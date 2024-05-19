А если бы ещё круг-два?! В гонке Ф-1 в Имоле чуть не сменился лидер под самый финиш

Перед стартом гонки в Имоле стало известно, хотя в одном соревновании Макс Ферстаппен сегодня победил. Голландец с напарниками по команде Redline выиграл виртуальную гонку «24 часа Нюрбургринга» — теперь оставалось посмотреть, сумеет ли Макс оформить крайне необычный победный дубль!

Без перестановок в топе

На старте трёхкратный чемпион мира отработал идеально, не оставив шансов Ландо Норрису. Да и в целом всё прошло спокойно: ни одного изменения в первой шестёрке, хотя Оскар Пиастри рванул с места чуть лучше представителей «Феррари», но не пробился мимо них на узкой трассе. Провалился Юки Цунода, пропустивший Хэмилтона и Хюлькенберга. Слабо стартовал и второй представитель «РБ»: Риккардо пропустил Переса в топ-10.

Первые круги должны были показать, способны ли «Макларен» и «Феррари» составить конкуренцию Ферстаппену. Быстро был получен отрицательный ответ. Макс не позволил Норрису воспользоваться DRS и к пит-стопам создал разрыв в пять секунд. При этом сам Ландо не мог существенно оторваться от Леклера, а вот Сайнс ехал чуть медленнее напарника и сдерживал Пиастри, но необгонный характер трассы в Имоле не позволял Оскару даже обозначить атаку.

Волну визитов в боксы открыл Фернандо Алонсо: после старта на «софте» испанец попробовал перехитрить всех сверхранним переходом на «хард» до финиша. При этом пит-стоп Фернандо закончился происшествием: когда Алонсо выезжал с пит-лейна, то у него загорелись тормоза на переднем левом колесе. К счастью для «Астон Мартин», потом воздух всё погасил. Но вот провести андеркат не вышло: вслед за Фернандо поехали многие другие середняки и аутсайдеры. Пожалуй, главное событие — то, что Цунода после остановки оказался впереди Хюлькенберга в борьбе за одно из последних мест в топ-10.

Пиастри перепрыгнул Сайнса

Лидеры провели свои пит-стопы чуть позже, и тут эффективным оружием оказался андеркат: «Феррари» позвала Сайнса позже всех, и он пропустил Пиастри. Собственно, это была единственная перестановка: Ферстаппен так и поддерживал комфортный отрыв от Норриса, Ландо не подпускал Леклера, а Шарль — Оскара.

Небольшое происшествие было у Хэмилтона: вылет стоил пилоту «Мерседеса» пяти секунд. Впрочем, в конечном счёте семикратный чемпион мира как ехал за Расселлом, так за ним и остался — седьмым.

Аналогичный по последствиям вылет был и у Серхио Переса. Мексиканец, стартовавший на «харде», провёл на нём больше половины гонки, прежде чем перейти на «медиум», и начал уверенно прорываться обратно в топ-10. Перес легко объехал Риккардо, Хюлькенберга и Цуноду, став восьмым — подняться выше было нереально, ведь Хэмилтон имел в запасе полминуты.

В общем, у лидеров всё было скучно, так что оставалось последить за борьбой в самом конце десятки. Там активничал Лэнс Стролл: благодаря длинному и очень солидному по темпу отрезку на «медиуме» канадец после пит-стопа оказался неподалёку от очковой зоны — оставалось посмотреть, хватит ли ему темпа, чтобы сначала обойти Риккардо, а затем лишить Хюлькенберга места в очках. Хватило с запасом: гонщик «Астон Мартин» прошёл и Цуноду, заняв девятую позицию.

Неожиданная погоня под финиш

Когда казалось, что в гонке всё уже ясно, Ландо Норрис вдруг начал стремительно сокращать разрыв от Ферстаппена — недаром британцу говорили по радио, что «Ред Булл» расходует шины существенно быстрее. Вроде бы ещё совсем недавно Макс имел комфортный отрыв в семь с половиной секунд, и вот остались четыре, три, две… За пять кругов до финиша Ландо сократил разрыв до полутора секунд, но показалось, что тут шины начали сдавать и у «Макларена» — оставался ли у Норриса шанс всё-таки провести сенсационную атаку?

В итоге Ландо всё-таки забрался в зону DRS – но только на последнем круге, когда уже банально не осталось времени и возможности для атаки. Возможно, продлись гонка ещё круг-два, и победитель оказался бы другим. Но это разговоры для бедных — Ферстаппен выдержал и снова победил! На подиум вместе с ним и Норрисом поднялся Шарль Леклер.

Далее в очковой зоне финишировали Оскар Пиастри, Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл (он неожиданно провёл второй пит-стоп), Серхио Перес, Лэнс Стролл и Юки Цунода. Чуть-чуть не хватило до очков двум «Хаасам», финишировавшим на 11-м и 12-м местах. Единственным сошедшим в гонке стал Александер Албон, просто заехавший в боксы.

Долго ждать следующего Гран-при болельщикам Формулы-1 не придётся: уже на следующей неделе нас ждёт этап на ещё одной трассе, где проблемы с обгонами, но не с легендарностью — это Гран-при Монако.