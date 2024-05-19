Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи — 2024: Алонсо, Перес, Риккардо или кто-то другой

Кто худший гонщик Формулы-1 на Гран-при в Имоле?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Эмилии-Романьи Ф-1?
Аудио-версия:
Комментарии
В антирейтинге есть редкие топ-гости.

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Имоле редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1?
Серхио Перес
Фото: Lars Baron/Getty Images
1 место

Серхио Перес

Мы не берём в расчёт плохую квалификацию, но даже при этом гонку Чеко нельзя оценить высоко. На машине, с которой Ферстаппен победил (пусть и с трудом), мексиканец занял только восьмое место. При старте с 11-й позиции такой результат не назовёшь достойным, пусть даже в Имоле трудно обгонять. Отдельно упомянем вылет в гравий, стоявший пяти секунд и, вероятно, последних шансов погнаться за «Мерседесами». Грустный итог — 55 секунд проигрыша Ферстаппену на финише.

Фернандо Алонсо
Фото: Chris Graythen/Getty Images
2 место

Фернандо Алонсо

После субботних аварии и неудачной квалификации Алонсо словно не сумел перезагрузиться и включиться в борьбу. Сверхранний пит-стоп не позволил Фернандо ничего отыграть, он словно чувствовал себя в Имоле не в своей тарелке, ехал медленно. Более того, ранняя остановка лишила Алонсо преимущества по резине и не оставила шансов хоть кого-то обогнать под финиш. Правда, на полях отметим, что ранний пит-стоп Фернандо спровоцировал остановки многих конкурентов Стролла и этим помог прорыву Лэнса в очковую зону.

Валттери Боттас
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
3 место

Валттери Боттас

Безысходная гонка финна. После далёкого старта Боттас с командой решили рискнуть и стали одними из тех, кто раньше всех поехал в боксы на единственный пит-стоп. Никаких дивидендов это не принесло, и в итоге на второй половине дистанции Валттери начал пропускать буквально всех подряд. Итог — финиш на 18-м месте впереди только стартовавшего с пит-лейна Фернандо Алонсо.

Даниэль Риккардо
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
4 место

Даниэль Риккардо

Главная проблема Даниэля — неудачный старт. На нём Риккардо пропустил и непосредственного конкурента Нико Хюлькенберга и, что не менее важно, Серхио Переса, который на старте гонки никуда не торопился, аккуратно работая с шинами «хард». В итоге Даниэль застрял в паровозике и уже не сумел из него выбраться. По мнению самого Риккардо, при хорошем старте у него был бы шанс провести гонку бодрее и оказаться на финише в очках — выше Лэнса Стролла и всё того же Хюлькенберга.

Карлос Сайнс
Фото: Lars Baron/Getty Images
5 место

Карлос Сайнс

Неожиданно слабая гонка от испанца, особенно вторая половина дистанции. Сайнс начал чуть отставать от Леклера ещё до единственных пит-стопов, а после них разница в скорости двух представителей «Феррари» стала слишком большой. В итоге к финишу Карлос проиграл Шарлю 14 с лишним секунд. Сам Сайнс уже оповестил, что будет вместе с командой внимательно изучать машину и устранять все проблемы.

Оскар Пиастри
Фото: Lars Baron/Getty Images
6 место

Оскар Пиастри

Австралийского гонщика «Макларена» преследует прежняя проблема: нестабильный гоночный темп. Андеркат позволил Пиастри опередить Карлоса Сайнса и получить относительно свободную трассу. Однако если Ландо Норрис впереди уехал от Шарля Леклера, то Оскар, в свою очередь, начал постепенно отставать от «Феррари» монегаска. В итоге за второй отрезок гонки Пиастри проиграл напарнику 10 секунд — многовато.

Как прошло воскресенье в Имоле:
«Макларен» дал бой «Ред Булл», Хэмилтон вылетал, Алонсо горел. Каким был Гран-при Ф-1
Live
«Макларен» дал бой «Ред Булл», Хэмилтон вылетал, Алонсо горел. Каким был Гран-при Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android