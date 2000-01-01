«Макларен» показал культовый болид из LEGO. Видео
«Макларен» представил копию легендарного болида MP4/4 1988 года, которую собрали из конструктора LEGO. На создание машины в оригинальном размере ушло 400 тысяч деталек!
Легендарный чемпионский болид Ф-1 — из 400 тысяч кусочков LEGO! Видео
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