«Вот появится другой паспорт...» У чемпиона мира из России вообще нет денег на гонки

В 2023 году впервые в истории российский гонщик стал чемпионом мира по картингу — 15-летний Кирилл Куцков блестяще провёл финал и победил в самой престижной категории ОК. Казалось бы, такой успех — отличный трамплин для развития карьеры в «формулах», но иностранцы сейчас не торопятся поддерживать пилотов из России, а отечественные программы поддержки, наоборот, перестали выводить гонщиков на международный уровень. В России успех Кирилла заметили, порадовались, но помогать со спонсированием карьеры никто не торопится.

Куцков уже успешно дебютировал в двух чемпионатах Формулы-4, но на данный момент куда реальнее перспектива не дальнейшего движения в сторону Ф-1, а полного завершения карьеры. Мы обсудили последние успехи и непростую финансовую ситуацию с самим чемпионом и его отцом Ильёй Куцковым.

«Организаторы чемпионата мира уж точно не ожидали победы Кирилла»

— Давайте всё-таки начнём с приятного, с той самой победы на чемпионате мира...

— Илья Куцков: В Европе до сих пор вспоминают тот чемпионат и особенно финальную гонку. Многие говорят, что финал стоило бы сделать своеобразным учебным пособием для всех картингистов: как вести гонку, как беречь шины, как реагировать на прессинг сзади, как прикрыться на рестарте… Организаторы уж точно не ожидали победы Кирилла, не могли поверить, что выиграл не кто-то из пары фаворитов Накамура — Ламмерс.

— Кирилл, какой момент в финальной гонке был самым тяжёлым?

— Кирилл Куцков: Самый тяжёлый — всегда до старта, когда ты ещё не понимаешь, что будет, какой окажется ситуация. А вот в гонке ты уже перестаёшь нервничать, идёт адреналин, и ты просто делаешь то, что должен. Я не раз лидировал в финалах и в принципе понимаю, как тут справляться, как работать с колёсами. Конечно, было осознание, что это финал чемпионата мира и что потенциальный результат может принести плоды для продолжения моей карьеры. Так что давление было, но не более того.

Когда впереди столкнулись два соперника и я вышел в лидеры, стало поспокойнее. Потом я увидел, что дали красные флаги, но не расстроился. Из-за старта с 13-й позиции я начал на шинах с высоким давлением, чтобы отыграть места в начале гонки, и красные флаги помогли мне остудить колёса, давление вернулось в норму. Так что остановка мне только помогла.

Кирилл Куцков с трофеем за победу в чемпионате мира Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Какова роль в успехе команды и самого гонщика?

— И. К.: Без техники ничего не получится, будь ты даже супергением вроде Сенны. К сожалению, такой вид спорта. Это не плавание, где на всех дорожках вода одинаковая. Так что без команды никуда. И хороших моторов на всех не хватает. В испанской команде, в которую мы перешли в начале сезона, было удобно: они очень честные. Например, говорили: ну, нет сейчас мотора на победу — будем учиться работать с шасси, с шинами, будем готовиться к чемпионату мира.

Практически весь сезон прошёл в изучении этого вопроса: как правильно распределить нагрузку на шины во время финала. Шины MG очень требовательные в плане износа, и это было видно на последних семи кругах финала, когда Ламмерс сначала очень ярко догонял Кирилла, а потом в какой-то момент, когда разрыв сократился до двух десятых, у Кирилла пошли быстрейшие сектора — значит, его шины оказались в куда лучшем состоянии.

— Откуда берутся «плохие» и «хорошие» моторы, что это за вечная гоночная лотерея?

— И. К.: Знаете, ещё когда Иван Самарин ездил в старой Формуле-2 Палмера, то там были мотористы из «Ауди». Я у них спрашивал — почему вы даёте погрешность по мощности плюс-минус 5%, они же все одинаковые?! Но почему-то у Джолиона Палмера всегда было плюс 5%, а у Вани — минус. Но мы не об этом… Так вот, мотористы отвечали, что двигатели абсолютно одинаковые, конвейерная сборка, но когда готовые моторы ставят на стенд, то всё равно есть разница. То же самое и с картинговыми двигателями. Я могу только предполагать, что идут какие-то микрогеометрические отклонения. Но сейчас вот в Саудовской Аравии ввели электронный контроль, при котором погрешность по мощности сократили до 1%. Вот это уже совсем круто! Но в картинге никакой электронной регулировки нет, так что там такую проблему так легко не устранить.

