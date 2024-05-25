Гонщики Ф-1 призвали к радикальному изменению правил. Идея кажется справедливой, но нет

В этот уикенд в Монте-Карло проходит Гран-при Монако — самая знаменитая гонка Формулы-1. Она во многих смыслах занимает в чемпионате особое место, однако её главная особенность не в гламуре и царящей вокруг роскоши (мало ли её в других местах?), а в том, что обгонять на этой трассе практически невозможно.

Поэтому квалификация в этот уикенд приобретает решающее значение — и в истории бывали случаи, когда пилоты намеренно под видом ошибки блокировали трассу, не позволяя соперникам прибавить и отобрать поул. Однажды в подобном жульничестве поймали даже Михаэля Шумахера.

И пилоты Ф-1 предложили решение проблемы: просто аннулировать лучший круг того пилота, который спровоцирует появление красных или жёлтых флагов. Это сделает бессмысленной попытку блокировать трассу и намеренно мешать другим. Действительно ли это предложение дельное?

«Нужно удалять»

Прежде всего следует отметить, что проблемы возникают не только в случае злого умысла. Даже если гонщик ошибся непреднамеренно, как Серхио Перес в финале квалификации в 2022 году, когда шедшие позади него по трассе Ферстаппен, Сайнс и Окон из-за мексиканца были лишены финальной попытки. До конца Q3 оставалось 30 секунд, за которые успеть уйти на быстрый круг было уже невозможно.

«Уже были случаи, когда пилоты провоцировали красные флаги, и в ФИА не были уверены, что это было сделано с умыслом, хотя мы, гонщики, всегда знаем, что намеренно, а что — нет, — заявил Сайнс на пресс-конференции в этот уикенд. — Надеюсь, что ради шоу у нас будут честные гонки и мы не будем брать на себя необязательные риски».

Карлос Сайнс в квалификации в Монако в 2022 году Фото: MB Media/Getty Images

«Мы удаляем круги за нарушение границ трассы, и, я считаю, если ты стал причиной жёлтого или красного флага, твой круг должен быть удалён. Больше мне нечего добавить», — недвусмысленно заявил перед этапом в Монако Джордж Расселл. «Определённо, именно так и должно быть», — добавил Серхио Перес, который после той своей ошибки в квалификации выиграл Гран-при Монако.

«Насколько я знаю, ФИА уже изучает этот вопрос. По-моему, мы даже обсуждали на брифинге пилотов, что необходимо изучать каждый эпизод, когда пилот привёл к появлению красных флагов и помешал другим закончить круг. Нужно быть аккуратным, но за таким надо следить», — согласился с коллегами Эстебан Окон.

А так можно было?

Похожее правило появилось в молодёжных Ф-2 и Ф-3, однако там решение оставлено на усмотрение судей. «Гонщик, который, по мнению судей, единолично спровоцировал красные флаги в квалификации, не будет допущен к продолжению сессии, а его лучший круг может быть удалён», — сказано в тексте.

Пока, правда, правило не применялось: Каллум Войзин не лишился времени после вылета и красных флагов в квалификации в Имоле. В IndyCar правило действует автоматически, без участия судей. Если гонщик спровоцировал жёлтые флаги, автоматически снимается лучшая попытка. Если красные — две лучшие попытки.

Поможет ли такое правило Ф-1? В теории звучит разумно — причём полезно это было бы и на других этапах. Да и если вносить такое правило, то вряд ли оно будет касаться лишь одной гонки. Вопрос в том, как оно будет сформулировано.

Флаговый маршал на Гран-при Испании Формулы-1 Фото: Formula 1 via Getty Images

Будет ли пилот лишаться круга только за красный флаг или за жёлтый тоже? А справедливо ли это, если он остановился из-за технических проблем? А как доказать, что машина действительно была повреждена, а команда от инженера остановиться не была тайным сигналом?

Пожалуй, разве что в самом жёстком варианте это правило пошло бы в Ф-1 на пользу. В таком виде, чтобы ничто не оставалось на откуп судей, чтобы наказание следовало и за красный, и за жёлтый флаг — разве последний не лишает других пилотов попытки? Технические проблемы? Но ведь вы побеждаете и проигрываете как команда? Значит, в этот раз вы вместе и проиграли.

Понятно, что в этот уикенд правила не поменяются — изменение регламента требует времени, однако здорово, что о проблеме заговорили. К тому же правило со списанием лучшего круга – это здоровый способ добавить борьбе интриги. В финальных попытках пилоты будут не просто бороться за поул-позицию, но также рисковать потерять в случае ошибки место во втором или третьем ряду.