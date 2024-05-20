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Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи: борьба Ферстаппена и Норриса, успех Стролла, катастрофа Алонсо

Абсолютный провал для Алонсо и худший уикенд Переса. Оценки за Гран-при Ф-1 в Имоле
Дмитрий Захарченко
Оценки гонщиков за Гран-при Эмилии-Романьи
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Лэнс Стролл и Кевин Магнуссен на этот раз в топ-5!

Седьмой этап Формулы-1 — в субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Эта победа стала для Ферстаппена самой сложной в сезоне (если не за два года). В начале уикенда у «Ред Булл» были проблемы с балансом, однако их во многом (но не до конца!) удалось решить — и Макс сначала на считаные сотые опередил «Макларены» в квалификации, а затем устоял в гонке. За такое можно простить и помарку в «Ривацце» в финале Q3.

Ландо Норрис — 9

Норрис стал одним из главных героев гонки и вполне мог победить во второй раз подряд — концовка в его исполнении была очень сильной. В то же время на первом отрезке Ландо отстал от Макса на 6,5 секунды и раньше других поехал в боксы, а в квалификации уступил напарнику, который прежде не выступал в Имоле даже в молодёжных сериях.

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Лэнс Стролл — 8

«Астон Мартин» привёз в Имолу новинки, но принципиально положение команды на стартовой решётке они не изменили. Квалификация для Стролла завершилась относительно невзрачным 13-м местом, однако он провёл очень уверенную гонку и в отсутствие свежих комплектов шин добился максимального результата.

Кевин Магнуссен — 8

В конце Q1 Магнуссена заблокировал Пиастри, при этом перед решающими попытками датчанин опережал Хюлькенберга. В гонке Кевин на «медиуме» провёл один из самых длинных стартовых отрезков, а под финиш совершил несколько обгонов. Очень достойное выступление, которое лишь по вине обстоятельств осталось в тени.

Этап в Имоле стал для Магнуссена самым сильным в сезоне

Этап в Имоле стал для Магнуссена самым сильным в сезоне

Фото: Lars Baron/Getty Images

Шарль Леклер — 7,5

Леклер снова на подиуме — и снова допускает ошибки. В финальной попытке квалификации Шарль потерял время на первом и третьем секторах, а в решающей фазе гонки срезал «Варианте Альта» в погоне за Норрисом. Хорошо, что монегаску удавалось бороться с лидерами две трети гонки. Плохо, что закончилась борьба ошибкой.

Оскар Пиастри — 7,5

Если бы не штраф после квалификации (вина команды), вторым стартовал бы Пиастри, но смог бы он вместо Норриса сразиться с Ферстаппеном? На последних 20 кругах Оскар отстал от Ландо на шесть секунд, его темпа даже для борьбы с Леклером не хватило. Однако сделаем скидку на то, что в Имоле австралиец прежде не выступал.

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Юки Цунода — 7,5

С начала уикенда Цунода был чертовски быстр, но в решающие моменты растерял весь пыл. В Q3 Юки проехал медленнее, чем в Q2, а после слабого старта потерял две позиции — из-за чего команда и перешла на стратегию раннего пит-стопа. Тем не менее японец удержался в топ-10 и уже во второй раз подряд набрал очки.

Карлос Сайнс — 7

Сайнс 2.0 закончился? Карлос вновь был весь этап в тени Леклера. В субботу испанец потерпел уже третье подряд поражение в квалификации, а за первые 20 кругов гонки проиграл напарнику больше четырёх секунд. Во многом слабый темп объясняется проблемами с ERS, тем не менее в начале сезона Сайнс смотрелся сильнее.

Карлос Сайнс после гонки в Имоле

Карлос Сайнс после гонки в Имоле

Фото: Clive Rose/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7

Расселла Хэмилтон опередил по делу: перед вторым пит-стопом напарника Льюис быстро сокращал отставание и неминуемо «съел» бы оставшиеся четыре секунды. На фоне скорости «Мерседеса» едва ли был шанс подняться выше шестого места, но отметим две за уикенд ошибки в «Аква Минерали» и продолжающиеся проблемы в квалификации.

