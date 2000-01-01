Трамп, Ширан и Зидан. Звёзды на Формуле-1 в Майами
Гран-при Формулы-1 в Майами стал настоящим местом притяжения знаменитостей. Посмотреть на гонки пришли Дональд Трамп, Эд Ширан, Зинедин Зидан и другие звёзды!
Дональд Трамп
Бывший президент США посмотрел гонки и пообщался с пилотами «Макларена». Видимо, это и принесло удачу Ландо Норрису.
Эд Ширан
Певцу показали, как устроены гонки Формулы-1 изнутри.
Зинедин Зидан
Экс-тренер футбольного «Реала» не только был зрителем Гран-при, но и вручал главный приз Ландо Норрису.
Томми Хилфигер и Кендал Дженнер
Известный модельер наслаждался гонками в компании не менее популярной модели.
Том Брэди
Легенда американского футбола узнал, как устроена работа в «Уильямсе» изнутри.
Камила Кабельо
Известная певица не упустила шанс насладиться гонками в Майами.
Луис Суарес
Нападающий «Интер Майами» пообщался с Карлосом Сайнсом.
Патрик Махоумс
Звезда НФЛ посетил бокс «Ред Булл» вместе со своей супругой.
Билл Лори
Бывший владелец «Сент-Луис Блюз» тоже побывал в гостях у «Ред Булл» со своей женой.
Брэкстон Берриос
Игрок в американский футбол побросал мяч с пилотами «Астон Мартин».
Трамп, Ширан и Зидан. Звёзды на Формуле-1 в Майами
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