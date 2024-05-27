Хэмилтон лучше Ферстаппена, а Перес — в тройке худших. Оценки за Гран-при Монако

Восьмой этап Формулы-1 сезона-2024 — в как всегда субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9

В этот уикенд Леклер завоевал самую важную победу в своей жизни. Однако, как бы ни было приятно видеть Шарля на вершине подиума, нужно признать, что дело было сделано уже в квалификации. Никакого подвига в том, чтобы сохранить позицию, когда все ехали без пит-стопов и на пару секунд ниже предельного темпа, нет.

Александер Албон — 8,5

Впервые в сезоне Албон вытащил «Уильямс» в Q3, а в гонке приехал девятым, завоевав для Гроува два очка — они тоже стали в этом году первыми. Почти всю гонку Алекс прессинговал Цуноду, который берёг резину и ехал существенно ниже своего реального темпа, но опередить «РБ» в Монако шансов не было никаких.

Оскар Пиастри — 8

В воскресенье у австралийца не было шансов против Леклера, хотя в концовке на фоне удаляющейся «Феррари» Оскар смотрелся беспомощно. Однако в субботу шанс был — и если бы не помарка на втором секторе финальной попытки квалификации, именно Пиастри мог бы стартовать с поула. Тем не менее в целом уикенд получился очень неплохим.

Джордж Расселл — 8

Выше пятого места «Мерседес» подняться в этой гонке был не в состоянии — с «Феррари» и «Маклареном» экс-чемпионам бороться по-прежнему не под силу. Расселл провёл чистый уикенд, квалифицировался в топ-5 и уверенно удержал позицию под натиском Ферстаппена в концовке. Впрочем, в Монако это не так уж и трудно.

Юки Цунода — 8

И вновь Юки Цунода смотрится очень здорово: отличный результат в квалификации, восьмое место на финише и дополнительные четыре очка в копилку «РБ». У самого японца их, к слову, уже 19 — больше, чем у Даниэля Риккардо, а также пилотов «Хааса», «Уильямса», «Альпин» и «Кик-Заубера», вместе взятых.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Льюис в шестой раз в семи квалификациях сезона проиграл Расселлу, но в данном случае экс-чемпиона можно оправдать: у Джорджа было новое переднее антикрыло, а разрыв составил менее десятой секунды. Хэмилтон попытался внести какое-то оживление в гонку и заехал за свежими шинами, однако это так ни к чему и не привело.

Старт гонки Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Пьер Гасли — 7,5

Гран-при Монако стал, пожалуй, лучшим этапом в сезоне для Гасли. Он опередил напарника в квалификации, пробился в финал (впервые для «Альпин» в этом году) и заработал зачётный балл. Правда, в Q3 Пьер выступил не лучшим образом и проехал медленнее, чем в Q2. В теории у Гасли был шанс стать девятым или даже восьмым.

Ландо Норрис — 7

Этап в Монако для Норриса получился слабее нескольких последних гонок. Ландо, несмотря на весь свой опыт, уступил в квалификации и Пиастри, и Сайнсу, из-за чего оказался последним в квартете лидеров. В итоге все 78 кругов Ландо ехал позади «Феррари» Сайнса, не имея возможности что-либо предпринять.

Фернандо Алонсо — 7

Провал в квалификации Алонсо объяснил трафиком (это, к слову, уже третье подряд поражение Фернандо от Стролла), а в гонке выступал в качестве тормоза. Испанец намеренно ехал слишком медленно, чтобы помочь напарнику провести пит-стоп. Но усилия (если это можно так назвать) оказались тщетными.

Нико Хюлькенберг — 7

Гран-при Монако для Хюлькенберга продолжался лишь до второго поворота, но вины немца в этом никакой нет: Нико из гонки выбил неуправляемый «Ред Булл» Переса. Халк же может похвастаться неплохим стартом (обогнал Чжоу) и очередной победой над напарником в квалификации — пусть её и отобрали после технической инспекции.

