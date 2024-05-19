У Ферстаппена больше не будет лёгкой жизни. Главные итоги Гран-при Ф-1 в Имоле

Финиш Гран-при Эмилии-Романьи получился самым напряжённым в году — ещё ни разу в этом сезоне борьба за победу на последних кругах не была столь плотной. Этому во многом поспособствовал характер трассы в Имоле, но ключевым стало другое — «Макларен» действительно добился мощнейшей прибавки и способен бороться с «Ред Булл». Есть все основания полагать, что у Макса Ферстаппена больше не будет той беззаботной жизни, которой он наслаждался в последние годы.

Подводим итоги седьмого этапа Формулы-1.

Три команды в борьбе

Уикенд в Имоле начался с проблем «Ред Булл» — команде действительно не удавалось найти баланс машины, а гонщики, пытаясь выжать из неё максимум, переходили грань возможного и ошибались. Ферстаппен позже признается, что не ожидал выиграть квалификацию, и это не будет лукавством: если бы не слипстрим от Хюлькенберга на фоне помарки в последнем повороте, Макс легко мог бы оказаться позади «Макларенов». Да, «Ред Булл» взял уже восьмой поул подряд, но он дался Милтон-Кинсу сложнее других.

Старт Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В гонке победа тоже осталась за Ферстаппеном, но в концовке он явно не был на трассе быстрейшим: голландца уверенно догонял Ландо Норрис, который почти наверняка пошёл бы в атаку, если бы гонка шла ещё два-три круга. В семи гонках сезона-2023 это был уже третий случай, когда «Ред Булл» не был лидером по чистой скорости, и если в Мельбурне причина была в заклинившем тормозе, то в Майами и Имоле соперники — пилоты «Макларена» — попросту были быстрее.

Второй этап подряд в распоряжении Ландо Норриса была машина, способная бороться за победу. Если бы в Имоле было больше зон DRS, британцу было бы проще держаться за соперником и совершить в итоге обгон. С другой стороны, если бы к моменту пит-стопа Ландо уступал Максу не 6,5 секунды, а хотя бы на две-три поменьше, то и в текущей конфигурации трассы шансов опередить «Ред Булл» было бы побольше. Как бы там ни было, британец доказал что успех «Макларена» в Майами не был случайностью.

Второй этап подряд «Макларен» едет быстрее «Ред Булл» Фото: Lars Baron/Getty Images

На фоне прорыва «Макларена» третье и пятое места «Феррари» могут показаться разочарованием, однако с обновлённым шасси «Скудерия» тоже смотрелась неплохо. Леклер прессинговал Норриса на протяжении всего первого отрезка и оставался угрозой для него вплоть до ошибки в «Варианте Альта» на 47-м круге. Более того, как и Ландо, Шарль после пит-стопа не уступал в темпе Ферстаппену и постепенно к нему приближался. Возможно, если бы не промах Леклера в шикане, за победу на последних кругах сражались бы сразу три пилота.

Вольф продолжает верить

На шестом и седьмом местах — аккурат позади Ферстаппена, «Макларенов» и «Феррари» — гонку в Имоле закончили Хэмилтон и Расселл. Весь уикенд «Мерседес» был четвёртой по скорости машиной и ни в квалификации, ни в гонке бороться за что-то большее не позволял. Тем не менее руководитель немецкой команды Тото Вольф смотрит в будущее с оптимизмом. «Мы на траектории улучшения машины — и это видно, — заявил он после финиша. — И пока направление движения верное, я спокоен».

«Мы видим в машине улучшения, которые вносим в неё. Речь не о каком-то чудесном обновлении, которое решит проблемы с балансом и сделает машину быстрее, — объясняет Вольф. — Вместо этого вы отыгрываете десятую-полторы за счёт постепенных улучшений. Но в то же самое время прогрессируют и другие команды. В этом спорте ничего не гарантировано. То, где мы сейчас, нас не устраивает. И мы просто должны справляться лучше».

В «Мерседесе» считают, что добились прогресса Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Мы немного приблизились к «Ред Булл» и увеличили отрыв от группы позади нас, так что гонка получилась для нас одинокой, — соглашается с боссом Джордж Расселл. — Но «Макларен» с «Феррари» тоже смогли прибавить — и даже больше, чем мы. Шестое и седьмое места нас в любом случае не устраивают, но это именно те позиции, которых мы сейчас заслуживаем».

В целом, несмотря на результаты, в Имоле «Мерседес» действительно смотрелся относительно неплохо — машина вроде бы выглядела стабильной на протяжении уикенда, а команда с самого начала понимала, на что может претендовать, и добилась этого результата. Только вот для Хэмилтона этот уикенд принёс уже шестое в семи квалификациях поражение от напарника, опередить которого на финише экс-чемпион смог только после его дополнительного пит-стопа.

Алонсо расстроил. «Астон Мартин» — тоже

Если «Макларен» с Норрисом блистает второй этап подряд, то Фернандо Алонсо второй этап подряд разочаровывает. В Майами экс-чемпион весь уикенд уступал Строллу, а в Имоле попал в аварию, чем в итоге испортил себе весь уикенд. Испанец ошибся в субботней тренировке, и механикам — причём не только прикреплённым к машине Алонсо, но и тем, кто работает со Строллом, — пришлось чинить болид в последний момент. Дошло до того, что работы продолжались уже во время сессии.

Вернуть «Астон Мартин» на трассу удалось, но Алонсо не смог почувствовать ритм. В одной из попыток в Q1 Фернандо ошибся в «Тамбурелло», а следующую бросил по приказу команды. Итог — первый в 2024 году вылет в первом же сегменте. В воскресенье испанец стартовал с пит-лейна, но изменение настроек подвески не помогло: Алонсо почти всю гонку ехал в конце пелотона, а за пару кругов до финиша и вовсе сошёл с дистанции. Темп Стролла, который пробился в очки, показывает, что испанец мог добиться много большего.

Алонсо сам себе испортил уикенд в тренировке Фото: Clive Rose/Getty Images

С другой стороны, и от самого «Астон Мартин» ожидалось как-то большего. Речь даже не о подиумах, которые в начале сезона-2023 стали для Алонсо едва ли не обыденностью. Команда Лоуренса Стролла ещё в прошлом году выпала из группы лидеров, и можно было предвидеть, что быстро вернуться в неё не удастся. Тем не менее новый болид и близко не так хорош, как прошлогодний, а новинки не дают какого-либо ощутимого результата.

В четырёх этапах сезона из семи прошедших «Астон Мартин» набрал три очка или менее. Если в прошлом году после семи Гран-при команда Лоуренса Стролла была третьей в Кубке конструкторов и набрала 134 очка, то теперь у неё лишь пятое место — и 44 очка. И возникает вопрос, верный ли выбор сделал Алонсо, подписав с «Астон Мартин» новый контракт, хотя свободное место есть у «Мерседеса»? С другой стороны, даже в худшем варианте развития событий к сезону-2026 инженерам предстоит строить совершенно новое шасси.