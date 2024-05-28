52-летний Баррикелло и ещё 5 ветеранов Формулы-1, которые всё ещё в деле

В минувшее воскресенье 47-летний Такума Сато в очередной раз вышел на старт «500 миль Индианаполиса» и финишировал 14-м. А ведь японец – далеко не единственный ветеран Ф-1, продолжающий гоночную карьеру. Вашему вниманию пять экс-пилотов (и один действующий) Формулы-1, которые до сих пор не повесили шлем на гвоздь.

Рубенс Баррикелло (52 года) — Stock Car Pro Series

Выступая в Ф-1, Баррикелло успел застать Проста, Сенну и Патрезе, провёл долгих 19 сезонов и установил рекорд по количеству проведённых Гран-при (впоследствии был побит Райкконеном). В общем, в «Королевских гонках» Рубенс задержался надолго, а дебютировал, страшно сказать, в 1993 году – 13 действующих пилотов Ф-1 к этому моменту даже не родились!

Роман бразильца с Формулой-1 завершился в 2011-м, после чего он отправился в IndyCar: вышло посредственно – 0 подиумов и 12-е место в личном зачёте. После не очень удачного набега на «американскую формулу» Рубенс отправился на родину – в чемпионат бразильских сток-каров (культовое явление местного значения).

Рубенс Баррикелло польщён овацией болельщиков на Гран-при Бразилии Фото: Charles Coates/Getty Images

Вот уже 12-й год подряд Баррикелло состязается в домашнем первенстве, лишь изредка отвлекаясь на гонки на выносливость и прочие кузовные серии. За дюжину сезонов бразилец успел два раза выиграть чемпионский титул, причём второй триумф был зафиксирован в 2022 году – хороший, хоть и немного запоздалый подарок на 50-летие.

Кстати, что интересно, вот уже второй год Рубенс гоняет в одной команде со своим сыном Эдуардо. В текущем сезоне Баррикелло-младший выступает лучше отца: Дуду идёт на восьмой строчке в личном зачёте, имея в своём активе одну победу. Что же до Рубенса, то экс-пилот Ф-1 расположился на 16-м месте.

Такума Сато (47 лет) — IndyCar

Сато – идеальный пример перезагрузки после не самой успешной карьеры в Ф-1. Проведя последние гонки за «Супер Агури», Такума ушёл в импровизированный отпуск длиной в полтора года, который завершился, когда японец отправился покорять IndyCar. В «американской формуле» Сато провёл 13 сезонов на полном расписании, и хоть абсолютным топом стать ему не удалось, но главные победы в карьере японец одержал именно в Америке, дважды выиграв «500 миль Индианаполиса».

Такума Сато и Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

Последний полноценный сезон Сато провёл в 2022 году: в прошлом сезоне он выходил на старт только на овалах, а в этом – решил ограничиться участием в «Инди-500» (14-е место менее чем в семи секундах от победителя). В начале этого года Такума получил новую работу, став советником в гоночном подразделении «Хонды», но окончательно шлем на гвоздь экс-пилот Ф-1 всё же не вешает.

Себастьен Бурде (45 лет) — IMSA/WEC

Формульная карьера у Бурде не задалась от слова совсем, да и ассоциируется он больше с IndyCar и Champ Car. Тем не менее Себастьен провёл в Ф-1 полтора сезона, а значит, под наши критерии попадает. Постформульная карьера Бурде протекала в основном в Америке, где он и достиг главных высот. Француз достаточно долго гонялся в IndyCar, но в последние годы решил сосредоточиться на гонках на выносливость.

Начиная с 2022 года Бурде выступает за команду «Кадиллака» в первенстве IMSA. Кстати, в этом сезоне Себастьен защищает честь американской команды ещё и в чемпионате WEC, принимая участие в этапах, которые не пересекаются с гонками в IMSA (на данный момент экипаж Бурде идёт в американском чемпионате на третьей строчке личного зачёта). Уже совсем скоро француз выступит на «24 часах Ле-Мана».

