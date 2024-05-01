Ещё один шок-разрыв в Ф-1 официально состоялся. Почему и куда уходит из «Ред Булл» Ньюи

По влиянию на будущее Ф-1 это может быть даже важнее, чем контракт Хэмилтона с «Феррари».

1 мая чемпионы из «Ред Булл» официально подтвердили, что величайший инженер Формулы-1, глава технического штаба Эдриан Ньюи в скором времени покинет австрийскую команду. Почему это произошло, каковы все детали расставания и где теперь окажется британец?

Официальная точка зрения

Нынешний контракт Ньюи с «Ред Булл» был рассчитан до конца 2025 года, однако стороны договорились о досрочном расставании. С текущего момента Эдриан перестаёт заниматься развитием нынешней машины «Ред Булл» и принимать какое-либо участие в создании болида на сезон-2025 (работать над машиной 2026 года по правилам ещё нельзя, к тому же новый технический регламент до сих пор не утверждён). При этом Ньюи будет приезжать на некоторые Гран-при до конца сезона и помогать инженерам с работой над машиной.

Ньюи окончательно покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. До этого момента основная работа Ньюи — доведение до ума дорожного гиперкара RB17. В своё время именно появление этого проекта удержало британского инженера в «Ред Булл», когда он «заскучал» и подумал о смене работы.

Что подтолкнуло Ньюи к уходу?

Все, включая инсайдеров, сходятся во мнении и информации, что спусковым крючком стал скандал с участием руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которого обвинили в неподобающем поведении по отношению к своей подчинённой. По некоторым сведениям, ассистентка Хорнера помогала и Ньюи, так что можно сказать, что для британского инженера это не просто некий внутрикомандный скандал, а история, к которой он сам имеет отношение.

При этом нельзя сказать, что всё началось со скандала. По данным Sky Sports, Ньюи раздумывал над уходом из «Ред Булл» ещё в 2023 году, не сразу продлив предыдущий контракт. В этот момент внутри «Ред Булл» уже пошла борьба за власть, стартовавшая после смерти Дитриха Матешица, и Ньюи всё происходящее не пришлось по душе. Не нравится инженеру и нынешняя шумиха вокруг Ф-1, так называемая «эпоха Netflix» с упором на шоу вместо спорта.

Наконец, как многие указывают, Эдриана задела за живое неосторожная ремарка со стороны Кристиана Хорнера в интервью в конце 2023 года. Тогда руководитель «Ред Булл», помимо прочего, заявил, что технический департамент команды «не особо зависит» от Ньюи, который нередко занимается другими проектами и посвящает время Ф-1 от случая к случаю. Сам Ньюи, конечно, в прессе ничего заявлять не стал, а вот его жена Аманда написала в соцсетях: «Какая чушь!»

Если же вспоминать интервью самого Ньюи, то британец не так давно признался, что немного жалеет, что ему так и не довелось поработать в «Феррари», а также посотрудничать с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо. Скандал с Хорнером, вполне вероятно, спровоцировал Ньюи на то, чтобы всё-таки исполнить своеобразную мечту и объединиться с Хэмилтоном в Маранелло.

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Какова была реальная роль Ньюи в «Ред Булл»?

Эдриан уже довольно давно отошёл от должности технического директора команды, так что нельзя сказать, что последние машины «Ред Булл» — это в первую очередь именно его творения. Вместе с тем недооценивать роль британского инженера никак не стоит: зачастую именно его идеи позволяют «Ред Булл» наилучшим образом использовать технический регламент и создавать доминирующую технику.

Обратимся к материалу авторитетного журналиста Марка Хьюза на портале The Race: «Принято считать, что Ньюи отвечает за все технические вопросы. Это не так. Пьер Ваше является техническим директором и подчиняется напрямую Хорнеру, а не Ньюи. Ньюи не исполняет обязанности технического директора на протяжении уже почти 10 лет. Он волен вовлекаться так, как хочет. Именно так Хорнер уговорил его остаться, когда он собирался уходить в прошлый раз, сюда входит и проект суперкара Aston Martin Valkyrie. Ньюи входит в техническую группу, Ваше координирует различные отделы. Ньюи — человек концепций, не просто аэродинамик. Его отличное понимание динамики машины несколько раз позволяло команде быстро и эффективно решить проблему, которая иначе могла бы стать куда более долгосрочной. По сути, он суперконсультант».

