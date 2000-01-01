Суарес и Сайнс почеканили мяч головой. Фото
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес посетил Гран-при Формулы-1 в Майами. Футболист пообщался с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом. Парни даже немного почеканили мяч головой!
Крутая игра
Суарес и Сайнс устроили настоящее шоу для болельщиков, перекидывая друг другу мяч головой.
Обмен подарками
Также Луис и Карлос обменялись подарками. Футболист подарил своему новому приятелю бутсы, а гонщик в ответ вручил бейсболку из особой голубой коллекции.
Особая форма
В Майами «Феррари» выступят в особой голубой форме. Она сделана в честь 70-летия присутствия компании на американском рынке.
Суарес и Сайнс встретились на Гран-при Ф-1 в Майами. Фото
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