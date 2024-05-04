Яростный спринт Ф-1 в Майами: авария на старте и ярко-грязная оборона Магнуссена

Важный инцидент произошёл ещё до старта спринтерской гонки: механики «Альпин» неаккуратно выпустили из боксов на пит-лейн Эстебана Окона, и француз сломал переднее антикрыло о заднее колесо «Феррари» Шарля Леклера. Колесо монегаска выдержало, ну а Окону ещё до старта выписали 10 штрафных секунд. Также отметим, что Александер Албон стартовал с пит-лейна из-за изменений настроек подвески.

Аварийным вышел и сам старт: пострадали оба гонщика «Астон Мартин» и Ландо Норрис. Пилот «Макларена» находился снаружи поворота, Стролл правее, Алонсо — ещё правее, а потом внутрь нырнул ещё и решивший «дайвбомбнуть» Льюис Хэмилтон! Очевидно, места в первом повороте для четырёх машин не хватило — Стролл оказался в коробочке и выбил Норриса. Впрочем, и сам Лэнс с повреждениями машины сошёл в боксах. Алонсо заработал прикол колеса и после пит-стопа оказался 18-м и последним. Что же до Хэмилтона, то он пропустил вперёд Магнуссена, разом прыгнувшего с 14-й позиции на восьмую.

Впереди Ферстаппен уверенно отбил атаку Леклера, а Риккардо временно выбрался на третье место — Перес довольно быстро оттеснил его обратно, когда трассу покинула машина безопасности. А вот Сайнсу и Пиастри не удавалось быстро опередить Даниэля: пилот «РБ» держался в топ-4 даже на середине дистанции!

Главную битву по ходу спринта вели Магнуссен и Хэмилтон: британцу не хватало скорости на прямых, чтобы опередить «Хаас»! К тому же Кевин действовал как всегда жёстко — один раз дело даже дошло до контакта.

Увы для датчанина, его мощная оборона оказалась бессмысленной: за срезку трассы при обороне он заработал 10 штрафных секунд, а потом получил ещё один такой же штраф! Однако Хэмилтон «ответил» на это расследованием насчёт возможного превышения скорости на пит-лейне, что могло продвинуть в топ-8 Юки Цуноду. В целом же Магнуссен собрал за собой настоящий паровозик: право на DRS получали все гонщики вплоть до 15-го места, отвалились только Боттас, Окон и Алонсо.

На 14-м круге Магнуссен и Хэмилтон устроили такую яркую дуэль, что в итоге оба не вписались в шикану после длинной прямой! Пока возвращались на трассу, «Мерседес» Хэмилтона сумел опередить Цунода. После этого, похоже, на «Хаасе» Кевина «закончились» шины — он дружно пропустил Юки и Льюиса, словно смирившись, что очков не будет.

Если вернуться к лидерам, то в первой тройке было скучно: Ферстаппен создал отрыв в две с половиной секунды от Леклера, а Перес после обгона Риккардо не ринулся в погоню за «Феррари» — так и финишировали.

А вот Риккардо так и продолжал сдерживать Сайнса с Пиастри, тем самым иногда провоцируя наскоки пилота «Макларена» на испанца — безрезультатные. На самом финише Карлос пошёл в финальную атаку на гонщика «РБ», но ничего добиться не сумел — блестящая четвёртая позиция для австралийца. Разговоров про скорое завершение карьеры станет ещё меньше.

На седьмой позиции уверенно финишировал Хюлькенберг — ему вновь невольно помог напарник, замедливший всех позади. Хэмилтон под самый финиш всё-таки опередил Цуноду в борьбе за восьмое место, но затем получил-таки 10 штрафных секунд за превышение скорости на пит-лейне. Так два гонщика «РБ» попали в очки, а Льюис оказался в протоколе только 16-м.

Логан Сарджент с учётом наказаний Хэмилтона и Магнуссена поднялся аж на 10-е место (американец отлично сориентировался на старте), в то время как сам Кевин с учётом всех штрафов оказался 18-м и последним. Ну, зато на счету гонщика «Хааса» самый яркий пилотаж дня. Вот только такими темпами Магнуссен скоро получит дисквалификацию за перебор штрафных баллов.

Гоночный уикенд Гран-при Майами продолжается. Субботняя квалификация стартует в 23:00 по московскому времени.