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— Вы упомянули смену команды на старте сезона. Насколько легко в картинге сделать верный выбор, от чего всё зависит?

— К. К.: Испанцы из DPK Racing звали очень давно, но у меня был контракт с заводской командой Birel ART. Мы думали о переходе ещё с конца сезона-2022, и когда в начале 2023-го у нас вообще не было никакой скорости, то решили перейти.

И. К.: Нас звали ещё с начала 2022 года, но не могли обеспечить хорошие финансовые условия. А стоило нам подписать контракт с Birel ART, по которому вообще не надо было платить, как испанцы сделали выгодное предложение: при стандартной цене € 250 тыс. на сезон с нас попросили в три раза меньше. В этот момент у DPK появилось дополнительное финансирование — соответственно, могли сделать очень серьёзный дисконт.

В итоге мы туда перешли в 2023-м, когда у Birel просто не было скорости. Потом она появилась, когда они сменили моториста. Но мы не можем ждать два года, пока они что-то изменят! В картинге и вообще в автоспорте два года – это очень много. Собственно, именно поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие карьеры. Пропускать сезон не хочется, но финансирования в данный момент вообще нет.

Кирилл Куцков празднует чемпионство с командой Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

«Россиян штрафовали в три раза чаще, чем условных шведов»

— Тем не менее вы смогли хотя бы попробовать «формулы».

— И. К.: Здорово, что нам помогли проехать зимний чемпионат Ф-4 в Саудовской Аравии. Сейчас на рынке это лучшее, что может быть для новичков: огромное количество времени на трассах, по четыре гонки за уикенд, сравнительно низкие цены — думаю, цена за одну гонку такая же, как в картинге. Отличные трассы, включая автодромы Формулы-1.

Вкат получился очень хороший. Считаю, мы не зря выступили в этом чемпионате — вероятно, это даже лучше, чем если бы вместо него провели сравнимое число тестов. Это очень важный опыт, всё по-другому. Например, сама тактика обгонов с возможностью атаковать снаружи, асфальтовые зоны вылета, с помощью которых можно реагировать на инциденты вокруг и не терять время, не работать, как в картинге, газонокосилкой.

— Кирилл, насколько легко было пересесть с карта на «формулу»?

— К. К.: Если ты реально хороший картингист, то всегда нормально поедешь в Формуле-4. Честно говоря, именно от технического процесса я ждал даже большего. Возможно, дело в том, что Ф-4 Саудовской Аравии — это моносерия с одной командой, так что не было инженерной работы с машиной, глобально настройки у всех были одинаковые. Физически Ф-4 тоже несложная — по крайней мере, для меня. Картинг для меня гораздо сложнее: когда в нём ты в финале едешь 22 круга, то действительно устаёшь. По сравнению с ним 10 кругов в основной гонке Формулы-4 гораздо легче.

Главное же отличие — борьба. Тут не стоит доводить дело до контакта, надо «подготавливать» обгоны несколько кругов. Ещё один нюанс — езда в «грязном» воздухе, он влияет на поведение машины и расход колёс.

Кирилл Куцков в Ф-4 Саудовской Аравии Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Как оцениваете результаты — третье место в общем зачёте, одну победу и несколько подиумов?

— К. К.: В начале чемпионата приходилось адаптироваться после картинга. На первых этапах я ещё не понимал, как правильно вести себя в борьбе. Ещё нужно было учиться правильно стартовать, я работал над этой проблемой. В итоге всё начало получаться: старты, борьба, квалификации.

— После этого вы оказались в Центральноевропейской Формуле-4 и выиграли финальную гонку стартового этапа...

— И. К.: Хозяин команды Даниэль Маффи следил за Кириллом ещё до чемпионата мира, он всегда считал его одним из лучших пилотов в плане перспектив в «формулах». Когда один из гонщиков его команды получил травму и не смог приехать на первый раунд, они предложили проехать Кириллу. Я сразу озвучил, что никаких финансовых возможностей у нас нет. Маффи через два-три дня вернулся и сказал, что нашёл финансирование для Кирилла в Швейцарии — мне нужно только гарантировать компенсацию на случай повреждения автомобиля. Это хорошее предложение!

