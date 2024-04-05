10 лет назад разбился яркий юниор «Феррари». Что пошло не так и кто виноват в трагедии?

В дни Гран-при Японии вспоминаем трагедию, унёсшую жизнь Жюля Бьянки — одного из лучших молодых гонщиков своего поколения. В этом году той страшной аварии исполняется 10 лет.

Чёрный Гран-при Японии

В тот уикенд в 2014 году в Японии бушевал тайфун. В пятницу и субботу заезды прошли при сухой погоде, но в день гонки ураган должен был достичь Сузуки. Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг предлагал перенести гонку на более раннее время, но его слушать не стали: чтобы не разочаровывать зрителей на трибунах и у телевизоров, многие из которых в таком случае пропустили бы старт.

В воскресенье в Сузуке дождь шёл с самого утра. Заезд стартовал за автомобилем безопасности, но даже в таком режиме Маркус Эрикссон не удержался на скользком асфальте и вылетел в гравий. В общей сложности девять кругов сейфти-кар возил за собой пелотон, но, когда дождь немного ослаб, гонка началась в боевом режиме.

Гран-при Японии стартовал за автомобилем безопасности Фото: Clive Rose/Getty Images

Во главе пелотона между собой сражались Льюис Хэмилтон и Нико Росберг — в общем зачёте перед стартом гонки их разделяли лишь три очка. На третье место после неудачной квалификации прорывался Себастьян Феттель, который оставил позади и своего нового напарника Даниэля Риккардо, и Дженсона Баттона на «Макларене», и пару «Уильямсов».

Тем временем дождь снова стал усиливаться. И до этого момента даже лидерам не всегда удавалось оставаться на трассе, а теперь условия были становились ещё хуже. За 13 кругов до финиша на выходе из седьмого поворота в отбойник сорвало «Заубер» Адриана Сутиля. Маршалы тут же вывесили жёлтые флаги, а за разбитой машиной выехал эвакуатор.

Бьянки извлекают из машины после аварии Фото: Getty Images

Через минуту в том же месте с трассы соскользнула «Маруся» Жюля Бьянки. Автомобиль потащило прямо в эвакуатор, на мокром гравии гонщик уже не мог повлиять на траекторию движения. Бьянки влетел в трактор на скорости 123 км/ч, причём носовой обтекатель протиснулся под корпусом эвакуатора, а удар пришёлся в шлем пилота — кокпиты тогда ещё были открытыми.

Бьянки потерял сознание и с травмами головы был максимально оперативно доставлен в госпиталь. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь пилота, однако 17 июля 2015 года его не стало. Это была первая смерть на гонках Формулы-1 после гибели Сенны и Ратценбергера в Имоле в 1994-м, и она остаётся последней на данный момент.

Как это произошло и кто виноват

Адриан Сутиль, своими глазами видевший роковой удар, рассказал, что в седьмом повороте с усилением дождя образовались лужи. Но поскольку из-за задержек и туч на трассе становилось всё темнее, понять, где находятся лужи и как их объехать, было невозможно. «С Бьянки произошло то же, что и со мной, — аквапланирование, но кругом позднее», — отметил немец.

Когда у автомобиля возникает аквапланирование, он становится совершенно неуправляем. В гравии Бьянки пытался по возможности затормозить автомобиль — он выжал одновременно педали газа и тормоза, чтобы спровоцировать экстренное выключение двигателя. Однако из-за особенностей настроек brake-by-wire система отключения силовой установки не сработала.

Трагедия Бьянки стала ударом для «Маруси» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Проведённое ФИА расследование, в котором также участвовали Росс Браун и Стефано Доменикали (оба позже займут высокие должности в компании-промоутере Формулы-1), пришло к выводу, что произошедшее спровоцировал целый комплекс причин. Основными из них названы условия на трассе, скорость машины в момент удара и расположение трактора-эвакуатора.

Кроме того, на фоне произошедшего ФИА выработала новые меры безопасности. Прежде всего фактически именно тогда было принято решение о введении защиты кокпита — хотя она в случае Бьянки не помогла бы, признавали уже тогда в федерации. Тем не менее она через несколько лет спасёт Ромена Грожана во время крупной аварии на Гран-при Бахрейна.

Минута молчания после смерти Бьянки в 2015 году Фото: Dan Istitene/Getty Images

Тогда, в 2020 году, француз на огромной скорости врезался в металлические заграждения и насквозь их пробил. Вытекшее из разорванного трубопровода топливо тут же вспыхнуло, и лишь благодаря молниеносной реакции чудом оставшийся в сознании гонщик покинул кокпит невредимым. «Жюль Бьянки спас мне жизнь», — скажет позже Грожан.

В Формуле-1 также появился режим VSC, который эффективнее замедляет пилотов, чем локальные жёлтые флаги, а у вспомогательной техники теперь должны быть специальные приспособления, препятствующие попаданию под корпус носового обтекателя. Тем не менее в 2022 году в Японии во время дождевой гонки эвакуатор вновь оказался на трассе — и едва не столкнулся с Пьером Гасли.

Вечный №17

В честь Жюля Бьянки Формула-1 вывела из обращения №17, на котором он выступал. Время от времени этот номер вновь появляется в гонках — Шарль Леклер иногда выходит на старт в шлеме, раскрашенном в честь погибшего друга. Монегаск будет выступать в таком и в этот уикенд.

Никто не сомневался, что Бьянки будет чемпионом Фото: Paul Gilham/Getty Images

Жюль Бьянки не провёл в Формуле-1 и двух полных сезонов, но навсегда вошёл в историю чемпионата. Но не многократным чемпионом, как должен был, а трагичным напоминанием о том, что правила «Больших призов» написаны кровью, а гонки никогда не будут на 100% безопасны.