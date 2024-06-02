Впереди важнейшее решение для будущего Формулы-1. Куда перейдёт супермозг чемпионата?

По данным немецкого портала F1-Insider, уже на следующей неделе Эдриан Ньюи определится, где он продолжит карьеру в 2025 году после ухода из «Ред Булл». Считается, что знаменитый инженер сможет приступить к работе с мая, что позволит ему повлиять уже на проекты машин сезона-2026, когда в Формуле-1 вновь кардинально изменятся правила. Вклад Ньюи может определить, кто вырвется вперёд на старте новой эпохи Ф-1 и, соответственно, сильно повлияет на ближайшее будущее чемпионата. Так кто же сумеет заручиться столь важным козырем?

Те же немцы пишут, что заинтересованность в услугах Эдриана проявили почти все команды Формулы-1. На контакт с ним не вышли только «Ауди» (что немного странно) и «Хаас» (что как раз объяснимо, ведь американцы прижимисты и по максимуму закупают детали у «Феррари» — такой проект Ньюи явно не заинтересует). За вычетом двух команд «Ред Булл» мы получаем сразу шесть вариантов — давайте попробуем представить, какие в них есть плюсы и минусы для Ньюи.

«Феррари»

В какой-то момент казалось, что Ньюи уже точно облачится в красные цвета. Мол, это его старая мечта, и когда же её осуществить, как не сейчас, перед пенсией. Якобы руководство «Феррари» готово выдать чуть ли не пустой чек и предложить должность «суперконсультанта», на которой Ньюи сможет уделять время как команде Формулы-1, так и дорожному подразделению. Плюс сбудется ещё одна нереализованная мечта Эдриана: поработать в одной команде с Льюисом Хэмилтоном.

Главный минус в варианте со «Скудерией» очевиден: Ньюи в довольно почтенном 65-летнем возрасте придётся переезжать в Италию. Собственно, переезд из Англии ранее уже становился причиной, почему Эдриан отвечал отказом на предложения из Маранелло — изменится ли ситуация сейчас? С одной стороны, дети давно выросли, с другой — чем старше ты, тем менее охотно соглашаешься на перемены. Можно, конечно, попробовать поконсультировать «Феррари», оставаясь в Англии, но «Скудерия» уже проходила подобный путь с Джоном Барнардом в начале 90-х — всё закончилось так себе.

Ещё одна проблема — возможная негативная реакция на приход Ньюи со стороны нынешнего технического департамента «Феррари» во главе с Энрике Кардиле. В 2024 году итальянцы наконец построили не просто быстрый, но и универсальный болид, прогрессируют, так что внедрение нового звёздного инженера может не усилить технический штаб, а, наоборот, внести разлад. Уже пошли слухи, что почву насчёт перехода Кардиле начал зондировать «Астон Мартин». Соответственно, вопрос, нужны ли Ньюи все эти потенциальные интриги, которыми славится Италия.

Есть и такое мнение: Auto Motor und Sport: «Феррари» больше не заинтересована в Эдриане Ньюи

«Мерседес»

Поначалу немцы давали понять, что полностью доверяют Джеймсу Эллисону и не намерены включаться в гонку за Ньюи. Но, кажется, чем дольше «Мерседес» не может добиться существенного прогресса по ходу сезона-2024, тем мягче становится позиция Тото Вольфа. И вот уже пошли слухи, что «Мерседес» не просто заинтересован в гениальном инженере, но даже соблазняет его долей в команде (сколь серьёзной, не сообщается).

«Мерседес» — один из очевидных фаворитов при смене моторного регламента, так что сотрудничество с немцами вполне могло бы дать Ньюи шанс на ещё один чемпионский поход в Ф-1. С другой стороны, не так легко выкинуть из головы ту боль и страдания, которые команда Вольфа причиняла Ньюи своим доминированием в 2014-2020 годах. А вот Эллисон, кажется, с Эдрианом сработался бы: Джеймс в своё время уже оставлял должность технического директора, так что готов поделиться полномочиями.

«Макларен»

Про переговоры команды из Уокинга с Ньюи особо ничего не известно, однако интересно, что когда Эдди Джордан — внезапно объявленный как менеджер Эдриана — брал у него публичное интервью, то при разговоре о будущем подопечного упомянул именно Зака Брауна.

«Макларен» — бывшая команда Ньюи, которая сейчас явно находится на подъёме, обладает сильным составом пилотов и адекватным руководством. Да, британцы решили сохранить клиентский мотор, но не какой-нибудь, а «Мерседес» — почему бы с ним не взять титул в 2026-м? Опять же, есть у «Макларена» и дорожное подразделение, так что Ньюи не обязательно замыкаться на Ф-1. Явных аргументов против выбора в пользу Уокинга не видно.

«Астон Мартин»

Давно известно, что Лоуренс Стролл заинтересован в приглашении Ньюи. Аргументов достаточно: щедрая зарплата, новейшая база «Астон Мартин», приход «Хонды» в 2026 году и возможность поработать с Фернандо Алонсо. В техническом штабе — старый знакомый Дэн Фэллоуз. Для «Астона» Ньюи уже создавал дорожные гиперкары. И при этом не надо никуда переезжать.

Сказочный вариант? Ну как минимум вполне логичный. Смущать Эдриана может разве что неспокойный характер Стролла-старшего, да и результаты «Астона» после яркого старта сезона-2023 пошли на убыль. Наконец, вопрос, насколько хороша пара пилотов: Стролл-младший нестабилен и уступает всем напарникам, а Алонсо в 2026-м стукнет 45 лет.

«Альпин»

Недавно пошли разговоры, что после привлечения Флавио Бриаторе в руководство «Альпин» итальянец незамедлительно вышел на связь с Ньюи и позвал его поднимать французов с колен. С одной стороны, это заводской проект, где Ньюи наверняка готовы дать карт-бланш и выделить под него достойное финансирование. С другой стороны, все выступления «Альпин» в последние пару сезонов можно кратко охарактеризовать словом «бардак», плюс пошли слухи, что французы могут отказаться от собственных двигателей и перейти на клиентский мотор.

Честно говоря, на данный момент верится с трудом, что в 2026 году заводская команда «Рено» резко выстрелит — даже если машину для неё будут строить при поддержке Ньюи. Возможно, если бы Эдриан был помоложе, его мог бы привлечь столь серьёзный вызов, но здесь и сейчас? Или мы недооцениваем любовь британца к сложностям?

«Уильямс»

Джеймс Ваулз не скрывает, что обсуждал с Ньюи возвращение в «Уильямс». Это практически родная для Эдриана команда, так что переход в неё позволил бы, по сути, закольцевать карьеру инженера в Ф-1, раз «Фиттипальди» и «Лейтон Хауса» давно нет в живых. «Уильямс» прогрессирует, инвестирует в базу, даже отказался от использования «Экселя» при строительстве болида… Но всё-таки пока не похоже, что команда готова к невероятным свершениям в 2026-м.

Да, мы помним рывок Гроува при прошлой смене правил в сезоне-2014, но вряд ли «Мерседес» сможет вновь настолько всех разгромить по мощности моторов, а возможности «Уильямса» при создании шасси пока ограничены, если сравнивать с топ-командами. В конечном счёте всё опять упирается в возраст Ньюи: в 55 лет он бы мог потратить несколько лет на выстраивание процессов, но в 65? Даже ради почти родной команды? Пока больше звучит как сказка.

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А как считаете вы, куда всё-таки отправится Ньюи в сезоне-2025?

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