Норрис не лучший, Ферстаппен даже не в топ-3. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1

Шестой этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Юки Цунода — 9

Японец в Майами был очень хорош! Да, в шат-ауте Юки провалился — даже команда не верила в топ-8 в спринте и ради эксперимента поставила «софт». Но Цунода справился и набрал очки — пусть и после штрафа Льюису. Кроме того, Юки в четвёртый в сезоне пробился в Q3, дождался сейфти-кара и завоевал седьмое место.

Оскар Пиастри — 8,5

Результаты гонки этого не отражают, однако Пиастри был одним из главных героев уикенда. В шутауте он уверенно опередил Норриса, хотя не получил половины новинок, установленных на машине Ландо, а на старте воскресной гонки прорвался на третье место — и если бы не ошибка Сайнса на 39-м круге, австралиец в худшем случае был бы в топ-5.

Ландо Норрис — 8

Под финиш Гран-при Майами Ландо провёл блестящий отрезок и уехал от Ферстаппена. Да, Норрису помог сейфти-кар, и если бы не провал в шат-ауте, в спринте наверняка удалось бы избежать завалов. Тем не менее в воскресенье британец демонстрировал очень высокий темп, сберёг шины и даже без сейфти-кара наверняка пробился бы на подиум.

Макс Ферстаппен, Андреа Стелла, Ландо Норрис и Шарль Леклер на подиуме Фото: Chris Graythen/Getty Images

Макс Ферстаппен — 8

На протяжении всего уикенда голландец испытывал проблемы с балансом, однако выиграл обе квалификации и уверенно уехал от Леклера в спринте. В то же время не факт, что воскресенье даже в отсутствие сейфти-кара тоже завершилось бы победой Макса: сбитый в шикане столбик повредил днище и привёл к заметной потере темпа.

Шарль Леклер — 7,5

Монегаск вернулся на подиум, однако этого не произошло бы, если бы Перес не промахнулся в первом повороте: в этот момент Шарль был четвёртым и, скорее всего, пропустил бы один из «Макларенов». Кроме того, в концовке Леклер не смог оказать никакого прессинга на Ферстаппена, шедшего на подбитой машине.

Эстебан Окон — 7,5

Поначалу дела француза шли не лучшим образом: он впервые в сезоне проиграл квалификацию Гасли и уступил напарнику в борьбе на первом круге. Но за счёт оттянутого пит-стопа во время VSC Эстебан вернулся в сражение за место в топ-10 и принёс команде первый в этом году зачётный балл.

Карлос Сайнс — 7

Второй этап подряд Карлос остаётся в тени напарника. На старте испанцу действительно не повезло — пришлось объезжать заблокировавшего колёса Переса, однако он ошибся в шат-ауте в 17-м повороте, не смог обогнать в спринте Риккардо, а в концовке гонки из-за блокировки во всё том же 17-м снёс Пиастри половину антикрыла и получил штраф.

После сильного начала сезона Сайнс снова стал уступать Леклеру Фото: Clive Mason/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 7

В Майами Халк набрал два очка, однако его заслуги в этом практически нет — немец провалил старт спринта и удержался седьмым лишь из-за завала в первом повороте, а от Хэмилтона и Цуноды его прикрыл напарник. С другой стороны, 11-е место в воскресенье при раннем пит-стопе выглядит неплохо, но очков оно не принесло.

Пьер Гасли — 7

Ещё до старта в «Альпин» решили, что идущий первым пилот поедет в боксы раньше — и им оказался Гасли. В итоге из-за режима VSC Пьер пропустил Окона и Алонсо, а рестарт после выезда реального сейфти-кара принял на изношенном и остывшем «харде». Не повезло, но это был один из самых сильных уикендов Гасли в этом году.

Льюис Хэмилтон — 6,5

Начало уикенда получилось ужасным: поражение от напарника в шат-ауте, авария на старте спринта и штраф за превышение скорости на пит-лейне (за сейфти-каром!), ужасная первая попытка в Q3. Однако в гонке Хэмилтон показал бодрый темп и был лучшим позади топ-команд. «Мерседес» к ним, судя по темпу в последних гонках, уже не относится.

