Что с «Мерседесом»?! Бывшие чемпионы провалились в квалификации, новичок «Феррари» — 11-й

Чуть ли не главной интригой квалификации в Джидде неожиданно стала даже не борьба за поул-позишен, а то, как себя проявит сенсационный новичок «Феррари» Оливер Берман. Один из трёх резервистов «Скудерии» срочно заменил слёгшего с аппендицитом Карлоса Сайнса и должен был как можно лучше проявить себя, чтобы сделать заявку на контракт на 2025 год с условным «Хаасом». Давление серьёзное, а условия — так себе, ведь в распоряжении британца была всего одна тренировка…

Q1: механикам Чжоу не хватило совсем чуть-чуть!

С первым испытанием в виде попадания в топ-15 Берман справился уверенно, с запасом. В какой-то момент Берман даже опережал Шарля Леклера, но в итоге уступил ему более семи десятых — ну, главное, что стал девятым и не нервничал в концовке.

В целом обошлось без сенсаций: дальше не прошли представители «Альпин» (пятничная скорость не подтвердилась) и «Кик-Заубера», а также Логан Сарджент. Для американца словно продолжается прошлый сезон: теперь уже бывший новичок проиграл Алексу Албону четыре десятые. Так место в Формуле-1 не сохранишь.

Валттери Боттасу помешал трафик на финальном круге, ну а Гуаньюй Чжоу просто не получил шанса показать хоть какое-то время. После серьёзной аварии на третьей тренировке механики завершили ремонт его машины уже по ходу квалификации, в последний момент выпустили из боксов, и китайцу чуть не хватило времени, чтобы уйти на быстрый круг. За механиков обидно, ну а пилот сам виноват… Так что теперь Чжоу на последней линии, а его сосед — Сарджент.

Q2: Берман слегка не выбил Хэмилтона

Вторая часть началась с технических проблем Нико Хюлькенберга: его мотор сначала закапризничал, а затем вовсе отказался работать. «Хаас» припарковался на обочине — красные флаги, испортившие первые попытки тем, кто уже на них отправился, но не успел завершить быстрый круг.

У Бермана — одного из тех, кто слегка подпортил шины при «фальстарте» из-за Хюлькенберга — первая попытка не задалась. Оливер заблокировал колёса, всё-таки вписался в поворот, но был вынужден бросить круг. Так что у него оставался лишь один шанс пробиться дальше. Воспользоваться им не вышло: британцу так по-настоящему и не дался самый сложный второй сектор, новичок проехал круг на полсекунды медленнее Леклера и стал 11-м — вполне достойно.

Интересно, что если бы Берман сумел проехать чуть лучше, то выбил бы из Q3 Льюиса Хэмилтона! Семикратному чемпиону не дался второй быстрый круг, но пилот «Мерседеса» всё же избежал катастрофы. Ну а вместе с Оливером дальше не прошли Албон, Магнуссен, Риккардо и уже упомянутый Хюлькенберг. Из этой группы отметим Дэна: австралиец проиграл Цуноде аж четыре десятые секунды. Так в «Ред Булл» не вернут.

Q3: Ферстаппен вне конкуренции

После двух первых сегментов оставались шансы, что за поул с Максом Ферстаппеном поборются Шарль Леклер и Фернандо Алонсо: оба смотрелись до решающих минут сессии весьма бодро. Но на первых попытках ветеран из «Астон Мартин» проиграл Максу полсекунды, а монегаск из «Феррари» — вовсе восемь! По радио Шарль жаловался на странную работу шин — Леклер проехал даже медленнее, чем в Q2. Оставался ли в такой ситуации шанс резко всё исправить на финальной попытке?

Правильный ответ — нет, не оставался. Да, Леклер неплохо прибавил, скинул полсекунды и занял второе место, но не более того. Хороший второй круг удался и Алонсо, поймавшему на стартовой прямой слипстрим от Хэмилтона, но при этом Фернандо всё равно немного уступил Леклеру с Пересом — все они в трёх с лишним десятых от Макса. Так что теперь Алонсо сформирует с Чеко вторую линию стартового поля.

Пиастри опередил Норриса в борьбе за пятую позицию — два «Макларена» проиграли шесть с лишним десятых и дружно опередили пилотов «Мерседеса». У «Серебряных стрел» в квалификационном режиме всё плохо: Расселл проиграл девять десятых, Хэмилтон — секунду. Это просто провал. И то, что позади них остались Цунода со Строллом, вряд ли как-то ободряет Тото Вольфа и компанию. К слову, о Стролле: канадец проиграл Алонсо шесть с лишним десятых.

Субботняя — не воскресная! — гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 стартует 9 марта в 20:00 по московскому времени. Ждём интересной борьбы за второе место.