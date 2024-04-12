Важнейшее решение на рынке пилотов Ф-1. Что значит новый контракт Алонсо с «Астоном»?

Фернандо Алонсо не врал: как и обещал двукратный чемпион мира, он довольно рано принял решение, продолжать ли карьеру в 42 года, и как минимум на два сезона продлил соглашение с «Астон Мартин». Слухи при этом отправляли испанца в «Ред Булл» с «Мерседесом». Почему Алонсо решил не менять команду и что означает его ход для других пилотов и команд?

Почему Фернандо выбрал «Астон»?

Форма Алонсо на старте сезона-2024 не давала испанцу повода задуматься, что пора на пенсию. Раз так, Фернандо оставалось определиться с командой. Понятно, что для него не было смысла выбирать вариант «на перспективу» — нужно место, где можно побеждать сейчас или совсем скоро.

Собственно, побеждать на регулярной основе сейчас можно только в «Ред Булл», а к категории потенциальных победителей можно отнести «Феррари» (там мест нет, вон даже прекрасного Сайнса выставили), «Макларен» (мест тоже нет), «Мерседес» и «Астон Мартин».

Про «Мерседес» Алонсо высказался совсем недавно, после Гран-при Японии — мол, немцы сейчас в Кубке конструкторов позади, никак не могут разобраться со своей машиной, так что не выглядят привлекательным вариантом. Оставался ещё «Ред Булл». По некоторым слухам, «быкам» был интересен вариант с Алонсо: подписание Фернандо позволяло создать супердуэт гонщиков и одновременно обезопасить «Ред Булл» на случай внезапного ухода Макса Ферстаппена.

Вот только угроза ухода Макса миновала или почти миновала, а в такой ситуации не совсем понятно, зачем «быкам» отказываться от Серхио Переса — как второй номер он чаще всего состоятелен. Вдобавок в «РБ» здорово прогрессирует Юки Цунода, плюс «Ред Булл» вроде как очень хочет в 2026 году вернуть к себе Александера Албона. Так что же — подписывать Алонсо всего на год? Какой-то странный ход — довольно бессмысленный для обеих сторон.

Так что при всём обилии вариантов получалось, что вряд ли у Фернандо были опции лучше, чем остаться в прогрессирующем «Астоне» и надеяться, что команда по-настоящему выстрелит в 2026-м. Поводы для оптимизма налицо: новая база уже частично функционирует, скоро вступит в строй аэродинамическая труба, из топ-конюшен переманили немало сильных инженеров, а с сезона-2026 команда станет заводской, перейдя на моторы «Хонда».

Кстати, некоторые считали, что сотрудничество «Астона» с японцами как раз может поставить крест на будущем Алонсо — как видите, это не так. Время — лучший доктор. «Хонда» со времён ремарок Фернандо про двигатель для GP2 создала лучшую силовую установку Ф-1 и, очевидно, в состоянии оставить позади прежние недомолвки.

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Есть ли гарантии успеха? В Ф-1 их не даст никто. Технический штаб во главе с Дэном Фэллоузом запросто может выбрать неоптимальную концепцию при работе с новыми правилами, а «Хонда» — оказаться автором далеко не самого мощного двигателя. К тому же японцы позже остальных официально «подписались» под новые правила, хоть и проводили предварительные исследования.

И всё же логика Алонсо понятна. Он подписался как минимум на два сезона и уже в 2026-м поймёт, есть ли у него шансы на третий титул или хотя бы 33-ю победу. Если нет, то спокойно перейдёт на роль посла марки. Если да, постарается сделать невероятное и стать чемпионом в 45 лет. Вот будет сюжет!

Что значит решение Алонсо для других команд и гонщиков?

«Ред Булл», который не торопится с решением по составу на следующий сезон, лишился одной из основных альтернатив Серхио Пересу. Теперь из реальных вариантов остались только Карлос Сайнс и Юки Цунода. К японцу вроде как относятся не слишком серьёзно, но если он продолжит выступать так же сильно и стабильно, то, может, всё-таки заслужит шанс на повышение? И всё же после решения Алонсо шансы Переса получить новый контракт хотя бы на год существенно выросли.

Сайнс, со своей стороны, лишился одного из топовых вариантов продолжения карьеры. Считается, что у Карлоса остаются шансы в «Ред Булл» и «Мерседесе», но в обоих случаях он далеко не первый номер в списке. При этом скорого ответа от пока ещё пилота «Феррари» вроде как требует «Ауди». Возможно, после закрытия вакансии в «Астоне» Карлосу больше нет смысла ждать и настал момент поверить в немецкий проект, подписав многолетнее соглашение. Альтернативный вариант — «Уильямс», но довольно странно, если частная британская команда покажется испанцу перспективнее заводской швейцарской.

Шансы на переход Алонсо в «Мерседес», как мы уже отмечали, в последнее время пошли на убыль. Но вот именно теперь мы официально можем отказаться от концепции «опытный чемпион два сезона греет кокпит для перспективного Андреа Кими Антонелли». Тото Вольф по-прежнему не торопится никого подписывать в ожидании результатов итальянца в Формуле-2 и на тестах старых болидов «Мерседеса». Да, Вольф рискует остаться без сильных альтернатив в лице Алонсо и Сайнса, но в запасе всегда останется условный Окон, так что Тото готов подождать.

Напоследок вернёмся к «Астону». Короткий официальный пресс-релиз был посвящён только Фернандо Алонсо. Понятно, что сама лаконичная форма сообщения не подразумевала каких-либо деталей, и всё же интересно, что в «Астон Мартин» подтвердили только Алонсо, но не Лэнса Стролла. Впрочем, не думаем, что тут стоит искать скрытую интригу и высаживать канадца из кокпита ради того же Сайнса или Цуноды. Сильно удивимся, если Лэнс завершит карьеру раньше, чем попробует свои силы за рулём машины 2026 года. Хотя нынешний трансферный рынок Ф-1 способен и не так шокировать.