Фернандо Алонсо — 6,5

Испанец признал, что пилотировал не лучшим образом, и это чистая правда: дважды Фернандо квалифицировался ниже Стролла и зацепил Лэнса на старте спринта. В воскресенье Алонсо отчасти реабилитировался и вырвал в борьбе с Оконом девятое место, но даже на фоне слабого темпа «Астон Мартин» от экс-чемпиона хотелось большего.

Выступление в Майами стало для Алонсо одним из самых слабых в сезоне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лэнс Стролл — 6,5

Стролл, впрочем, тоже блеснуть в Майами не смог. Несмотря на более высокий, чем у Алонсо, темп в квалификации, Лэнс не смог попасть в Q3 и одним из первых поехал в боксы, что в данном случае оказалось недальновидным решением. Канадец опередил Чжоу, Риккардо и ошибившегося Албона, но даже до Гасли дотянуться в итоге не смог.

Серхио Перес — 6

Весь уикенд Чеко был на шаг позади напарника и дважды плохо стартовал. В спринте Серхио мог бы опередить Леклера, если бы не уступил сначала Риккардо, а в воскресенье Перес и вовсе чуть не выбил в первом повороте Ферстаппена. Если бы не стычка Сайнса с Пиастри, мексиканец был бы только шестым, и это был бы его худший финиш в сезоне.

Джордж Расселл — 6

Дважды Джордж стартовал с внешнего ряда стартовой решётки — и дважды вынужден был объезжать проблемы в первом повороте. Это объясняет слабый результат в спринте (шансов на очки уже не было), а вот почему британец отстал от Цуноды в концовке воскресной гонки — неясно. На пятом круге проблем с обгоном «РБ» у него не возникло.

Даниэль Риккардо — 6

Даниэль блестяще сражался в спринте и набрал первые в сезоне очки, однако позднее в тот же день провалил квалификацию, два раза подряд не сумев улучшить своего времени. Риккардо в итоге стартовал последним и даже за счёт пит-стопа под сейфти-каром не смог прорваться в топ-10.

Для Риккардо за успехом в спринте последовало разочарование Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Валттери Боттас — 6

Учитывая темп «Кик-Заубера» на этой трассе, рассчитывать на очки в спринте не приходилось. В воскресной гонке в теории шанс был, но стратегия с ранней сменой резины не сработала, что и предопределило результат. Правда, потеря трёх позиций на первом круге с тактикой пит-стопов никак не связана.

Логан Сарджент — 5,5

На глазах соотечественников Логан провёл довольно хороший этап, умудрился прорваться на 10-е место в спринте и не так много проиграл Албону в квалификации. Тем не менее в борьбе с Магнуссеном Сарджент должен был действовать осмотрительнее — ясно, что не стоит так сильно зажимать «Хаас» в скоростном повороте.

Александер Албон — 5

Откровенно неудачный уикенд в исполнении Алекса. В шат-ауте Албон срезал шикану и оказался последним, в основной квалификации ошибся в первой попытке в Q2, а вторая была медленнее, чем круг в Q1. Наконец, в гонке таец вылетел с трассы из-за повреждения днища, которое получил в предыдущем повороте.

Гуаньюй Чжоу — 4

Череда неудач китайского гонщика продолжается. В шат-ауте Чжоу вроде бы выступил неплохо и показал 17-е время, опередив Боттаса, но в основной квалификации Гуаньюй уступил напарнику целую пропасть — 0,36 секунды. При этом в гонке ему повезло с выездом сейфти-кара, но извлечь из этого какую-либо выгоду так и не удалось.

Очередной сложный уикенд для Чжоу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кевин Магнуссен — 3

В Майами Магнуссен в общей сложности получил шесть штрафов. Критиковать датчанина за них ваш автор не будет — правила Кевин нарушал ради команды, а не по своей инициативе. Да и в столкновении с Сарджентом вина пилота неочевидна. Но этого всего можно было бы избежать, если бы Магнуссен лучше выступал в квалификациях.