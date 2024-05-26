Преодолеет ли лидер «Феррари» домашнее проклятье? Гран-при Монако — LIVE

С утра на трассу выедет россиянин, а старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер как никогда близок к тому, чтобы победить на своей домашней гонке по улицам Монте-Карло! Монегаск уже третий раз в карьере завоевал на Гран-при Монако поул-позишен, но, в отличие от двух прошлых раз, его машина после квалификации цела, а во время гонки не ожидается дождя. Сумеет ли Шарль преодолеть домашнее проклятье и сохранить первую позицию? А может, первую победу в карьере одержит стартующий вторым Оскар Пиастри? Интересно будет посмотреть и на то, как проведёт гонку Макс Ферстаппен, у которого прервалась серия из восьми поул-позишен.

Все подробности Гран-при Эмилии-Монако Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.