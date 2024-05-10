Чудо: мотогонщик после аварии взлетел в воздух, рухнул на автомобиль и выжил!

В эти дни в Ирландии на уличной трассе «Треугольник» проходит мотогонка International North West 200, и на ней произошло настоящее чудо. В квалификации в одном из поворотов Пол Кэссиди столкнулся с соперником, врезался в стену, взмыл на высоту более семи метров, рухнул на автомобиль — и отделался царапинами.

Пол Кэссиди с острова Мэн

Мотогонки North West 200 проходят с 1929 года. Больше всего они похожи на Isle of Man TT — одну из самых опасных мотогонок в мире, где едва ли не каждый год погибают спортсмены. К слову, Пол Кэссиди родом отсюда — с острова Мэн. Но North West 200 в каком-то смысле ещё безумнее: здесь финальные соревнования проходят не на время с раздельным проездом по трассе, а в борьбе за позицию как в кольцевых гонках.

North West 200 проходит по трассе, образующей треугольник между Портстьюартом, Колрейном и Портрашем — городами в графствах Лондондерри и Антрим в Северной Ирландии. Сумма длин сторон этого «Треугольника» — 14,4 км. Средние скорости на нём составляют 190 км/ч, максимальные — свыше 320.

«Я шёл позади другого райдера, переключился на четвёртую, а он, похоже, застрял на первой или что-то ещё случилось с ним после старта. Он сместился налево, не зная, что я нахожусь там, и мы столкнулись», — расскажет позже Кэссиди.

В результате столкновения байк Кэссиди откинуло на тротуар. Он вроде бы сохраняет управление над мотоциклом, но скорость слишком высока, чтобы вернуться на трассу или затормозить перед выросшей впереди стеной. От удара Пола подбросило на семь с половиной метров, после чего райдер рухнул на частный участок, граничивший с трассой, — прямо на припаркованный автомобиль.

«Я в порядке, хотя всё очень болит! Ничего не мог поделать при такой скорости. Большое спасибо всем за поддержку, а медикам — за потрясающую работу», — заключил Кэссиди.

Гонки продолжаются

Это была не единственная авария — в общей сложности квалификации прерывались красными флагами три раза. Организаторы опубликовали сообщение о том, что ни в одном из инцидентов никто не пострадал, но в то же время не сообщают, что именно и с кем из пилотов произошло.

Тем не менее на гонках North West 200 за их 95-летнюю историю погибли 19 человек. Впервые участник соревнований погиб в 1939-м — Норман Уэйнрайт. 19-й по счёту — Малэки Митчелл Томас, которому в 2016 году было 20 лет. Малэки попал в аварию в районе Блэк-Хилл, его мгновенно доставили в госпиталь, но спасти уже не смогли. Отец развеял прах сына на острове Мэн. На момент гибели Митчелл Томас возглавлял рейтинг Дюка.

В этом году соревнования North West 200, к счастю, проходят без трагедий. Будем надеяться, что так будет вплоть до окончания гонок, и верить, что Isle of Man TT в июне обойдётся без смертей. В прошлом году трасса на острове Мэн унесла жизни трёх пилотов.