Меняйся или умри. Оставлять Гран-при Монако в нынешнем унылом виде никак нельзя

Каждый год до и особенно после Гран-при Монако Формулы-1 возникают споры, нужен ли этот легендарный этап в календаре чемпионата мира. И после гонки 2024 года уже хочется просто кричать: либо вы что-то сделайте, либо давайте прощаться с легендой.

Что не так с Монако и Формулой-1

Прошедший Гран-при разом обнажил все проблемы как трассы в Монако, так и гонок Формулы-1 в целом. Во-первых, уличный автодром в его нынешнем виде банально слишком узок для современных болидов-барж. Ситуацию особенно не исправит и регламент 2026 года: там машины станут чуть компактнее, но не кардинально. Во-вторых, в Монте-Карло нет ни одной длинной прямой, на которой соперник мог бы подобраться к пилоту впереди и потом рвануть в атаку на торможении. В-третьих, трасса настолько нежна по отношению к шинам, что даже предпоследний по мягкости комплект резины С4 («медиум» на этой гонке) в состоянии выдержать гонку, если вести её в прогулочном темпе. А такой темп возможен из-за описанной выше второй проблемы: обгонять нереально, так что гонщики могут ехать на 3-4 секунды медленнее, чем могли бы, и им за это ничего не будет.

Кто-то скажет — ну, это же Монако, надо понять и простить. Вспомните, мол, о довольных спонсорах на яхтах, о сочной телевизионной картинке, о необычно высоком внимании к квалификации… Но вот попробуйте объяснить стороннему человеку — мол, в сезоне у нас есть гонка, где никто никого не обгоняет, от пилота в воскресенье почти ничего не зависит даже по меркам Ф-1. Такая вот традиция, и трогать её нельзя.

Безусловно, в Формуле-1 должны быть совсем разные трассы — современные и «классические», лёгкие для обгонов и сложные, стационарные и уличные. Нам не нужно 25 ультрасовременных автодромов на Ближнем Востоке с двумя-тремя километровыми прямыми, где пилоты будут легко объезжать друг друга с активированной DRS. Но разве надо бросаться в другую крайность и вообще ничего не делать с Гран-при, по ходу которого не происходит ни-че-го?

Нормально ли, что лидер гонки осознанно устраивает за собой паровозик, а командные мостики думают не о том, как проехать Гран-при как можно быстрее, а наоборот — как бы не уехать от следующей группы слишком далеко и не подарить конкурентам «бесплатный» пит-стоп? Это гонки или поддавки?

Современным болидам Ф-1 в Монте-Карло ну очень тесно и скучно Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что можно сделать

Мы могли бы тяжело вздохнуть и развести руками, если бы ситуацию никак нельзя было бы исправить. Но ведь можно! Взять ту же конфигурацию трассы — не раз и не два в прессе мелькали схемы, как можно было бы изменить круг, добавив хотя бы одну полноценную прямую. Это вполне реально сделать с действующей дорожной сетью — было бы желание. А если кто-то назовёт подобную идею покушением на легендарную конфигурацию круга, то напомним: нынешняя схема трассы — официально восьмая в истории. Так что беречь тут нечего.

По ощущениям, против изменений конфигурации могут выступать местные организаторы, но их уже прогнули по целому ряду других вопросов: ввели промоутерский взнос, запретили развешивать собственную рекламу, отобрали организацию телетрансляции. Пора двигаться дальше и «чинить» саму трассу. Нынешний контракт с Ф-1 действует до конца 2025 года, так что при переговорах о продлении можно всё обсудить.

Никто не отменял и простых мер — например, обязательно использовать за гонку все три типа шин или ограничить отрезки на одном компаунде, скажем, 30 кругами. Помните, как схожее ограничение ввели на Гран-при Катара 2023 года из-за новых «острых» поребриков, и вышло весело? Более того, пилотам — о ужас! — пришлось всю гонку ехать на максимуме, из-за чего многим после финиша стало плохо.

Наконец, Формуле-1 нужно глобально разобраться с работой с машинами во время красного флага. Предположим, ремонт болидов допустим и логичен, но явно можно что-то сделать с шинами — или запретить их менять, или не считать, что пилоты исполнили обязательства по использованию двух разных типов покрышек.

Подобные поправки чисто под Монако или под весь чемпионат мира разрабатываются и утверждаются достаточно легко. Будем надеяться, что прошедший Гран-при, на котором позиции первых 10 гонщиков после квалификации вообще не изменились, а пять лидеров проехали всю гонку на одном комплекте шин, наконец станет спусковым крючком для изменений.