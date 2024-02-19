«Сомнительно, но окэй». Ужасные очереди и топ-техника на фестивале скорости в Тольятти

«Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы». Что бы ни звучало снаружи, стоило только вернуться за руль своей машины в предстартовой очереди «Жигулёвской мили», в голове автоматически всплывали тягучие строчки советского шлягера. Всё благодаря организаторам гонки, которые невольно превратили погоню за рекордами в гонку на выносливость. В которой ты спокойно и упрямо ждал своей возможности выехать на лёд и получить от хронометриста на финише скупую телеграмму с результатом заезда…

А ведь идея-то была хорошей: адаптировать формат погони за рекордами, который прославила «Неделя скорости» в штате Юта, под российские реалии. С высохшими солёными озёрами в России как-то не задалось изначально, но зато много в нашей стране лесов, полей и рек. По лесам особо не погоняешь, а если и попытаешься, то либо получится ралли, либо придёт лесник и всех разгонит. В полях у нас либо ралли-рейды, либо посевные, а вот реки в гоночную трассу в 2024 году всё же превратили. И эксперимент, очевидно, вышел неудачный. Хотя для успеха было всё.

Корреспондент «Чемпионата» на «Жигулёвской миле» Фото: «Жигулёвская миля»

Идейным вдохновителем проекта российского фестиваля скорости стал Сергей Мальцев — личность для отечественной мотокультуры знаковая и прекрасно разбирающаяся в том, как ставить рекорды скорости и проводить подобные заезды. Глава кастом-ателье Fine Custom Mechanics неоднократно участвовал со своими мотоциклами в заездах по Бонневилю и вместе со своей командой стал первым, кто привёз российскую технику на легендарную «Неделю скорости». Свой опыт Сергей Мальцев объединил с организаторскими навыками и энтузиазмом Дмитрия Хитрова, совместными усилиями которых в 2019 году прошла первая «Байкальская миля».

Суть состязаний та же, что и в США: на транспортном средстве, оснащённом набором необходимых средств безопасности, показать максимальную скорость на прямой. С той лишь разницей, что под колёсами не высохшая соль Бонневиля, а прозрачный лёд Байкала. И дистанция составляет 1642 м — в честь максимальной глубины величайшего озера Земли. Особенностью праздников скорости что в США, что в России является их демократичность: по сути, это такой автомобильный Red Bull Flugtag, в котором можно принять участие на любой технике.

Очередной необычный участник «Жигулёвской мили» Фото: «Жигулёвская миля»

Хочешь — выводишь на старт стандартный автомобиль, хочешь — профессионально подготовленную для любой из дисциплин гоночную машину, но лучше всего, если это будет что-то самодельное и предельно безумное. Классов у организаторов запасено вдоволь, так что почти всем гарантирован рекорд в каком-нибудь из зачётов. При условии, правда, отсутствия всяческих тормозов в голове у пилота, чтобы ненужные рамки и правила не мешали выжимать педаль акселератора в пол или выкручивать рукоятку газа до упора.

Судя по тому, что ежегодно «Байкальская миля» собирала десятки участников, которых не пугала перспектива отправиться в Восточную Сибирь, а сам фестиваль скорости на Байкале в 2023 году отметил пятилетие, формат турнира оказался для России весьма востребованным. Но как бы не вышло так, что юбилейная «Байкальская миля» останется пиковой, потому что переезд в 2024 году в Самарскую область обернулся сложностями: первая в истории «Жигулёвская миля» прошла под негласным девизом «Сомнительно, но окэй». Как минимум с точки зрения конкретного участника, коим оказался автор этих строк.

Ждать своей очереди на старт можно было ну очень долго Фото: «Жигулёвская миля»

Ледовый фестиваль скорости на берегу Жигулёвского моря в автомобильной столице России, естественно, не мог обойтись без Lada — в честь длины главного конвейера завода была подготовлена зачётная дистанция «Жигулёвская миля» в 1433 м, которая вошла в каноничную «Байкальскую милю». Организаторы рассчитывали, что у завсегдатаев турнира будет возможность покорить свои байкальские рекорды, но что-то пошло не так. Из нескольких трасс — на Байкале, например, были две дорожки под «Байкальскую милю» и несколько дорожек под другие дистанции — в первый день заездов «Жигулёвской мили» была готова только одна, на второй день запустили вторую прямую и ледовый овал для параллельной гонки (с символическим расстоянием между участниками в 381,2 м в честь самой высокой точки Жигулёвских гор), но особо ситуацию это не исправило.

