно иначе.

«Астон Мартин» в совершенно иной ситуации — команде необходимо отыгрываться после спада в концовке прошлого года, иначе детище Лоуренса Стролла рискует вновь закрепиться среди середняков. И вот как раз у новой AMR23 воздуховоды понтонов исключительно узкие. Подрез под сайдподом стал массивнее, но получил более плавные обводы.

«Астон Мартин» AMR24 Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Как и у «Мерседеса», носовой обтекатель теперь крепится ко второй плоскости антикрыла, а не к базовой. Кроме того, как и у немецкой команды, задняя подвеска «Астон Мартин» теперь на системе толкателей. Можно предположить, что если в этом году прибавит «Мерседес», то и «Астон Мартин» будет выглядеть неплохо.

«Стейк» удивляет сильнее «РБ»

Среди команд нижней части таблицы больше всех удивил «Стейк» (если не считать, что «Уильямс» пока держит шасси в секрете). По словам Джеймса Ки, нового технического директора, в Хинвиле разработали совершенно новую машину — неизменной осталась лишь часть компонентов задней части. В передней же теперь более традиционная подвеска на тягах, кроме того, стала чуть более агрессивной форма сайдподов, однако переднее антикрыло, показанное на презентации, подозрительно напоминает версию от конца прошлого года.

«Стейк» (он же «Кик-Заубер») С44 Фото: Stake F1 Team Kick Sauber

На тяги в передней подвеске перешла и «РБ» (бывшая «Альфа Таури») — именно такую конструкцию используют в «Ред Булл», на укрепление связей с которым взяли курс в Фаэнце в этом году. Машина действительно переняла и другие особенности автомобиля из Милтон-Кинса, тем не менее чего-то по-настоящему шокирующего инженеры не продемонстрировали. Правда, настоящего болида, а не рендеров ещё никто не видел.

Новая машина «Альпин» — продолжение прошлогодней, однако с доработанной задней подвеской и иной конфигурацией айдподов. Радиаторы боковых понтонов стали менее широкими, но теперь расположены чуть выше. Элементы задней подвески тоже крепятся теперь чуть выше, что в теории должно обеспечить автомобилю больше стабильности в поворотах.

Новый «Хаас» на шейкдауне Фото: Haas F1 Team

Ничем особенным не удивили и в «Хаасе». У автомобиля немного изменились воздухозаборники — как на боковых понтонах, так и над кожухом двигателя, а конструкция подвески осталась прежней — в этом отношении американская команда зависит от «Феррари». В целом прошлогодний автомобиль «Хааса» был не так уж плох, вопрос в том, научится ли новинка бережнее обращаться с резиной — и не потеряет ли при этом приличный темп.

Время предсезонных тестов

В этом году у команд лишь три дня предсезонных тестов — и по традиции они смогут работать лишь с одной машиной. То есть пилотам придётся делить время за рулём между собой. Заезды пройдут с 21 по 23 февраля в Бахрейне, где через неделю с небольшим состоится первый этап сезона. В эти три дня чаще всего в паддоке будут повторять фразу, что судить по тестам невозможно, однако, как потом признаются сами пилоты, они чуть ли не с первых кругов понимали, хороша машина или не очень. Так что будем внимательно следить!