Преодолеет ли лидер «Феррари» домашнее проклятье? Гран-при Монако — LIVE

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер как никогда близок к тому, чтобы победить на своей домашней гонке по улицам Монте-Карло! Монегаск уже третий раз в карьере завоевал на Гран-при Монако поул-позишен, но, в отличие от двух прошлых раз, его машина после квалификации цела, а во время гонки не ожидается дождя. Сумеет ли Шарль преодолеть домашнее проклятье и сохранить первую позицию? А может, первую победу в карьере одержит стартующий вторым Оскар Пиастри? Интересно будет посмотреть и на то, как проведёт гонку Макс Ферстаппен, у которого прервалась серия из восьми поул-позишен.
Все подробности Гран-при Эмилии-Монако Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
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За счёт этой победы Мини также выходит в лидеры чемпионата. Своего ближайшего преследователя — Браунинга — итальянец опережает на четыре очка. Форнароли откатывается на третью позицию — он уступает новому лидеру восемь баллов. Также в группе лидеров держится Беганович — он отстал от Мини на 14 очков.
Формула-3. Общий зачёт (топ-10):
1. Габриэле Мини (Prema) — 72 очка.
2. Люк Браунинг (Hitech) — 68.
3. Леонардо Форнароли (Trident) — 64.
4. Дино Беганович (Prema) — 58.
5. Арвид Линдблад (Prema) — 44.
6. Оливер Гёте (Campos) — 43.
7. Тим Трамниц (MP) — 43.
8. Сами Мегетуниф (Trident) — 38.
9. Кристиан Мэнселл (ART) — 38.
10. Лауренс ван Хупен (ART) — 30.
…21. Никита Бедрин (AIX) — 6.
Сезон Формулы-3 продолжится в Барселоне 22–23 июня, в дни Гран-при Испании Формулы-1.
Ф-3: вторая подряд победа Мини
Габриэле Мини пересекает линию финиша и во второй раз подряд выигрывает длинную гонку Формулы-3 в Монако!
Кристиан Мэнселл финиширует вторым, третье место занимает Люк Браунинг.
Следом финишировали Линблад и Форнароли, Беганович стал шестым, Бойя занял седьмое место, опередив Трамница и Лоака, а топ-10 замыкает Гёте.
Никита Бедрин, который вынужден был менять носовой обтекатель, финиширует 24-м.
Формула-3. Монако (топ-10):
1. Габриэле Мини (Prema) — 27 кругов.
2. Кристиан Мэнселл (ART) +0,8 сек.
3. Люк Браунинг (Hitech) +1,7.
4. Арвид Линдблад (Prema) +2,1.
5. Леонардо Форнароли (Trident) +2,6.
6. Дино Беганович (Prema) +3,0.
7. Мари Бойя (Campos) +4,8.
8. Тим Трамниц (MP) +5,2.
9. Джозеф Лоак (Rodin) +6,6.
10. Оливер Гёте (Campos) +8,0.
Перед финальным кругом гонки сейфти-кар уезжает в боксы. Рестарт!
Лауренс ван Хупен
Фото: twitter.com/formula3
И Лауренс ван Хупен в «Табак» влетает в отбойник — автомобиль безопасности возвращается на трассу. В борьбе с Лоаком за девятую позицию ван Хупен выехал на грязную часть трассы, не удержал машину и попал в аварию.
23/27: 1 Мини — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Линдблад — 5 Форнароли — 6 Беганович — 7 Бойя — 8 Трамниц — 9 Лоак — 10 Гёте.
Автомобиль безопасности вернулся в боксы, до финиша менее пяти кругов.
22/27: 1 Мини — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Линдблад — 5 Форнароли — 6 Беганович — 7 Бойя — 8 Лоак — 9 Трамниц — 10 ван Хупен.
Завал в «Мирабо»
Фото: twitter.com/formula3
Завал в «Мирабо» — сразу трое гонщиков застряли у отбойника! Цолов пытался обогнать Леона, но развернул его, а Мегетуниф с трудом успел затормозить, чтобы избежать контакта. В итоге Цолов и Леон смогли продолжать заезд, а Мегетуниф сходит с дистанции.
