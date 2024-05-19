Неужели Ферстаппену правда будет очень сложно? Гран-при Эмилии-Романьи Ф-1 — LIVE!

Обладатель поул-позишен на Гран-при Эмилии-Романьи у нас прежний – Макс Ферстаппен. Но каким окажется гоночный темп «Ред Булл», «Макларена» и «Феррари»? Быть может, за победу в Имоле поборются сразу три команды? На прошлом Гран-при в Майами «Макларен» уже соответствовал гоночному темпу «Ред Булл», а в Италии серьёзные новинки привезла «Феррари», которая бодро смотрелась на тренировках. Наконец-то мы не ждём воскресенья с грустным опасением, что Ферстаппен обязательно ото всех уедет уже на первых кругах!
Все подробности Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
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Проблемы Форнароли
У Форнароли проблемы! На торможении к «Тамбурелло» у итальянца заглох двигатель — Леонардо потерял сразу несколько позиций и откатился на пятое место, а новым лидером гонки становится Оливер Гёте!
06/22: 1 Гёте — 2 Рамос — 3 Мегетуниф — 4 Линдблад — 5 Форнароли — 6 Беганович — 7 Браунинг — 8 ван Хупен — 9 Трамниц — 10 Леон — 14 Бедрин.
Гёте в «Тамбурелло» опережает Рамоса и поднимается на второе место. Топ-3 идёт плотной группой и умещается в секунду.
05/22: 1 Форнароли — 2 Гёте — 3 Рамос — 4 Мегетуниф — 5 Линдблад — 6 Беганович — 7 Браунинг — 8 ван Хупен — 9 Трамниц — 10 Леон — 14 Бедрин.
Браунинг пытается пройти Линблада, но в итоге подставляется под атаку Бегановича и откатывается на седьмое место.
04/22: 1 Форнароли — 2 Рамос — 3 Гёте — 4 Мегетуниф — 5 Линдблад — 6 Беганович — 7 Браунинг — 8 ван Хупен — 9 Трамниц — 10 Леон — 14 Бедрин.
Форнароли опережает Рамоса
Тем временем как только включается DRS Форнароли бросается в атаку на Рамоса и выходит в лидеры гонки!
Форнароли обогнал Рамоса
Фото: twitter.com/formula3
Чуть дальше продолжает прорыв Гёте — он обогнал Мегетунифа и теперь замыкает топ-3.
03/22: 1 Форнароли — 2 Рамос — 3 Гёте — 4 Мегетуниф — 5 Линдблад — 6 Браунинг — 7 Беганович — 8 ван Хупен — 9 Трамниц — 10 Леон — 14 Бедрин.
Гёте на втором круге опередил Линдблада и вышел на четвёртое место.
Старт гонки Формулы-3
Стартовала гонка Формулы-3! Рамос уверенно уезжает вперёд, Форнароли и Мегетуниф выстраиваются позади товарища по команде и сохраняют места в топ-3. Следом по-прежнему Линдблад, а на пятое место прорвался Гёте. Беганович — 6-й, Браунинг — 7-й.
Старт гонки Ф-3 в Имоле
Фото: twitter.com/formula3
Мини откатывается на 12-ю позицию, Бедрин теряет одно место — он теперь 14-й.
01/22: 1 Рамос — 2 Форнароли — 3 Мегетуниф — 4 Линдблад — 5 Гёте — 6 Беганович — 7 Браунинг — 8 ван Хупен — 9 Трамниц — 10 Леон — 14 Бедрин.
Пилоты отправляются на прогревочный круг. Стартуем буквально с минуты на минуту.
С поул-позиции сегодня стартует Сантьяго Рамос, позади которого расположились его товарищи по «Трайденту»: Леонардо Форнароли и Сами Мегетуниф. Следом три пилота «Премы»: Арвид Линдблад, Дино Беганович и Габриэле Мини.
С седьмой позиции заезд начнёт победитель вчерашнего спринта Оливер Гёте, который в квалификации опередил Лауренса ван Хупена и лидера чемпионата Люка Браунинга. Никита Бедрин стартует 13-м.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Большой автоспортивный день в Имоле начинается с гонки Формулы-3 (старт в 9:30 мск), перед стартом которой предлагаем вспомнить положение в общем зачёте. Во главе пелотона сразу три гонщика, набравших равное количество очков: Браунинг, Форнароли и Мини.
Всего два балла лидерам уступает Беганович, а в целом шанс возглавить по итогам уикенда турнирную таблицу есть у всех гонщиков из топ-12. Никита Бедрин идёт 20-м, у него шесть очков.
Формула-3. Общий зачёт (топ-12):
1. Люк Браунинг (Hitech) — 37 очков.
2. Леонардо Форнароли (Trident) — 37.
3. Габриэле Мини (Prema) — 37.
4. Дино Беганович (Prema) — 35.
5. Тим Трамниц (MP) — 30.
6. Арвид Линдблад (Prema) — 26.
7. Оливер Гёте (Campos) — 22.
8. Лауренс ван Хупен (ART) — 22.
9. Кристиан Мэнселл (ART) — 20.
10. Мари Бойя (Campos) — 17.
11. Сами Мегетуниф (Trident) — 13.
12. Сантьяго Рамос (Trident) — 13.
…20. Никита Бедрин (AIX) — 6.