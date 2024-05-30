«Мерседес» создал новую линейку роскошных суперкаров. Добавили «гало» из Формулы-1!

В семействе моделей Mercedes-Benz существует несколько суббрендов, адресованных разной аудитории: AMG — для поклонников спортивных моделей, Maybach — для ценителей роскоши и EQ для фанатов электромобилей и современных технологий. Но этого марке показалось мало, и она запустила линейку Mythos Series, составят которую эксклюзивные и очень дорогие автомобили, выпущенные ограниченным тиражом для избранных клиентов марки. Первенцем станет серийный вариант концепт-кара Concept Mercedes AMG PureSpeed, представленного в дни Гран-при Монако.

Concept Mercedes AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Поскольку машина носит статус предсерийного прототипа, особой информации о модели нет, однако можно смело предположить, что технически новинка представляет собой серьёзно модифицированный серийный родстер Mercedes-AMG SL последнего поколения. Логично думать, что для лимитированной версии взяли самое мощное исполнение модели — либо с фирменным четырёхлитровым турбомотором V8 на 585 л. с. и 800 Нм от Mercedes-AMG SL 63, либо 816-сильную бензоэлектрическую силовую установку от супергибрида Mercedes-AMG SL 63 S E Performance.

В деталях об этих агрегатах мы рассказывали в материале о новом Mercedes-AMG GT, так что повторяться не будем. С большой долей вероятности новый Mercedes AMG получит и девятиступенчатую автоматическую коробку передач, и полный привод 4Matic+, но все детали узнаем в 2025 году, когда будет представлен товарный вариант модели уже без приставки «Concept» к имени.

Главное отличие нового спайдера — особый кузов, созданный под впечатлением от гиперкара Mercedes-AMG One. Изменились передняя и задняя части кузова, однако оптика осталась стандартной, как и двери. Добавлены новый капот с дополнительными воздухозаборниками, накладки на пороги и агрессивный аэродинамический обвес из неокрашенного углепластика, изобилующий мелкими элементами сложной формы, а колёса обзавелись карбоновыми колпаками.

Concept Mercedes AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Диски на задней оси полностью закрыты для улучшения аэродинамики, а в накладках передних колёс предусмотрены отверстия для охлаждения тормозов и увеличения прижимной силы. Но главное, что машина полностью лишена какой-либо крыши и всяческого остекления.

Concept Mercedes AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Небольшие прозрачные дефлекторы спереди и по бокам направляют потоки воздуха вокруг кокпита, но это не главное. В комплект автомобиля входят два специально разработанных под Concept Mercedes AMG PureSpeed шлема для водителя и его спутника, а за безопасность людей в салоне отвечает «гало», как на болидах Формулы-1. Массивная защитная дуга спереди крепится к моторному щиту, а сзади интегрирована в потайные дуги безопасности.

По задумке создателей, «гало» наряду с открытым кокпитом должны дарить ездокам максимально схожие с пилотированием гоночной машины ощущения, потому что ни крыша, ни лобовое стекло, ни боковые окна не отделяют людей от окружающего их пространства. Ну и заодно владельцы суперкара смогут почувствовать причастность к обширной гоночной истории Mercedes-Benz.

Concept Mercedes AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Авторы проекта отмечают, что два обтекателя за сиденьями отсылают к 300 SLR, на котором Стирлинг Мосс и Денис Дженкинсон выиграли гонку Mille Miglia 1955 года с рекордной средней скоростью 157 км/ч на дорогах общего пользования. Индексы «10» на передних крыльях символизируют победу марки в Targa Florio 100 лет назад, равно как и окраска модели. Алый оттенок Le Mans Red переходит в цвет Graphite Grey с чёрным фирменным паттерном AMG, отсылая к Mercedes Tipo Indy 2.0, на котором немец Кристиан Вернер принёс вторую для марки победу в легендарной Targa Florio в 1924 году. Несмотря на то что в ту эпоху немецкие гоночные автомобили традиционно окрашивались в белый цвет, для итальянской гонки был выбран красный оттенок, который характерен для итальянских автомобилей — сделано это было с тем, чтобы местные болельщики не мешали иностранному экипажу. План сработал, и грех было не отдать дань уважения этому успеху в современной модели.

Concept Mercedes AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Никакой информации о салоне спидстера нет, но уже понятно, что машина будет строго двухместной — сзади не предусмотрено не то что сидений, но даже полки для хранения багажа. Обещаны разве что «уникальные цвета» и «богатое оснащение», а также специально разработанный швейцарскими часовщиками из IWC Schaffhausen люксовый хронограф на передней панели. Вероятно, всё действительно ограничится особой отделкой, а по архитектуре и комплектации новинка повторит исходный Mercedes-AMG SL.

Concept Mercedes AMG PureSpeed Фото: Mercedes-Benz

Секретом остаётся и цена серийного суперкара по мотивам Concept Mercedes AMG PureSpeed. Сейчас Mercedes-AMG SL 63 в Европе стоит от € 195 тыс., цены на версию Mercedes-AMG SL 63 S E Performance начинаются с отметки € 224 тыс., так что эксклюзивный спидстер явно будет дороже. С учётом того, что построят всего 250 экземпляров уникальной модели, цена вполне может приблизиться к отметке в полмиллиона евро, а то и перевалить за неё.