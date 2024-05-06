Почему Сайнса и Магнуссена наказали не по делу и выиграл бы Норрис без сейфти-кара? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, который вновь выиграл Ландо Норрис.

Скорость «Макларена» — это разовая вспышка или нас может ждать интересное продолжение сезона?

Сложно сказать. Я всё равно думаю, что это разовое явление. И сильны они были на всех составах, кроме «софта». Плюс очевидно, что Норрису очень повезло с сейфти-каром.

Как закончился бы Гран-при, если бы не сейфти-кар? Был ли у Норриса шанс на победу?

Думаю, что нет. Сайнс и Пиастри были бы впереди Норриса, так что гонка пошла бы по-другому.

Насколько трудно пилоту довести гонку до финиша, когда у тебя все шансы на первую победу в карьере?

Когда едешь, значения это не имеет. Самым сложным для Ландо было удержаться на рестарте. А в целом всё достаточно просто: если Макс быстрее, он объедет; если нет, то доедешь. Условия сухие, а не как в Сочи в 2021 году, где надо было сделать выбор по шинам. Так что я не вижу тут какого-то психологического барьера.

Справедливо ли Сайнсу дали пять секунд за контакт с Пиастри?

На мой взгляд, несправедливо. Он же не специально задел антикрыло Пиастри, а место в повороте оставлял. Место снаружи для Оскара оставалось. Поэтому не имеет значения, попал Сайнс на апекс или нет.

Остались ли бы шансы у Переса на новый контракт, если бы он выбил Ферстаппена на старте?

Определённо, своё положение он бы усложнил. Не думаю, что совсем уж критично, но кто знает.

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Авария Сарджента и Магнуссена. Вина только на Кевине?

Как по мне, то вина только на Логане. У него соперник уже на половину корпуса внутри поворота. Почему вина Кевина, я не понимаю. Что ему, испариться? Там же поворот почти в пол, и Логан явно знал, что Кевин перекрещивает траектории — логично, что внутри, скорее всего, будет машина. Лет 15 назад было правило: кто внутри, тот и прав. Сейчас руководствуются тем, что если машина в базе, то надо оставить ей место. Но в этот уикенд стюарды руководствовались совсем странными правилами: то наказывают за мелочь, то на что-то серьёзное закрывают глаза. Я не стюард, я за них не могу ничего говорить. Но мой взгляд такой: если уж решили, что место надо оставлять, то к Кевину вопросов быть не может.

Должна ли ФИА что-то сделать, чтобы гонщики не шли на нарушения осознанно, как Магнуссен в спринте?

Уже всё сделано: 12 штрафных балов и пропуск Гран-при. Думаю, теперь Кевин будет осторожнее. Это опять к разговору, насколько дороги очки командам второго эшелона. Была бы очковая зона больше, они бы не так сильно за них цеплялись.

Должен ли кто-то нести преимущественную вину за аварию на старте спринта? Имел ли Хэмилтон право так нырять внутрь?

Нырять он право имеет. Просто Льюис недооценил количество пыли и держака внутри. Не думаю, что он хотел оказаться параллельно «Хаасу» внутри, а вышло по-другому. Вина его, конечно же.

Какой Риккардо настоящий — в спринте или в основной гонке?

Отчасти гонка зависит от квалификации: если она получилась, то тебе сразу сильно проще. Если стартуешь из последних рядов, ты и резину убьёшь быстрее, пытаясь обгонять. И в целом много времени теряешь. На их машине обогнать непросто: мегапрямых нет, в поворотах тоже неважно. Поэтому квалификация для них имеет особое значение.

Боттаса даже не предупредили о замене гоночного инженера — насколько это нормально?

Мне такое странно слышать. Обычно ты в постоянном контакте со своим гоночным инженером. Удивлён, что в Формуле-1 такое бывает.