И здесь уже неважно, что стало причиной проблем — любители подлёдной рыбалки, бурившие лунки прямо на трассе, не самый удачный выбор реки, где находится Жигулёвская ГЭС, чьё регулирование уровня воды портит лёд, или что-то другое. Но в итоге получилось так, что ты несколько часов (нет никакого преувеличения — мы до четырёх часов стояли в накопителе, ожидая возможности один раз промчать по прямой!) ждёшь своего выезда на лёд. Если по-хорошему, хотелось бы попробовать несколько траекторий, поэкспериментировать с разным временем дня для заездов, но в итоге — когда получилось выехать, тогда и едешь.

Один из участников «Жигулёвской мили» Фото: «Жигулёвская миля»

Многочасовые очереди в ожидании выезда на лёд стали следствием большого количества участников и нехватки трасс (на Байкале всё было наоборот: не очень много пилотов и множество треков, так что каждый из участников, как рассказываои завсегдатаи «Байкальской мили», мог в день проехать восемь-девять раз), что усугублялось выездами на трассу VIP-гостей в обход всех и манёврами отдельных наглецов из участников, которые ухитрялись вклиниваться вне очереди. Но надо признать, что к основной массе пилотов и ко всем маршалам вопросов нет: первые делали всё, чтобы сохранить максимально позитивную атмосферу большого праздника, а вторые прилагали все усилия, чтобы навести порядок и ускорить выезд на трассу ради долгожданного проезда по ледовой прямой.

Вашему покорному слуге за два дня удалось сделать два прохвата, один — в пятницу и один — в субботу, а некоторые коллеги и вовсе проехались лишь однажды — кто-то успел в пятницу, но не успел в субботу, а кто-то наоборот. Но даже этих двух попыток хватило, чтобы понять, почему погоняться по льду приезжают сотни участников: это весело и достаточно интересно, чтобы хотя бы раз попробовать установить собственный рекорд! Даже за рулём абсолютно стандартной Lada Granta Sport со 118-сильным двигателем 1.6, 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом на дорожных шипованных покрышках мчать по льду очень увлекательно. Хотя и слегка страшно. Особенно когда ты выходишь из машины перед стартом, делаешь шаг в сторону, чтобы сфотографировать свой автомобиль, ступаешь вроде бы в сугроб, а на деле проваливаешься по щиколотку в ледяную воду…

В некоторых местах у трассы лёд уступал место воде Фото: «Жигулёвская миля»

Не спешите презрительно кривить лицо — мол, ну чего такого, проехать меньше 2 км по прямой?! Если на Байкале удавалось отыскать достаточно ровный отрезок льда, то в Тольятти организаторам не особо было из чего выбирать, поэтому участникам приходилось адаптироваться к покрытию. Просто представьте себе, что под колёсами очень неровный лёд, который в одном месте из условно гладкого превращается в хорошую такую кочку, в другом месте залит водой (лужа натекла из лунки в стороне или перед тобой трещина?!), а в третьем тебя ждёт практически полноценный трамплин. И преодолеваешь ты всё это на полной скорости, с утопленной в пол педалью газа, стараясь одновременно и не особо потерять в динамике, и не убиться.

А шанс такой есть — достаточно из-за нехватки опыта чуть сильнее дёрнуть рулём в сторону и улететь в снежно-ледовый бруствер, достаточно не скомпенсировать (или сделать это излишне резко) порыв ветра, который на льду ощутимо переставляет машину в сторону, а уж если со страху отпустить педаль газа… На переднем приводе это практически гарантированно обернётся тщетными попытками поймать рулём пошедший вразнос автомобиль, а там — здравствуй, обочина! В чём и убедились на собственном примере сразу несколько участников — в субботу, например, главной новостью стал списанный в утиль «100Як», представляющий собой раму из стального профиля с установленным на неё турбореактивным двигателем АИ-25 от самолёта Як-40. Пилот не пострадал, но вот над восстановлением уникальной вундервафли её создателям из «Падонки Инжиниринг» придётся попотеть, хотя не исключено, что утрату своего «стояка» суровые байкеры воспримут как шанс построить что-то ещё более безумное!

