Тест: вспомните всех пилотов «Макларена», побеждавших в Ф-1? У вас всего 7 минут

Свершилось: Ландо Норрис наконец-таки выиграл Гран-при Формулы-1. Триумф в Майами позволил британцу стать 21-м пилотом, побеждавшим в составе легендарной команды «Макларен» в чемпионате «Королевских гонок». А сможете ли вы назвать полный список триумфаторов команды из Уокинга? Вероятно, вы легко вспомните легенд — например, тех кто изображён на заглавном фото. Но как насчёт гонщиков, которые не так знамениты и побеждали в составе «Макларена» не слишком часто?

В вашем распоряжении есть семь минут, чтобы справиться с очередным квизом «Чемпионата». Поехали!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: вспомните всех пилотов «Макларена», побеждавших в Ф-1?