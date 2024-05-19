Неужели Ферстаппену правда будет очень сложно? Гран-при Эмилии-Романьи Ф-1 — LIVE!

Старт Формулы-1 в Имоле — в 16:00 мск. А до него — основные гонки Ф-3 с Бедриным и Ф-2.

Обладатель поул-позишен на Гран-при Эмилии-Романьи у нас прежний – Макс Ферстаппен. Но каким окажется гоночный темп «Ред Булл», «Макларена» и «Феррари»? Быть может, за победу в Имоле поборются сразу три команды? На прошлом Гран-при в Майами «Макларен» уже соответствовал гоночному темпу «Ред Булл», а в Италии серьёзные новинки привезла «Феррари», которая бодро смотрелась на тренировках. Наконец-то мы не ждём воскресенья с грустным опасением, что Ферстаппен обязательно ото всех уедет уже на первых кругах!

Все подробности Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

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