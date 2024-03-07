Трассу Ф-1 в Сочи окончательно закроют? На это указывает буквально всё

Отметить 10-летие дебюта Гран-при России Формулы-1 «Сочи Автодром», хоть и в сокращённом виде, успеет, но к 2025 году от трассы на берегу Чёрного моря рискуют остаться одни воспоминания. В судьбе главного спортивного объекта в современной истории страны совсем скоро могут поставить бесславную точку.

Почему «Сочи Автодром» мешается

Ещё на стадии строительства трассы возникли проблемы, потому что трек приходилось вписывать в существующую застройку Олимпийского парка — компромиссом стал проект, который рассёк единую вроде бы территорию на множество отдельных участков, разделённых бесконечными заборами и многочисленными мостами. Неудобств была масса, но, пока трек принимал гонки, на них закрывали глаза. Когда стало известно, что с 2022 года принимать Гран-при России будет новая трасса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, в Сочи выдохнули.

К тому моменту Имеретинская низменность превратилась в федеральную территорию «Сириус» со своими властями, законами и видением того, каким должен быть лакомый кусок территории на черноморском побережье. Быстро выяснилось, что соседям трассы — а позволить себе недвижимость в этом районе могут люди состоятельные — не по душе шум гоночной техники, так что в их идеальном мире никакого автодрома быть не должно.

Льюис Хэмилтон выигрывает последнюю гонку Формулы-1 в Сочи Фото: РИА Новости

Быстро и без лишнего во всех смыслах шума трассу закрыть не удалось, потому что сначала Аркадий Цареградцев отстоял право проведения зимнего турнира по дрифту, а затем был подписан трёхлетний контракт на проведение Кубка мира по кузовным гонкам WTCR, первая и единственная гонка которого состоялась в Сочи в конце 2021 года. Уже в начале следующего года стало понятно, что России в обозримой перспективе не светят никакие международные соревнования, а это развязало руки для постепенного умерщвления трассы.

Первым шагом стало урезание 5,8-километрового кольца до жалкой конфигурации круга в 2,3 км, чего было недостаточно даже для национальных серий. И как бы администрация Сириуса ни заявляла, что гоночное полотно конфигурации Гран-при будет сохранено и останется возможность вернуть изначальный вариант трека, стало понятно, что это билет в один конец.

Гран-при России 2021 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Новая конфигурация трассы получилась несколько лучше, чем я ожидал, — справедливости ради отмечает российский гонщик, инструктор Станислав Аксёнов — Но всё же сравнивать с предыдущей конфигурацией «Сочи Автодрома» сложно, потому что трек крайне маленький и очень мало поворотов. Даже на фоне Нижнего Новгорода трасса кажется просто бета-версией «Сочи Автодрома» — единственное, чем она может быть интересна, так это новой связкой, образовавшейся из срезки. В этой срезке надо интенсивно разгоняться, и в дождь там срывает заднюю ось, так что, если не поймаешь машину, есть риск приехать в бетонную стену справа. Выход из срезки тоже интересный: двойной левый раскручивающийся поворот — там неординарная траектория, в дождь можно экспериментировать с разными линиями.

В остальном «Сочи Автодром» остался прежним, но местами асфальт сильно ухудшился — там были кочки, которые стали только больше. По обгонам мест особо нет — больших торможений нет, так что чуть ли не единственной возможностью является торможение ко второму повороту.

Если говорить о гонках, то в такой конфигурации «Сочи Автодрома» можно проводить разве что спринтерские заезды до 30 минут. Трек настолько короткий, так много поворотов направо, что начинает не то что укачивать, но появляется ощущение, будто ты на компьютерном стуле покрутился — даже после 20-минутной сессии тебя немножко ведёт в сторону, когда ты выходишь из-за руля».

«Отзыв согласования без уважительной причины»

Неудивительно, что после сокращения трассы одна за другой посыпались отмены этапов. СМП РСКГ, включив было «Сочи Автодром» в проект календаря 2024 года, отказалась от «Сириуса» как для серии СМП РСКГ Туринг, так и для длинных гонок СМП РСКГ Эндуранс. А затем стало известно, что марафонская серия Russian Endurance Challenge тоже не собирается проводить уикенд на Чёрном море.

Единственным вариантом для «Сочи Автодрома» оставался дрифт, которого вполне было бы достаточно: нет в российском автоспорте другой дисциплины, способной до отказа забить трибуны болельщиками. На сезон-2024 на трассе планировалось проведение сразу четырёх крупных событий: традиционного турнира Sochi Drift Challenge (который по настойчивым просьбам властей федеральной территории даже переименовали в Sirius Drift Challenge), стартового этапа RDS Europe, финала RDS GP и первого в истории Кубка России по дрифту «Суперкубок» с участием сильнейших пилотов двух серий. Но, судя по дальнейшему развитию событий, использовать трассу по назначению её новое руководство не собиралось изначально.

