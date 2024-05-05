Гонщик Ф-1 намеренно нарушал правила и плевал на штрафы. Почему судьи бессильны?

Кевин Магнуссен и сам признал, что не любит так гоняться. Но решения проблеме всё ещё никто не придумал.

После финиша субботнего спринта Формулы-1 в Майами на Кевина Магнуссена было больно смотреть. За короткую получасовую гонку датчанин получил четыре штрафа и в общей сложности потерял из-за наказаний 35 секунд.

Парадокс, однако, в том, что никакие наказания датчанина не страшили. Более того, Магнуссен нарочно вёл себя на трассе неспортивно — чтобы защитить своего напарника и помочь ему набрать очки для команды.

«Не так я хотел бы сражаться. Но это то, что я должен был сделать», — сказал после финиша выглядевший мрачнее тучи Кевин.

Грязная дуэль в Майами

Для начала вспомним, как развивались события. Хэмилтон здорово среагировал на стартовый сигнал светофора, сместившись вправо, опередил Хюлькенберга и в первом повороте попытался прорваться по внутренней траектории мимо пилотов «Астон Мартин». Льюис, однако, не рассчитал торможение, влетел в Алонсо, который к тому моменту уже зацепил Стролла, и потерял темп.

Магнуссен стартовал сразу позади британца, опередил Окона, а затем смог обогнать потерявшего темп Льюиса. За полкруга Кевин в общей сложности отыграл шесть позиций и вышел на восьмое место: перед ним шёл партнёр по команде Хюлькенберг, а позади — Хэмилтон. И на протяжении нескольких кругов британский экс-чемпион ничего не мог поделать с шедшим впереди «Хаасом».

Однако на шестом круге Хюлькенберг срезал в шикане 15-й поворот. Разрыв между двумя «Хаасами» превысил секунду, и Магнуссен лишился права пользоваться DRS. На восьмом круге, оставшись один на один с гонщиком «Мерседеса», Магнуссен тоже срезал шикану — и, в отличие от напарника, получил от судей 10-секундный штраф.

На 11-м круге Магнуссен выехал за пределы трассы и обязан был отдать позицию Фото: F1TV

После этого Хэмилтону, чтобы подняться на восьмое место, уже не нужно было обгонять Кевина, который лишился шансов на очки. Но Льюис ещё мог бы побороться за седьмое место — если бы быстро обогнал датчанина. Тот, однако, продолжил бороться — уже не за себя, а за Халка: Кевин сдерживал Льюиса, чтобы Хюлькенберг мог уехать как можно дальше от «Мерседеса».

На 11-м круге Хэмилтон атакует Магнуссена в 11-м повороте. Защищающийся Кевин промахивается мимо точки торможения, выезжает за пределы трассы, но всё равно продолжает бороться и при возвращении с обочины в длинном 12-м повороте с контактом выталкивает «Мерседес» на внешнюю траекторию. Тремя кругами спустя Льюис повторяет атаку и ещё до торможения опережает «Хаас», но он на внешней траектории — и в отчаянном торможении Магнуссен, не вписываясь в поворот, выдавливает британца на обочину.

Хэмилтон теряет скорость, его проходит Цунода, а Магнуссен ещё на какое-то время удерживается впереди преследователей, хотя уже через несколько поворотов всё-таки их пропускает. Но дело уже сделано: до финиша остаётся лишь четыре круга, а Хюлькенберг, ради которого Кевин и нарушал правила, уехал на шесть с лишним секунд и благополучно принёс команде два очка.

Что здесь не так

Это был уже не первый случай, когда Магнуссен намеренно тормозил пелотон, чтобы помочь напарнику: в Джидде Кевин специально сдерживал соперников, чтобы дать Хюлькенбергу пространство для пит-стопа. В тот раз у датчанина тоже был штраф, из-за которого сам он пробиться в топ-10 уже не мог, однако в Саудовской Аравии Магнуссен всё же боролся корректно.

В Майами же нарушения правил были очевидными. В эпизоде на 11-м круге «Хаас» всеми четырьмя колёсами выехал за пределы трассы и был позади «Мерседеса», но продолжил бороться до контакта. Инцидент на 14-м круге чуть более спорный: Хэмилтон должен был понимать, что соперник пойдёт на всё ради позиции, и должен был приготовиться перекрестить траектории — как он это сделал на 11-м круге. Однако такой нюанс не отменяет того, что манёвр Кевина был грязным и неспортивным: перед торможением «Хаас» был даже не в базе «Мерседеса» и в конце концов даже сам не смог вписаться в границы трассы.

Магнуссен намеренно нарушал правила, и никакие штрафы не могли бы его остановить — датчанин боролся за Хюлькенберга и гарантированные два очка для команды. «Все штрафы по делу, — сказал Кевин после финиша. — Но я должен был защищать Нико — как и в Джидде. Я получил штрафы, и это отстой, но я должен был сыграть вторым номером. Я делал всё, чтобы его не обогнали. Не так я хотел бы сражаться. Но это то, что я должен был сделать».

На 14-м круге ещё до поворота Магнуссен пропустил Хэмилтона и должен был отдать позицию Фото: F1TV

В данном случае мы не будем винить Магнуссена: он обязан делать то, что выгодно команде, и в этом смысле сработал блестяще. Проблема в том, что «Хаас» уже во второй раз в этом году использует несовершенство правил для собственной выгоды. И против этого в данный момент нет приёма: спринт наглядно показал, что никакие штрафы не помешают пилоту сдерживать соперников ради напарника. Тем более в том случае, когда сам гонщик, в отличие от партнёра по команде, очков точно не наберёт.

О том, что систему пенализаций в Формуле-1 необходимо менять, говорили ещё в Саудовской Аравии, но как именно? Отказаться от штрафов в пять и 10 секунд и вернуться к проезду по пит-лейну? А что, если даже после чёрного флага Магнуссен на пит-лейн не поедет? Хюлькенберг-то всё равно получит свои шесть секунд отрыва. Давать больше штрафных баллов? Так «Хаас» в случае перебора баллов просто посадит Оливера Бермана вместо Кевина — что в контексте будущего сезона может оказаться команде лишь на руку. Исключать из протоколов всю команду? А за что в таком случае страдает Хюлькенберг, который не нарушал правил?

Раз уж эта проблема возникает не в первый раз, ФИА придётся как-то её решать. Будем верить, что на собрании рабочей группы команды вместе со стюардами смогут выработать некое решение. В первый раз в Джидде командная тактика «Хааса» действительно смотрелась свежо и необычно (хотя и не была таковой), но рассказанная во второй раз шутка уже не так смешна, и Формула-1 обязана что-то с этим сделать.

P. S.

Ваш автор также не мог пройти мимо роли DRS в прошедшем спринте. Как отметил сам Магнуссен, до шестого круга у «Хааса» был шанс привезти в топ-8 обе машины, но после срезки Хюлькенберга Кевин лишился возможности открывать крыло. И вновь встаёт вопрос, насколько справедливо использование DRS в Формуле-1. Почему выходит так, что один гонщик ошибся, а из-за этого другой пилот оказывается в менее выгодном положении по отношению к третьему? Это ещё один повод в череде многих других отказаться от принципиально неспортивного решения.