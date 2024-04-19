Странные дела на Гран-при Китая: сразу два пожара у трассы и неразбериха с правилами

Если со штрафом Норриса ситуация более или менее понятна, то вот загадка горящей травы до сих пор не разрешена!

Этап Формулы-1 в Китае стартовал бурно: дважды по ходу довольно дождливого дня на трассе в Шанхае загоралась трава, в то время как быстрейшего пилота квалификации к спринту оштрафовали, но затем передумали.

Разбираем главные события дня в материале «Чемпионата».

Горящая трава

Формула-1 не была в Китае пять лет — с начала пандемии COVID-19, и возвращение получилось в буквальном смысле огненным. Так, уже в первой тренировке в седьмом повороте загорелась трава на обочине, из-за чего заезды пришлось прерывать красными флагами. Ситуация повторилась в концовке первого сегмента квалификации к спринту — из-за чего SQ2 пришлось немного отложить.

Изначально в ФИА решили, что пожар спровоцировали искры, которые машины высекали на асфальте днищем. Тем не менее сложно представить, что одна искра могла спровоцировать такое возгорание — особенно в условиях пасмурной погоды и высокой влажности.

Горящий газон в седьмом повороте Фото: Mark Thompson/Getty Images

В паддоке нашли два объяснения происходящему. Во-первых, Международный автодром Шанхая построен на болотах, а потому из земли может просачиваться метан — в небольших, но достаточных для возгорания такого уровня масштабах. По другой версии, организаторы в этом месте обработали газон химикатами, чтобы трава лучше смотрелась, что на фоне попавшей искры и спровоцировало пожар.

Так или иначе, в данный момент в ФИА не знают, по какой причине это произошло. Однако организаторам необходимо разобраться: удар по престижу Формулы-1 получится очень мощным, если трава вновь загорится в гонке и придётся переворачивать заезд с ног на голову красными флагами.

Странный круг Норриса

Не менее загадочные события происходили вокруг финального круга Ландо Норриса в квалификации к спринту. Британец, у которого к тому моменту уже сняли один круг за нарушение границ трассы, показал лучшее время, однако вскоре появилось сообщение, что и это время Ландо аннулировано. Но через минуту судьи отменили решение — круг восстановили, а Норрис занял первое место.

Первоначально этот круг отменили из-за ошибки британца на предыдущем — выходя из последнего поворота, резкого и довольного скоростного, «Макларен» выехал за пределы трассы. Обычно судьи в такой ситуации аннулируют не только круг с ошибкой в последнем повороте, но и следующий за ним, ведь разгон на стартовой прямой был с нарушением. Регулируется этот момент не регламентом, а заметками гоночного директора.

Норрис широко выезжает в последнем повороте Фото: Mark Thompson/Getty Images

На трассах, на которых зоны вылета в последнем повороте заасфальтированы, это логично: за счёт более высокой, не позволяющей вписаться в границы трассы, скорости в последнем повороте пилот и к первому повороту подъезжает чуть быстрее. Однако в Шанхае за пределами последнего поворота гравий, так что даже теоретического преимущества от выезда правыми колёсами на обочину Норрис получить не мог. Более того, руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что Норрис, наоборот, потерял три десятых из-за менее эффективного разгона.

Как бы там ни было, в заметках гоночного директора в этот уикенд указания по удалению двух кругов не было — то ли кто-то из судей перестарался по привычке, то ли систему не перенастроили, но первоначальное аннулирование круга было ошибочным. Так что первое место Ландо не возвращали — судьи просто исправили собственную ошибку. И здорово: британец в сложнейших погодных условиях действительно был быстрее других. Посмотрим, удастся ли ему удержаться впереди в спринте.