Сначала с помпой открыли укороченную версию автодрома, на которой в декабре даже успел пройти первый этап Sirius Drift Challenge, а после новогодних праздников ситуация резко изменилась. Сначала без объяснения причин, несмотря на наличие договорённостей, на трассе запретили проведение зимнего турнира, а затем «Сочи Автодром» решил сыграть по-крупному и в одностороннем порядке отказался от работы с Российской Дрифт Серией, поставив сразу три мероприятия под угрозу срыва.

«Несмотря на то что буквально четыре месяца назад Российская Дрифт Серия получила официальное подтверждение о проведении соревнований по дрифту RDS GP 2024 и RDS Europe 2024 на «Сочи Автодроме» и в декабре Министерство спорта РФ внесло эти соревнования в Единый календарный план всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2024 год, ООО «НИЦ», в чьём доверительном управлении находится «Сочи Автодром», уведомило РДС об отзыве без уважительной причины ранее выданного согласования», — в начале февраля прокомментировали ситуацию в Российской Дрифт Серии.

В 2023 году дрифту на «Сочи Автодроме» ещё были рады Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Какие планы на «Сочи Автодром» у «Сириуса». Спойлер — не особо гоночные

В том, что устроителям RDS удастся найти новые площадки для своих мероприятий, сомнений нет, но такое поведение трассы чётко дало понять: о гонках на «Сочи Автодроме» можно забыть. Что подтвердил и ответ пресс-службы федеральной территории «Сириус» на наш официальный запрос о возможности проведения автоспортивных соревнований на трассе.

«Сегодня автодром, расположенный в «Сириусе», модернизируется и в дальнейшем будет использоваться для разных задач, связанных с развитием федеральной территории и её проектов. В частности, он будет включён в программы «умного туризма», которые позволяют совместить отдых на побережье с обучением, просвещением, посещением выставок и концертов, спортивным досугом.

Также формируется план проведения на автодроме спортивных и физкультурных мероприятий. Уже в ближайшее время жители и гости федеральной территории смогут принять участие в велосипедных и беговых соревнованиях, в том числе в забегах на марафонские дистанции.

Кроме того, планируется интегрировать инфраструктуру автодрома в проекты и исследования научно-технологического кампуса «Сириус» и проводить на нём мероприятия, способствующие научно-технологическому развитию федеральной территории и России в целом, в частности, по тестированию и внедрению беспилотных транспортных систем», — сообщила пресс-служба «Сириуса».

Как видите, в официальном ответе автоспорт вообще не упомянут.

«Главную трибуну теперь будут разбирать»

Ну а во время Игр будущего, автоспортивная часть которых проходила на «Сочи Автодроме», стало понятно, что трасса уже не жилец. Как сообщила в своём телеграм-канале First Place журналистка Мария Мельникова, главная трибуна закрыта для посетителей из-за её якобы аварийного состояния. Подтверждением этой позиции стала едва заметная трещина на крыше. Внешне ситуация не выглядит критической — скорее похоже, просто раскрылся температурный деформационный шов, который для того и делают, чтобы компенсировать изменения в теле здания при перепадах температуры окружающей среды.

Однако на «Сочи Автодроме» отношение к ситуации другое. «Как мне объяснили, эта трещина появилась из-за разницы строительных методов, которые использовали при забивании свай. В результате они по-разному восприняли нагрузку, и одна часть со временем углубилась в почву больше, чем другая. Главную трибуну теперь будут разбирать, но обратно её возводить уже никто не собирается», — отмечает автор First Place.

Удивляться такому исходу не стоит. Но можно подивиться, насколько стремительно уничтожают уникальный для России спортивный объект (в России нет других гоночных трасс, где зимой реально проводить тесты). Сначала разрывают действующие контракты на проведение гоночных уикендов, затем выписывают приговор одному из основных сооружений автодрома, а там и до ликвидации всей трассы останется один шаг.

В итоге выиграют все, кроме российского автоспорта — соседи автодрома наконец-то избавятся от досаждающего им шума, у застройщиков появится ценнейшая территория под строительство, а гонщики… Да кто вообще о них думает?

С учётом того, что ликвидацию «Сочи Автодрома» планируют начать до конца 2024 года, впору начинать предаваться воспоминаниям. Последним международным турниром в «Сириусе» стала гонка WTCR в 2021 году, последней кольцевой гонкой оказался четырёхчасовой марафон СМП РСКГ Эндуранс в ноябре 2023 года, последним дрифт-турниром суждено было стать Sirius Drift Challenge в декабре прошлого года, а последним соревнованием, собравшим полные трибуны на трассе, стал финал RDS GP в минувшем октябре. И очень символично, что именно Игры будущего поставили точку в истории автодрома — какие игры, такое и будущее у российского автоспорта.