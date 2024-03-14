Энстоун откатился на самое дно, а экс-чемпионы из «Мерседеса» уже третий год не могут разобраться с машиной.

Кто расстроил, а кто удивил на старте сезона Формулы-1. Уже есть кандидат на увольнение

Позади два этапа нового сезона Формулы-1, и расстановка сил в пелотоне примерно понятна — от прошлогодней она отличается лишь в деталях. Тем не менее и в этих нюансах есть те, кому удалось добиться прогресса и сделать шаг вперёд, и те, кто откатился назад. Начнём с первых.

Прорывы

«Ред Булл». Чемпионы стали ещё сильнее

Казалось бы, куда прорываться лидеру, который в сезоне-2023 побил все рекорды и добился беспрецедентного для Формулы-1 преимущества? Но в Милтон-Кинсе рассуждали иначе и к новому чемпионату подготовили заметно отличающуюся машину. Как ни крути, это был риск — всё-таки данные даже самых точных симуляторов не гарантируют, что на реальной трассе всё будет именно так.

Однако в случае «Ред Булл» всё пошло по положительному — для команды — сценарию. RB20 обладает, судя по всему, не меньшим преимуществом, чем предшественница, и пока во всех своих гонках приносила команде дубль. Согласно регламенту, за два этапа невозможно заработать более 88 очков, в «Ред Булл» заработали 87. Соперникам пока не удаётся превзойти даже напарника Ферстаппена, что уж тогда говорить о самом Максе?

«Хаас». Аяо Комацу приносит удачу

В прошлом году «Хаас» вернулся на дно Кубка конструкторов, с которого, казалось, выбрался в 2022-м. Основатель команды Джин Хаас в межсезонье уволил бессменного руководителя коллектива Гюнтера Штайнера, и многие в паддоке предсказывали американцам очередной провал. Тем не менее после двух этапов «Хаас» занимает шестое место в Кубке конструкторов и выглядит едва ли не главным прорывом начала сезона.

«Хаас», похоже, решил свою главную проблему Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Инженерам, похоже, удалось решить проблему, мешавшую Хюлькенбергу и Магнуссену в прошлом году: высокий износ резины. «Хаас» по-прежнему быстр на одном быстром круге — и в Бахрейне Халк даже прорвался в Q3, но теперь и в гонке пилоты могут бороться. О середине пелотона речи пока не идёт — и едва ли «Хаас» своё шестое место удержит, но бороться с «Уильямсом», «Кик-Заубером» и «РБ» вполне реально.

Берман. Претендент на открытие года

Дебют 18-летнего новичка за рулём «Феррари» стал, пожалуй, самым ярким выступлением первых этапов — если, конечно, не считать Ферстаппена, который, по словам Тото Вольфа, выступает в другой галактике. Гран-при Саудовской Аравии в исполнении Оливера Бермана впечатлил — в паддоке уже обсуждают, получит место призового пилота чемпионата британец уже в 2025-м или немного позднее?

В Джидде, даже не опробовав машину при искусственном освещении и ночных температурах, Оливер едва не пробился в Q3, а на следующий день уехал от Норриса и Хэмилтона. Что ещё должен сделать пилот Ф-2, чтобы доказать готовность перейти в Ф-1? Впрочем, не будем забывать, что похожий успех в прошлом году пока ничем не помог Лиаму Лоусону, да и яркий дебют в Монце не стал для Ника де Вриса началом яркой карьеры…

Провалы

Риккардо. Ожиданий не оправдывает

Если же говорить о главном разочаровании первой пары гонок, то среди пилотов первым на ум приходит Даниэль Риккардо. Предполагалось, что неудачи в «Макларене» были случайностью, а в более знакомой обстановке австралиец раскроется заново и, если Серхио Перес вновь перестанет справляться, вновь станет напарником Ферстаппена. Но с нынешними результатами более вероятна перспектива увольнения.

Даниэль Риккардо Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Риккардо уступает по скорости Юки Цуноде и проиграл ему обе прошедшие в этом году квалификации. В концовке гонки в Бахрейне Даниэль опередил напарника лишь потому, что тому приказали пропустить австралийца. В Джидде Риккардо тоже был позади — ещё до заминки на пит-стопе, а под финиш, преследуя Сарджента, потерял 10 секунд из-за разворота. Всё идёт к тому, что место Лоусону уступит именно Даниэль.

«Мерседес». Шаг назад от экс-чемпионов

В этом году в «Мерседесе» рассчитывали вернуться в борьбу за титул, но команда, которая до этого восемь лет подряд удерживала лидерство в Кубке конструкторов, уже третий год не может построить достойную машину. По словам Хэмилтона, новый автомобиль похож на предыдущие, а это значит, что он капризный, непредсказуемый и лишь в отдельных случаях будет поддаваться настройке.

В Джидде «Мерседес» был лишь пятой по скорости командой, а в двух первых гонках сезона-2024 немецкая команда набрала меньше очков, чем в 2023-м и совершенно катастрофическом 2022-м! Пока всё выглядит так, что команда сделала шаг назад, а уверенность в том, что немецкая команда в обозримом будущем вернётся в число лидеров, пропадает. И уход Льюиса Хэмилтона лишь усиливает это ощущение.

«Альпин». Энстоун — аутсайдер

Самым обескураживающим в начале сезона стало выступление «Альпин». Французские машины откатились в самый конец пелотона, и это стало шоком для всех, кроме их создателей. В Энстоуне ещё до первых тестов знали, что шасси слишком тяжёлое, а слабый двигатель не справится с высоким лобовым сопротивлением. В итоге в обеих квалификациях болид «Альпин» оказался самым медленным.

Быстрого решения проблем у «Альпин» нет, а создатели шасси подали в отставку. Будет чудом, если с помощью обновлений эта машина сможет регулярно проходить во второй сегмент и вернёт команду хотя бы на прошлогодний уровень. Куда вероятнее, что весь сезон-2024 «Альпин» будет числиться среди аутсайдеров. Так плохи дела в Энстоуне были лишь в середине 2010-х, когда прежний владелец команды Жерар Лопес просто перестал её финансировать в ожидании скорой продажи.