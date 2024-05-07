Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Тест Чемпионата: назовите всех гонщиков Макларена, побеждавших в Гран-при Формулы-1

Тест: вспомните всех пилотов «Макларена», побеждавших в Ф-1? У вас всего 7 минут
Лев Дорогов
Тест — все победители Гран-при Ф-1 из «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии
Всего 21 гонщик за 58 сезонов в Ф-1.

Свершилось: Ландо Норрис наконец-таки выиграл Гран-при Формулы-1. Триумф в Майами позволил британцу стать 21-м пилотом, побеждавшим в составе легендарной команды «Макларен» в чемпионате «Королевских гонок». А сможете ли вы назвать полный список триумфаторов команды из Уокинга? Вероятно, вы легко вспомните легенд — например, тех кто изображён на заглавном фото. Но как насчёт гонщиков, которые не так знамениты и побеждали в составе «Макларена» не слишком часто?

В вашем распоряжении есть семь минут, чтобы справиться с очередным квизом «Чемпионата». Поехали!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Тест: вспомните всех пилотов «Макларена», побеждавших в Ф-1?

Материалы по теме
Судьбу Гран-при Майами решила ошибка? Норрису дважды повезло в борьбе с Ферстаппеном
Судьбу Гран-при Майами решила ошибка? Норрису дважды повезло в борьбе с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android