Автомобиль безопасности возвращается на трассу — эвакуируют машину Мегетунифа. А Цолов получает десять секунд штрафа.
Лоак пропускает Бойю
Фото: twitter.com/formula3
Лоак пропускает Бойю на стартовой прямой, чтобы не получить пенальти за срезанную шикану, а ван Хупен повторяет свою атаку в «Мирабо», вновь опережает Леона и на этот раз удерживается в топ-10.
15/27: 1 Мини — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Линдблад — 5 Форнароли — 6 Беганович — 7 Бойя — 8 Лоак — 9 Трамниц — 10 ван Хупен.
Бойя контратакует Лоака, и тот ошибается и срезает шикану после тоннеля, но пока сохраняет позицию. 13 кругов гонки позади.
Ван Хупен в «Мирабо» опередил Леона и вышел было на десятое место, но в шпильке мексиканец контратаковал и вернул себе позицию. Десять кругов гонки позади.
Джозеф Лоак в «Раскассе» опередил Мари Бойю в борьбе за седьмую позицию.
Лоак обгоняет Бойю
Фото: twitter.com/formula3
Тем временем во главе пелотона по-прежнему идут Мини и Мэнселл, а вот Браунинг начал отставать от пары лидеров.
06/27: 1 Мини — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Линдблад — 5 Форнароли — 6 Беганович — 7 Лоак — 8 Бойя — 9 Трамниц — 10 Леон.
Никита Бедрин в шпильке проходит Кацпера Штуку и поднимается на 15-е место, но в конце круга сворачивает в боксы. Россиянину меняют также носовой обтекатель — при атаке на Штуку Бедрин зацепил передним антикрылом машину Цолова.
Сейфти-кар в конце второго круга возвращается в боксы, а заезд продолжается в боевом режиме.
Старт Ф-3
Стартовала гонка Формулы-3! Мини блокирует атакующего снаружи первого поворота Мэнселла и сохраняет за собой лидерство. Следом Браунинг, Линдблад и Форнароли.
Мини блокирует Мэнселла на старте гонки Ф-3
Фото: twitter.com/formula3
Чарли Вурц в отбойниках в «Портье» — на трассу выезжает автомобиль безопасности.
01/27: 1 Мини — 2 Мэнселл — 3 Браунинг — 4 Линдблад — 5 Форнароли — 6 Беганович — 7 Бойя — 8 Лоак — 9 Трамниц — 10 Леон / 16 Бедрин.
Пилоты отправляются на прогревочный круг. Почти всё готово к старту гонки.
С поул-позиции сегодняшнюю гонку Формулы-3 начнёт Габриэле Мини. Первый ряд с ним разделит Кристиан Мэнселл, а следом за ними расположились Люк Браунинг, Арвид Линдблад и лидер чемпионата Леонардо Форнароли. Никита Бедрин стартует 16-м.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Начинаем гоночный день в Монако с заезда Формулы-3 и в первую очередь предлагаем вспомнить положение в общем зачёте.
Возглавляет таблицу Леонардо Форнароли, но всего по нескольку очков ему уступают Люк Браунинг, Дино Беганович и Габриэле Мини. Дальше борьба тоже довольно плотная, а шансы уехать из Монте-Карло лидером общего зачёта сохраняют девять пилотов.
У Никиты Бедрина шесть очков, он занимает 21-ю позицию чемпионата.
Формула-3. Общий зачёт (топ-10):
1. Леонардо Форнароли (Trident) — 54 очка.
2. Люк Браунинг (Hitech) — 52.
3. Дино Беганович (Prema) — 50.
4. Габриэле Мини (Prema) — 47.
5. Оливер Гёте (Campos) — 42.
6. Тим Трамниц (MP) — 39.
7. Сами Мегетуниф (Trident) — 38.
8. Арвид Линдблад (Prema) — 32.
9. Лауренс ван Хупен (ART) — 30.
10. Мари Бойя (Campos) — 24.
…21. Никита Бедрин (AIX) — 6.