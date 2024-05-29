Супердебютант RDS GP: вышел в финал с выбитой рукой и в окровавленном комбинезоне

Кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот. Такими историческими словами вполне можно описать прошедший в Нижнем Новгороде второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии. Причём если тяжёлый труд и пот выдались на долю всех пилотов, то новобранец RDS GP Артём Шабанов добавил к этому свою кровь, а слёзы — радости! — вероятно, обеспечила его команда TimeUp. Всё потому, что спортсмен и его коллектив стали главными героями уикенда на «Нижегородском кольце».

Автодром давно прописался в календаре главного турнира страны по дрифту, и с большой долей вероятности можно было прогнозировать победителя этапа, потому что Георгий Чивчян одержал в Нижнем рекордные восемь побед, но в 2024-м все прогнозы оказались бессмысленными. Во-первых, потому что Гоча продолжает осваиваться со своим новым автомобилем. Во-вторых, потому что впервые за всю историю визитов на «Нижегородское кольцо» организаторы предложили «обратную» конфигурацию трассы.

Оцениваемый участок остался прежним, однако движение по нему организовали в противоположную сторону, что уравняло шансы опытных пилотов RDS GP и дебютантов главного чемпионата страны по дрифту. Найти подход к судейскому заданию предстояло в рамках официальных тренировок, и, как показала квалификация, все справились с этим блестяще.

Из 29 участников сразу 20 спортсменов ворвались в неофициальный «клуб 90+»! И если раньше результат 92,5 балла в лучшей попытке вполне мог обеспечить победу в квалификации, то на сей раз этого хватило только для 20-й строчки в протоколах — результаты оказались настолько плотными, что всё решали даже не целые баллы, а их половины. И даже 99 баллов не обеспечили Артёму Шабанову победы в квалификации, потому что Дамир Идиятулин в третий раз в карьере покорил отметку в 100 баллов из 100! До этого пилот Fresh Racing добивался подобного два года подряд на Moscow Raceway, а нынешний успех спортсмена стал первым высшим квалификационным результатом в истории RDS GP на «Нижегородском кольце».

Сразу стало понятно, что Дамир и будет главным претендентом на победу. Вопрос был только в том, кто навяжет ему самую плотную борьбу — кто-то из ветеранов RDS GP или амбициозных новичков сезона? Быстро стало понятно, что в 2024 году получила своё развитие тенденция прошлого сезона, когда дебютанты серии сразу же включились в сражение за самые высокие позиции. И в финале Идиятулина ждала встреча с новобранцем TimeUp Артёмом Шабановым!

Дамир Идиятулин Фото: Пресс-служба RDS GP

В топ-16 Идиятулин прошёл через проезд bye run в отсутствие соперника и там одержал победу в зрелищной дуэли с лидером «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» Аркадием Цареградцевым. В топ-8 сетка заездов свела Дамира с Максимом Гроссманом из TimeUp, но в этом сражении двух сибиряков Максим отдал победу сопернику собственной ошибкой с последовавшим за ней разворотом.

В полуфинале Идиятулина ждало внутрикомандное дерби с напарником по Fresh Racing Евгением Лосевым, который также ушёл в разворот, чем обеспечил Дамиру выход в финал. Там ему предстояло сражение с дебютантом RDS GP 2024 Артёмом Шабановым — пилот TimeUp не стал следовать примеру своих более опытных соперников и проехал чисто, не допуская ни контактов, ни разворотов. Однако и Идиятулин показал мощные проезды как лидером, так и преследователем. В итоге судейским решением победа досталась представителю Fresh Racing.

Победный подиум второго этапа RDS GP Фото: Пресс-служба RDS GP

Артёму Шабанову расстраиваться тоже не приходится: пройдя через череду технических проблем, новичок серии на пути к подиуму сломил сопротивление двух пилотов Carville Racing, опытнейшего Никиты Шикова и вице-чемпиона RDS GP 2023 Антона Козлова, а затем одержал верх в противостоянии с Тимофеем Добровольским, представляющим Takayama Forward Auto. Таким образом, Шабанов уже добился двух из двух возможных подиумов в сезоне-2024 — к третьему месту на Moscow Raceway пилот добавил второе на NRing. Так что, если тенденция продолжится, на следующем этапе на «Игора Драйв» от новобранца TimeUp вполне можно ждать победы.

И не надо думать, что все успехи дались дебютанту легко. На первом этапе Шабанов и его команда боролись с техническими проблемами, на втором Артёму и TimeUp также пришлось устранять многочисленные неполадки с машиной. И словно в желании как следует испытать пилота судьба подкинула ему дополнительных сложностей. На тренировке из-за отказа усилителя руля спортсмен вылетел с трассы и, пока изучал кочки и колдобины обочин «Нижегородского кольца», выбил себе руку! Травму подлечили, но потом, снимая защиту головы и шеи, дрифтер разодрал палец и залил кровью свой белоснежный комбинезон, добавив драматизма собственному облику во время интервью.

