Кто худший гонщик Формулы-1 на Гран-при в Имоле?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Имоле редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Мы не берём в расчёт плохую квалификацию, но даже при этом гонку Чеко нельзя оценить высоко. На машине, с которой Ферстаппен победил (пусть и с трудом), мексиканец занял только восьмое место. При старте с 11-й позиции такой результат не назовёшь достойным, пусть даже в Имоле трудно обгонять. Отдельно упомянем вылет в гравий, стоявший пяти секунд и, вероятно, последних шансов погнаться за «Мерседесами». Грустный итог — 55 секунд проигрыша Ферстаппену на финише.
Фернандо Алонсо
После субботних аварии и неудачной квалификации Алонсо словно не сумел перезагрузиться и включиться в борьбу. Сверхранний пит-стоп не позволил Фернандо ничего отыграть, он словно чувствовал себя в Имоле не в своей тарелке, ехал медленно. Более того, ранняя остановка лишила Алонсо преимущества по резине и не оставила шансов хоть кого-то обогнать под финиш. Правда, на полях отметим, что ранний пит-стоп Фернандо спровоцировал остановки многих конкурентов Стролла и этим помог прорыву Лэнса в очковую зону.
Валттери Боттас
Безысходная гонка финна. После далёкого старта Боттас с командой решили рискнуть и стали одними из тех, кто раньше всех поехал в боксы на единственный пит-стоп. Никаких дивидендов это не принесло, и в итоге на второй половине дистанции Валттери начал пропускать буквально всех подряд. Итог — финиш на 18-м месте впереди только стартовавшего с пит-лейна Фернандо Алонсо.
Даниэль Риккардо
Главная проблема Даниэля — неудачный старт. На нём Риккардо пропустил и непосредственного конкурента Нико Хюлькенберга и, что не менее важно, Серхио Переса, который на старте гонки никуда не торопился, аккуратно работая с шинами «хард». В итоге Даниэль застрял в паровозике и уже не сумел из него выбраться. По мнению самого Риккардо, при хорошем старте у него был бы шанс провести гонку бодрее и оказаться на финише в очках — выше Лэнса Стролла и всё того же Хюлькенберга.
Карлос Сайнс
Неожиданно слабая гонка от испанца, особенно вторая половина дистанции. Сайнс начал чуть отставать от Леклера ещё до единственных пит-стопов, а после них разница в скорости двух представителей «Феррари» стала слишком большой. В итоге к финишу Карлос проиграл Шарлю 14 с лишним секунд. Сам Сайнс уже оповестил, что будет вместе с командой внимательно изучать машину и устранять все проблемы.
Оскар Пиастри
Австралийского гонщика «Макларена» преследует прежняя проблема: нестабильный гоночный темп. Андеркат позволил Пиастри опередить Карлоса Сайнса и получить относительно свободную трассу. Однако если Ландо Норрис впереди уехал от Шарля Леклера, то Оскар, в свою очередь, начал постепенно отставать от «Феррари» монегаска. В итоге за второй отрезок гонки Пиастри проиграл напарнику 10 секунд — многовато.