Джордж Расселл — 7

Расселл в шестой раз в сезоне опередил Хэмилтона в квалификации, но слишком быстро износил «хард» и проиграл ему в гонке — без дополнительной остановки был шанс пропустить за компанию и Переса. И, с одной стороны, это вина Джорджа — он останавливался в боксах лишь на круг раньше Норриса. С другой — команда получила бонус за лучший круг в гонке.

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Нико Хюлькенберг — 7

Нико пробился в финал квалификации, но свой лучший круг в нём проехал медленнее, чем в Q2. Отлично стартовал, однако на пит-стопах проиграл позицию Цуноде, не доставив тому никаких проблем. Скорость машины не позволяла пробиться в топ-10, но и сам Халк за исключением старта чем-то особенным не отличился.

Эстебан Окон — 7

Окон хорошо проехал квалификацию и удержался на первом отрезке 12-м, но у машины не было темпа, чтобы побороться за очки. После относительно оттянутого пит-стопа Эстебан выехал на трассу в конце пелотона, боролся с пилотами «Кик-Заубера» и опередил их, однако всё равно не смог подняться выше 14-го места.

Окон на Гран-при Эмилии-Романьи

Окон на Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: Clive Rose/Getty Images

Александер Албон — 6,5

Албон не смог блеснуть в квалификации, но и «Уильямс» смотрелся не лучшим образом. На старте выше 14-й строчки Алекс тоже подняться не смог. Впрочем, определяющей в итоге стала ошибка пит-бригады на пит-стопе. Сложно сказать, где был бы тайский пилот, но перед остановкой он шёл позади Стролла, который финишировал девятым.

Валттери Боттас — 6

Не самая выразительная квалификация, потеря позиции на старте и попытка отыграться за счёт раннего пит-стопа — Боттас в итоге оказался заперт в конце пелотона и уже не смог ничего сделать. Отрезок в 54 круга на одном комплекте шин впечатляет, но, как показывает практика, не слишком результативен.

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Даниэль Риккардо — 5,5

Риккардо впервые в сезоне пробился в Q3, но это единственная хорошая новость. Из топ-10 Даниэль выпал уже на старте, в боксы поехал раньше Цуноды и в итоге оказался заперт в трафике без шансов набрать очки. Выходит, смена шасси пользы ветерану (четвёртый самый возрастной пилот на решётке) не принесла.

Гуаньюй Чжоу — 5

Чжоу в седьмой раз в семи квалификациях сезона проиграл напарнику, причём в этот раз у китайца было новое днище, которым не располагал Боттас. Гуаньюй рискнул стартовать на «харде», держался до последнего в надежде на сейфти-кар, но в итоге так его и не дождался. Неудачная полоса продолжается.

Пиастри и Чжоу в закрытом парке после финиша

Пиастри и Чжоу в закрытом парке после финиша

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Серхио Перес — 4,5

Ошибка в третьей тренировке лишила Переса уверенности, помарка в первой попытке Q1 стоила лишней попытки и привела к тому, что в Q2 Серхио был не готов и вновь ошибся. При старте с 11-го места ещё оставался шанс на подиум, но и «Ред Булл» был не так хорош, и сам мексиканец в одном из эпизодов выехал в гравий. Итог — худший уикенд сезона.

Пьер Гасли — 4

Гасли испортил уикенд уже в квалификации, провалив Q2. В попытке отыграться француз стартовал на «софте» и одним из первых поехал в боксы, но в итоге лишь застрял в трафике и обрёк себя на повторную смену резины. С каждым этапом Пьер всё больше и больше в тени напарника, а счёт в квалификациях уже 1:6.

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Логан Сарджент — 3

Сарджент вновь провёл всю гонку в задних рядах, поскольку в квалификации не смог проехать ни одного чистого круга — буквально все попытки Логана были аннулированы за нарушение границ трассы. Едва ли такие выступления на второй сезон в Формуле-1 убедят «Уильямс» продлить контракт.

Фернандо Алонсо — 2

Авария в субботней тренировке, вылет в «Тамбурелло» на только что восстановленной машине в Q1 и совершенно незаметная гонка в самом конце пелотона — совсем не то, чего ждёшь от опытнейшего чемпиона мира. Сложно припомнить столь же беспомощное выступление Алонсо. Испанец второй уикенд подряд выглядит хуже напарника.

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