По комбинезону Кирилла «на вырост» видно, что времени на организационные вопросы было мало — он поехал в том, что валялось в команде! Уикенд был нелёгким, так как, например, в «Йенцере» пять машин, все пилоты с опытом — собрать данные по настройкам им не составляло труда. А в нашей «Маффи Рейсинг», кроме информации с одной машины, других вариантов по настройкам не было. Команда отработала чётко, мы прогрессировали с каждым выездом на трассу: пятое место в квалификации, четвёртое в первой гонке, третье во второй и победа в третьей! Кирилл привёз первую победу молодой, но перспективной швейцарской команде.

Кирилл Куцков с коллегами на победном подиуме Центральноевропейской Ф-4 Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Насколько сейчас котируется Центральноевропейская Ф-4?

— К. К.: По сути это открытый чемпионат Чехии. Он достаточно известный, но в нём принимает участие не так много гонщиков. Испанская или итальянская Ф-4 намного популярнее, конкуренция там выше. Но даже по сравнению с прошлым чемпионатом чешский чемпионат набрал обороты, и в этом году пилотов будет практически в два раза больше.

— Имеет ли смысл попробовать провести там весь сезон?

— И. К.: Насчёт всего сезона не знаю хотя бы потому, что непонятно, насколько все страны, принимающие этапы, успокоились в плане политики. Но вот на первом этапе в Венгрии никакой истерии не было, мы спокойно приняли участие с российской гоночной лицензией под нейтральным флагом. В прошлом году так не получилось бы даже в картинге — поэтому Кирилл выступал с киргизской гоночной лицензией. Был некоторый прессинг, но ни он, ни местами необъективное судейство не помешало стать чемпионами мира!

— В чём выражалось такое судейство?

— И. К.: Это было особенно заметно в 2022 году в картинге, когда судили англичане. Я тогда составил таблицу, что россиян штрафовали в три раза чаще, чем условных шведов, которые были в таблице на втором месте. Мы через владельцев команды отправили информацию в ФИА, и они эту ситуацию отрегулировали. Вы же нас допустили как нейтральных спортсменов, мы соблюдаем все требования — тогда и отношение должно быть одинаковое. В 2023 году заметного дисбаланса в судействе уже не было. Да и глобальная истерия, как мне кажется, закончилась.

Кирилл Куцков на трассе «Балатон-Парк» Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

«Стандартная цена на выступление в Ф-4 начинается с € 400 тыс.»

— Так всё-таки насколько реален вариант выступить хотя бы в чешской Ф-4?

— И. К.: Честно говоря, пока основной план — это выступления в картинге в категории KZ2, чтобы не терять год. А что касается Формулы-4, то Кирилл просто будет выступать от случая к случаю — позвали, посадили в машину, проехали. И будем собирать на дубайскую Ф-4 зимой.

— Сейчас ведь во всех чемпионатах наступает дедлайн по заключению контрактов?

— И. К.: Думаю, в итальянскую Формулу-4 мы уже точно не заскочили, а до дедлайна по Испании осталась пара недель. И при этом надо смотреть, в каких командах остались места. Увы, всё по остаточному принципу. Конечно, команды прислали запросы и дали скидки. Если стандартная цена на выступление в Ф-4 начинается с € 400 тыс. и доходит до € 600 тыс., то для нас цены гораздо ниже, скидка в полтора-два раза.

— В России возрождают свою Формулу-4. Как временный вариант на год не подойдёт?

— И. К.: Всегда должны быть ориентиры, к которым нужно тянуться. Вот даже американцы привозят детей в европейский картинг и Формулу-4 и только после этого сажают их обратно в «Инди Лайтс», младшие категории NASCAR и так далее. Базовая школа есть базовая школа.

— Вообще хотя бы теоретически сейчас реально найти финансирование из России для выступления в Европе?

— И. К.: Вообще ситуация странная… Я напомню официальную позицию Кремля, озвученную Дмитрием Песковым. Он сказал: «Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений».