Хьюз добавил, что именно Ньюи придумал идеальный вариант задней подвески и концепцию днища, вокруг которых был построен первый болид по новым правилам Ф-1 — RB18. «Ньюи не спроектировал их, он даже не проводил сам исследования. Но именно он направил выдающихся инженеров на невероятно продуктивный путь, который обошёлся без сбоев, как почти у всех остальных», — обратил внимание автор.

С этой «пограничной» ролью Ньюи важен ещё один нюанс. Как известно, при введении лимита на бюджеты в Формуле-1 каждой команде позволили вывести за рамки лимита трёх самых дорогих сотрудников. Кроме того, есть правило, что если работник отдаёт команде Ф-1 лишь часть рабочего времени, то в лимите учитывается лишь соответствующий процент его зарплаты. Однако довольно быстро стало понятно, что у аудиторов нет реальной возможности проверить, точно ли соблюдаются пропорции, так что ФИА решила ужесточить правила: если сотрудник уделяет программе Ф-1 хоть часть времени, его зарплата учитывается в лимите полностью.

Говорят, на фоне этого ужесточения у Кристиана Хорнера был план полностью перевести Ньюи на проект с гиперкаром, чтобы зарплата Эдриана не попадала под лимит — ну, или чтобы Ньюи отдал свой «исключительный» слот другому сотруднику. Мы не знаем, насколько этому можно верить. Так или иначе, теперь «Ред Булл» проверит силу своего техштаба и избежит бюджетной головоломки.

Где и когда теперь окажется легенда Ф-1?

Официально об этом не объявлено, но инсайдеры сходятся во мнении: Ньюи удалось договориться с «Ред Булл», что он сможет приступить к работе с новой командой уже в апреле или мае 2025 года. Фактически его годичный «отпуск по уходу за садом» стартовал сегодня, 1 мая 2024 года. Это очень важный нюанс, ведь если бы «Ред Булл» заставил Ньюи отработать нынешний контракт до конца и, по его условиям, потом просидеть дома целый год, то новый работодатель заполучил бы Эдриана только 1 января 2027 года — когда уже были бы созданы вторые машины по новому техническому регламенту Ф-1. На практике же Ньюи успеет повлиять уже на концепцию первого болида своей новой команды.

Почему «Ред Булл» решил невольно помочь конкурентам? По данным Motorsport-Total, Ньюи взамен пообещал вообще никогда не комментировать скандал с участием Хорнера. Кроме того, такой уступкой захвативший в «Ред Булл» власть Хорнер решил побесить австрийское крыло концерна, которое было как раз резко против досрочного освобождения Ньюи от обязательств.

Что касается нового места работы, эксперты сходятся во мнении, что это будет «Феррари». Про это говорят разного рода инсайды, да и какой ещё вызов может завлечь 65-летнего инженера, который выиграл в Формуле-1 всё, что можно? Тем более раз в той же команде окажется Хэмилтон.

Говорят, что вариант с «Астон Мартин» Ньюи неинтересен, хотя там и щедрый владелец, и современная база, и Фернандо Алонсо с «Хондой». «Мерседес» со своей стороны намекает, что в битве за Эдриана участвовать не будет (по другим слухам, сам Ньюи не горит желанием работать с Тото Вольфом). Теоретически ещё есть «Макларен» или даже «Ауди», но пока, повторимся, всё говорит о переходе в «Феррари».

При этом, по данным Sky Sports, сам Ньюи заявил «Ред Булл», что пока ни с кем не договорился. Возможно, на переговоры уйдёт ещё несколько недель, при этом даже не исключён и уход на пенсию, хотя сам инженер в пресс-релизе «быков» говорил о желании преследовать новые вызовы.