Дженсон Баттон (44 года) — WEC

Последнюю гонку в Ф-1 Баттон провёл семь лет назад, подменив умчавшего на «Инди-500» Алонсо в кокпите «Макларена». Следующие пару сезонов он гонялся в японском первенстве Super GT и WEC, выступая, кстати говоря, за российскую SMP Racing. В 2020-м активная фаза карьеры Дженсона будто бы подошла к концу: за четыре года он лишь восемь раз выходил на старт, соревнуясь в самых разных чемпионатах – от ралли-кросса до NASCAR.

Дженсон Баттон Фото: Matt Jelonek/Getty Images

Казалось бы, не за горами и выход Баттона на пенсию, но в этом году британский ветеран заявился на полное расписание в WEC, подписав контракт с частной командой Jota (клиенты «Порше»), выступающей в категории Hypercar. Пока что у экипажа Баттона дела идут не очень: два схода и финиш на 11-м месте в первых трёх этапах сезона.

Фернандо Алонсо (42 года) — Формула-1

Единственный действующий пилот Ф-1 в данной подборке. В силу выступлений испанца в «Королевских гонках» мы и так предельно внимательно наблюдаем за его карьерой, но не упомянуть отдельной строкой Фернандо нельзя. Как-никак главный ветеран современной Формулы-1 – шутка ли, Алонсо успел застать Хаккинена и Алези – вот настолько давно он дебютировал!

Не так давно Фернандо продлил контракт с «Астон Мартин», а значит, ещё как минимум два года испанский чемпион будет радовать фанатов Ф-1. На данный момент Алонсо занимает девятую строчку в личном зачёте: лучший результат – пятое место в Джидде.

Фелипе Масса (43 года) — Stock Car Pro Series

Если вы думали, что Масса занят исключительно попытками отсудить у Хэмилтона чемпионский титул 2008 года, то нет – бразилец по-прежнему продолжает гоночную карьеру. Завершив свой путь в Ф-1, Фелипе отправился в первенство Формулы-Е, где провёл два невзрачных сезона: оба раза в пух и прах проигрывал внутрикомандную дуэль Эдуардо Мортаре.

Валттери Боттас и Фелипе Масса Фото: Clive Mason/Getty Images

На этом Масса, по сути, закончил с международными гонками, отправившись в родной чемпионат сток-каров. Впрочем, дома у Фелипе тоже идёт не очень: за три года экс-пилот «Феррари» одержал лишь две победы, а лучшим результатом для него стало 10-е место по итогам чемпионата-2023. Кстати, в этом сезоне у Массы имеются все шансы поправить статистику выступлений: по итогам первых четырёх этапов Фелипе идёт шестым в личном зачёте. Может, Масса и за чемпионство побороться сможет – в таком случае организаторам чемпионата придётся нотариально заверять результаты каждой гонки (ну, на всякий случай).

Бонус

Пару слов стоит сказать о звёздных ветеранах, которых совсем недавно можно было увидеть на гоночной трассе. В прошлом году 52-летний Жак Вильнёв, несмотря на почтенный возраст, продолжал состязаться на серьёзном уровне, выступая за команду «Вануолл» в первенстве WEC (класс Hypercar). К сожалению, звёздный канадец проехал всего три этапа, разругавшись с руководством команды прямо перед «24 часами Ле-Мана». С тех пор Вильнёв нигде не гонялся.

Гоночная практика в прошлом году была и у Хуана Пабло Монтойи: колумбиец провёл сезон в Европейской серии Ле-Ман, выступая в одном экипаже со своим сыном Себастьяном. По итогам чемпионата команда Монтойи довольствовалась лишь седьмым местом в зачёте своего класса.

Джанкарло Физикелла и Рубенс Баррикелло Фото: Charles Coates/Getty Images

Также совсем недавно можно было наблюдать за выступлениями Джанкарло Физикеллы. Ещё в 2022 году итальянец (на тот момент 49-летний) откатал полный сезон в WEC на «Феррари» в классе LMGTE Am. В 2023-м Физикелла позволил себе немного передохнуть, заявившись лишь в итальянское первенство GT, где одержал, возможно, заключительные победы в своей карьере – в этом году Джанкарло пока что отдыхает, но, быть может, ещё вернётся за руль.