В таком напряжённом сражении пилот наглядно продемонстрировал, что на глазах тысяч зрителей в российском дрифте вполне набирает обороты смена поколений пилотов. Да, Дамир Идиятулин стал первым спортсменом, кто смог набрать максимум возможных баллов за один этап RDS GP по новой системе начисления очков, однако это не помогло ему выйти в лидеры личного зачёта. После двух этапов во главе протоколов находится дебютант серии Артём Шабанов, который единственным смог завершить на подиуме оба прошедших уикенда!

При этом отрыв от идущего вторым в чемпионской гонке Евгения Лосева весьма внушительный — 60 баллов, тогда как занимающий третью строчку Аркадий Цареградцев проигрывает второй позиции лишь семь зачётных очков.

Именно Лосев дополнил призовой подиум в Нижнем Новгороде. На первом этапе на Moscow Raceway пилот Fresh Racing также вышел в полуфинал, но там пробиться в тройку сильнейших не смог, а в Нижнем Новгороде всё сложилось в пользу спортсмена. Сначала Лосев победил Леонида Шнайдера из TimeUp, затем взял верх над Григорием Гусевым, представляющий LUKOIL Racing Drift Team, а потом стал сильнейшим в дуэли с Тимофеем Добровольским.

Тимофей Добровольский против Евгения Лосева Фото: Пресс-служба RDS GP

Что до Цареградцева, то Аркадий, выиграв первый этап, на втором добрался только до топ-16, что и сказалось на итоговых результатах пилота. Впрочем, для действующих чемпионов Takayama Forward Auto этап оказался также малопродуктивным. Несмотря на то что коллектив полным составом вышел в топ-16, дальше одна за другой начались потери. Сначала Роман Тиводар досадной ошибкой, приведшей к развороту, проиграл Антону Козлову в OMT-заезде. Затем в топ-8 сетка свела Тимофея Добровольского с лидером коллектива Георгием Чивчяном — сильнейшего в этой дуэли выявили также через OMT. И здесь случилась крайне редкая для Гочи помарка: допустив контакт с лидером, четырёхкратный чемпион RDS GP ушёл в разворот, лишившись тем самым шансов побороться за место на подиуме.

А это значит, что после двух уикендов сезона-2024 рекордсмен Гран-при Российской Дрифт Серии в личном зачёте идёт только седьмым, а его команда — лишь третьей. Но разрывы не так велики, и всё может поменяться. В командном зачёте Fresh Racing захватила уверенное лидерство, опережая уже на 168 баллов TimeUp, которая, в свою очередь, имеет преимущество в 86 баллов над Takayama Forward Auto. Один результативный этап при условии проблем у соперников — и расклад сил в чемпионской гонке может измениться кардинально.

Георгий Чивчян Фото: Пресс-служба RDS GP

«Конфигурацию надо менять как можно чаще, — отметил руководитель РДС Дмитрий Добровольский. — И пилоты привыкают, и зрители. Другое дело, что у нас далеко не везде такие возможности есть. Мне кажется, в Нижнем Новгороде у нас даже чуть более зрелищная конфигурация получилась: классическая японская постановка с большой скоростью в большой угол, дальше вылет и спуск с горки, причём накатанная за эти годы резина на спуске тоже преподносила пилотам сюрпризы и не всегда предсказуемо себя вела. С машинами всем пришлось хорошо поработать. За годы использования прошлой конфигурации все настройки уже были записаны в книжечку: на любую погоду, любую температуру — включил и тренируйся. А сейчас пришлось потрудиться. Весь четверг и всю пятницу на тренировках команды «пилили», крутили в разные стороны колёса, искали настройки. Это была совсем другая инженерная динамика».

Со словами главы Российской Дрифт Серии сложно спорить. С учётом того, что нас по ходу сезона-2024 ждут ещё несколько «обратных» конфигураций, любителям ставок стоит воздержаться от прогнозов: изменённое направление движения по оцениваемому участку, помноженное на очень крутых новичков, стабильно преподносящих приятные сюрпризы, способно от этапа к этапу ставить положение в личном и командном зачётах с ног на голову.

Евгений Лосев Фото: Пресс-служба RDS GP

Впереди ещё пять этапов, каждый из которых способен преподнести сюрпризы. Если принять во внимание, что нас ждёт ещё одна новая конфигурация на автодроме «Игора Драйв», без сенсаций точно не обойдётся. Очевидно, что пилоты и команды извлекают уроки из прошедших уикендов и проводят работу над ошибками, так что борьба от этапа к этапу наверняка станет только острее. А только этого болельщикам и надо!