«Вундервафля» от «Падонки Инжиниринг» Фото: «Жигулёвская миля»

В пятницу в первой попытке, которую я лично расценивал как пробную, но по воле случая (и гигантской очереди) превратившуюся в полноценную боевую, удалось раскочегарить алую Granta Sport до 131,2 км/ч на «Жигулёвской миле» и до 129,8 км/ч на «Байкальской миле», что на фоне коллег-соперников выглядело, мягко говоря, невпечатляюще. Полный желания отыграться в субботу, с утра я занял очередь и к обеду получил-таки возможность совершить ещё один заезд, уже на чёрном лифтбеке. Обмен мнениями с коллегами и импровизированные брифинги, скрашивавшие ожидание в очереди, не прошли даром: впитав бесценный опыт бывалых спортсменов, второй своей попыткой я промчал уже на 152,2 км/ч («Жигулёвская миля») и 153,2 км/ч («Байкальская миля»). Но, вообще, положа руку на сердце, сравнивать эти результаты было бы некорректно. Заезды прошли в два разных дня, на двух разных автомобилях, обутых в разные покрышки, да и не все из участников зачёта JGPE-FLG (а именно так была обозначена категория, в которой ехали журналисты на Lada Granta Sport) смогли проехать по две попытки. Однако за рекордами я и не гнался — главное было понять, зачем вообще люди тратят время и деньги, чтобы промчаться по ледовой прямой.

Автомобиль автора «Чемпионата» в первый день Фото: «Жигулёвская миля»

Ответ простой — ради атмосферы, которая сопровождает всё это действо. Понятно, что хочется больше гонять и меньше томиться в очереди, но участники делают это ожидание не тягостным, а наполненным возможностями новых знакомств и получения новых знаний. Ну где вы ещё увидите на одной трассе ралли-рейдовый грузовик ГАЗ и подготовленную для кольцевых гонок «копейку», причём за рулём машины «ГАЗ Рейд Спорт» будет опытнейший Михаил Шкляев, сменивший привычный рейдовый «ГАЗ Садко Next» на «ГАЗ Валдай Next», а за рулём кольцевого ВАЗ-2101 — легендарный Владимир Черевань? Где ещё в одной очереди вы встретитесь с безумной 1000-сильной Tesla Model S Plaid и газовой рейдовой «Нивой», аскетичной дрифтовой «Волгой» и роскошным электрокроссовером Lixiang L9?

Владимир Черевань за рулём кольцевого ВАЗ-2101 Фото: «Жигулёвская миля»

На каких гонках будут соседствовать в пелотоне классический американский пикап и новейший китайский внедорожник, самодельный паровой стимпанк-мотоцикл и элегантная MV Agusta? Какой турнир даст увидеть в одном заезде ощеривщиеся шипованными покрышками чоппер Harley-Davidson, гипербайк Suzuki Hayabusa и турэндуро KTM 1290 Super Adventure? Где соперником для классического Chevrolet Camaro или новенькой Lada Vesta Sport SW будет самоходная автобусная остановка или «мотособака», которую на максимальной скорости вы можете обогнать быстрым шагом?

В этом разнообразии и демократичности и заключается основная прелесть «Жигулёвской мили» — можно увидеть невероятную технику и познакомиться с самыми разными людьми, а заодно и испытать себя. И даже если не получится побить рекорды, вы точно не расстроитесь — в медлительности никто не упрекнёт, а полученные от участия в фестивале эмоции точно станут одними из самых ярких за зиму. Такие фестивали нужны и должны продолжаться, но лишь при условии, что выводы из ошибок будут сделаны и проблемы 2024 года в следующий раз не повторятся. Не дело превращать отличную идею погони за рекордом скорости в гонку, которая проверяет выносливость водителей в бесконечной очереди.