Трамп, Ширан и Зидан. Звёзды на Формуле-1 в Майами

Гран-при Формулы-1 в Майами стал настоящим местом притяжения знаменитостей. Посмотреть на гонки пришли Дональд Трамп, Эд Ширан, Зинедин Зидан и другие звёзды!