Что касается перечисления денег из России — это решаемый вопрос, было бы желание. Мы обращались к руководителям РАФ Виктору Кирьянову и Сергею Сироткину, писали письма, и вроде бы нам обещали помочь, но пока тишина. Я просил как-то посодействовать — всё-таки их уровень общения гораздо выше, чем у меня. Допускаю, что работа проводилась, но пока результата нет.

— При этом ведь крайне сомнительно, что на машине может появиться логотип спонсора из России? То есть получается просто меценатство.

— И. К.: Здесь надо разбираться. Например, все знают, что «Газпромбанк» не находится под санкциями. И то же самое касается огромного числа компаний. И когда в команду приходит какой-то рекламодатель, то команда проверяет эту компанию на присутствие в европейском списке санкций — если нет, то без проблем. И деньги принимают, и рекламу вешают. Подход нормальный, деловой: что не запрещено, то разрешено.

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Если бы мы с вами обсуждали нынешнюю ситуацию до начала СВО, то как бы вы нашли финансирование? Всё равно по сравнению с картингом это уже другой уровень затрат, а в России с поиском спонсоров для гонок сложновато.

— И. К.: Сложновато, но можно было поискать. Сейчас всё упирается в такую формулировку: «Мы бы дали, но он же гоняется в недружественных странах». Я отвечаю — пилот-то наш! Например, российские хоккеисты играют в НХЛ, но при этом заключают контракты с нашими банками, участвуют в их рекламных роликах — и ничего страшного не происходит. И мы в картинге должны делать так же, когда есть хорошее поколение пилотов, начиная со Смаля, Бедрина, Кирилла, Хавалкина, Матвеева…

К слову, как-то сейчас результаты наших картингистов не такие высокие, как были в тех же классах у Кирилла или Хавалкина. Возможно, из-за того, что сильно усложнилась логистика. Она просто выматывает, не оставляет сил на полноценное участие. Идут удорожания, родители отправляют одного тренера с тремя-четырьмя пилотами… Мы же сами переехали в Сербию ровно из-за этого, тем более что у меня сразу два сына-гонщика. Здесь мы сели в машину в Белграде — и через 350 километров на трассе. А из России попробуй налетать… До переезда, когда у меня дети заканчивали школу в Москве, то за месяц я Turkish Airlines на полтора миллиона финансировал! Тут я и сказал: «Ребята, давайте я буду лучше финансировать ваш автоспорт, а не авиакомпанию!»

«Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмём в «Ред Булл»

— Кирилл, вы были одним из участников гала-церемонии ФИА в Баку. Как всё выглядело изнутри?

— К. К.: Очень масштабное мероприятие! Выставка чемпионских машин, интервью — высокий уровень!

— С кем-то из мира Ф-1 пообщались?

— И. К.: С Кристианом Хорнером поговорили. Когда я начал представлять сына, он ответил: «Да я знаю Кирилла, мы за всеми гонками следим». И добавил: «Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмём в «Ред Булл». Может, шутка, а может, нет — кто же знает?

Например, наша картинговая команда DPK находится под патронажем Фернандо Алонсо — он софинансирует команду, именно благодаря гранту Фернандо они смогли посадить Кирилла на сезон и выиграть чемпионат мира. Удачная инвестиция! Но нам честно сказали: «Ребят, сейчас такая ситуация, что под своё крыло мы вас не возьмём. Вы уж нас простите. Пилот того заслуживает, но всё дело в паспорте и в политике». «Макларен» сказал то же самое, а «Уильямс» даже не стал разговаривать.

Кирилл Куцков на гала-церемонии ФИА Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Если итожить, то сколько сейчас денег нужно найти на сезон?

— И. К.: € 300 тыс. Думаю, в таком случае швейцарцы побегут и сами найдут остальное. У нас за спиной тоже есть небольшая поддержка, но её недостаточно, чтобы идти первым номером, только вторым-третьим.

Знаю, что кто-то ищет финансирование в Китае. У нас было предложение за очень скромные деньги проехать индийский чемпионат Формулы-4…

— Соответственно, если денег не находите, то ещё год в картинге и потом зимняя Ф-4 в Дубае.

— И. К.: Наверное, да. А дальше будем смотреть. Может быть, университет. Завершение профессиональной карьеры, учёба на хорошего юриста, бизнесмена. Чтобы заработать денег и потом кататься в GT за свой счёт. В 18 лет начинать карьеру в Формуле-4 — уже не то.