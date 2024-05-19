Ферстаппен известен своей любовью к сим-рейсингу — и даже этап чемпионата мира ей не помеха.

Чемпион Ф-1 параллельно с Гран-при едет в виртуальной гонке. Блистает и там, и там!

Макс Ферстаппен — постоянный участник виртуальных гонок и большой поклонник автосимуляторов. Не исключено, что это увлечение — одна из причин, по которым голландец так хорош и доминирует в Формуле-1 уже третий год подряд.

Однако в этот раз Ф-1 едва не встала между Максом и его любимым занятием — участвовать в виртуальных «24 часах Нюрбургринга» Ферстаппену пришлось параллельно выступлениям на реальном Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле!

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Из реального кокпита в виртуальный Ферстаппену пришлось пересесть после квалификации — причём самой непростой в нынешнем сезоне. В пятницу «Ред Булл» испытывал проблемы с балансом, которые удалось решить только в субботу. Макс взял поул, но без помощи Нико Хюлькенберга со слипстримом на фоне ошибки на выходе из «Риваццы» у голландца были вполне реальные шансы впервые в сезоне не взять поул.

За руль симулятора Ферстаппен сел вечером — виртуальные «24 часа Нюрбургринга» на платформе iRacing стартовали как раз за час до квалификации. Ферстаппен провёл несколько отрезков, в том числе в ущерб сну проехал стинт в ночной фазе, а также сел за руль утром — и передал автомобиль товарищам по Team Redline на первом месте зачёта GT3, главного в этом суточном марафоне.

Ферстаппен во время «24 часов Нюрбургринга» на платформе iRacing Фото: twitch.tv/teamredline

Тем временем на форуме Reddit многие шутят на тему участия гонщика Формулы-1 в онлайн-играх. «Щедро со стороны Team Redline позволить своему пилоту выступить в Имоле», — пишет один из них. «Team Redline сдала Макса в аренду «Ред Булл», но он полностью сосредоточен на «24 часах Нюрбургринга», — отмечает другой. «Макс доказал, что даже самый хардкорный геймер может найти себе девушку», — гласит один из самых популярных комментариев.

«Его работа — гоняться в Формуле-1, его хобби — сим-рейсинг, а когда он хочет от всего отдохнуть и расслабиться, то отправляется с друзьями и семьёй покататься на GT3, — отмечает ещё один комментатор на Reddit. — Да, можно сказать, к гонкам он неравнодушен».

Ферстаппен и Окон в паддоке Имолы утром в воскресенье Фото: Kym Illman/Getty Images

На момент написания заметки до финиша «24 часов Нюрбургринга» iRacing остаётся чуть менее трёх часов, то есть завершится гонка за несколько минут до старта Гран-при Эмилии-Романьи, когда Ферстаппен уже будет в кокпите готовиться к седьмой гонке чемпионата мира. «Феррари» и «Макларену» удалось прибавить, и они будут ближе к голландцу, чем когда-либо в этом сезоне. Впрочем, выкроить минутку, чтобы узнать, чем закончилась виртуальная гонка, Макс точно сможет.