Макс Ферстаппен — 6,5

На неровностях уличной трассы «Ред Булл» испытывал огромные проблемы, и обычно неудержимый Ферстаппен на всю гонку застрял позади Расселла. Но если бы не ошибка в финальной попытке квалификации, Макс наверняка стартовал бы выше. На фоне прогресса «Макларена» и «Феррари» чемпиону негоже так разбрасываться очками.

Макс Ферстаппен на Гран-при Монако Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Валттери Боттас — 6,5

«Кик-Заубер» в Монако тоже смотрелся слабо — пилоты швейцарской команды в основном замыкали пелотон. Причём на старте и рестарте Боттасу удавалось опережать соперников (Переса и Сарджента соответственно), но выше 14-го места подняться всё равно шансов не было. Тем не менее бить подвеску в тренировке всё равно не стоило.

Кевин Магнуссен — 6

Магнуссен полез в атаку там, где этого никто не делает, а изобретательность — это плюс для пилота. Это выглядело как неуместный риск, но при старте с последнего места в Монако рисковать уже нечем. К тому же Кевин обогнал Чжоу и шёл впереди Халка в момент аварии. Тем не менее расчёт на то, что соперник уступит, это всегда плохой расчёт.

Карлос Сайнс — 5

На протяжении всего уикенда Сайнсу не хватало уверенности, а в квалификации испанец уступил напарнику четверть секунды — для короткой трассы в Монако это много. Кроме того, на старте Карлос пробил колесо о «Макларен» Пиастри, не рассчитав выход из поворота. Лишь тройная авария с участием Переса спасла Сайнсу прошедшую гонку.

Проблемы Сайнса после контакта с Пиастри Фото: Clive Rose/Getty Images

Лэнс Стролл — 5

В проколе, из-за которого понадобился дополнительный пит-стоп, Стролл, судя по всему, виноват сам. Запись с бортовой камеры намекает, что в одном из эпизодов он зацепил заграждения в шикане после тоннеля. Впрочем, будет справедливо заметить, что шансов на очки всё равно не было: трафик в квалификации не позволил пройти в Q3.

Даниэль Риккардо — 4,5

Австралиец тоже провалился в квалификации, при этом заявил, что круг был чистым, просто не хватало скорости. До Цуноды, например, не хватило 0,38 секунды. При этом на рестарте Риккардо пропустил Алонсо и до конца гонки остался заперт в группе позади «Астон Мартин» даже без призрачных шансов на финиш в топ-10.

Логан Сарджент — 4,5

Логан тоже уступил напарнику пропасть в квалификации — 0,4 секунды, но может оправдаться тем, что не получил новинок, которые были у напарника. Гонка же в исполнении Сарджента получилась странной: он был единственным, кто при красных флагах не сменил тип резины и был обязан останавливаться на дистанции.

Серхио Перес — 4

Возможно, Перес не виноват ни в провале в квалификации (сам Чеко в вылете в Q1 винит трафик), ни в столкновении с «Хаасами» на старте. Однако мексиканец в первом повороте уступил Боттасу, а затем позволил поравняться с собой Магнуссену — и в конце концов именно это привело к сходу Серхио на первом круге.

Авария Переса и пилотов «Хааса» Фото: Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 3

В квалификации Гуаньюй полсекунды проиграл Боттасу и замкнул протокол, а в гонке безнадёжно замыкал пелотон. Почти всю гонку Чжоу провёл в группе пилотов позади Алонсо. Вероятно, самой интересной её частью стал первый старт, на котором Гуаньюй своими глазами видел тройную аварию. Хотя стартовал впереди «Хаасов».

Эстебан Окон — 2

Полный провал Окона. У «Альпин» впервые была скорость для выхода в Q3, но Эстебан запорол свою последнюю попытку уже в первом повороте. В попытке отыграться француз атаковал напарника там, где этого явно делать не стоило, и окончательно похоронил свою гонку. И имел все шансы похоронить её для всей команды.