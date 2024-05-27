Угодил ли «Ред Булл» в кризис и кто всё-таки виноват в аварии на старте? Разбор Монако

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Монако Формулы-1, который выиграл Шарль Леклер.

Авария Переса и Магнуссена — кто всё-таки виноват больше?

Перес: он не оставил места. Кевин мог бы не упираться до конца, всё-таки шла борьба за 18-е место, и это первый круг. Но именно в аварии, конечно, виноват Перес. Думаю, если бы они убрались в борьбе за пятую позицию, то судьи кого-то наказали бы. А так, вероятно, не захотели усложнять ситуацию: и без того получили три «разобранные» машины.

Следовало ли Сайнсу так жёстко бороться с Пиастри на первом старте?

Жёсткости там не было. Конечно, надо было бороться. Просто Карлос чуть не рассчитал габариты и получил прокол. Но в его ситуации, конечно, надо было пытаться стать вторым.

Как оцениваете действия Окона в борьбе с Гасли?

Конечно, это плохой манёвр. Обычно с напарниками действуешь менее жёстко. У Эстебана всё наоборот, и мы видим это не в первый раз. Был Перес в «Форс Индия», Алонсо в «Альпин»… Сейчас вот Пьер. Если в целом говорить об атаке, то неважно, кто во второй машине — напарник или нет: это была суицидная попытка! На мой взгляд, пять штрафных позиций за такое — в самый раз.

Верите ли, что «Альпин» может отстранить Окона от выступлений?

Нет, в такую глупость я не верю. Эстебан обычно едет быстрее Пьера, поэтому, определённо, никто его отстранять не станет.

Можем ли мы уже говорить о мини-кризисе «Ред Булл»?

Начинает быть похожим на то. Если «быки» действительно настолько зависели от Ньюи, то просто невероятно, что они его не удержали! Посмотрим, что будет в Канаде.

Верите ли в шансы Леклера или кого-то ещё побороться с Ферстаппеном за титул?

Я все равно думаю, что Макс дотянет. И ещё неизвестно, насколько всё будет хорошо у «Ред Булл» на «обычных» трассах. «Феррари» не очень сильны на длинной дистанции, так что я бы не ставил на них.

Хэмилтон сказал, что будет во всех квалификациях проигрывать Расселлу. Что об этом думаете?

Странный комментарий. Да, возможно, ему будут давать новинки во вторую очередь, но это некритично. В «Макларене» Ландо ставят первому, а Оскару — на этап позже. Приоритет выезда на трассу тоже может быть, но зачастую такие решения — лотерея: трафик не всегда предсказуем. Так что я думаю, что это какая-то защитная реакция.

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Должна ли Формула-1 любой ценой сохранять в календаре трассу в Монако?

Да. Здесь такая же история, что и с Имолой: проблема в гигантских машинах. Зато квалификация в Монако, на мой взгляд, наоборот, всегда самая интересная и почти всегда с сюрпризами. Так что я бы ничего не менял. Кроме размера автомобилей, конечно.

Нужно ли в квалификации Ф-1 в Монако делить гонщиков в Q1 на две группы?

Не надо. Будет преимущество у вторых, так как здесь большая эволюция трассы. Нужно просто делать машины меньшего размера, вот и всё.