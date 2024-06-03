Фотографа Ф-1 травмировали осколки от аварии на старте Гран-при Монако. Вот его рассказ

Мы привыкли говорить о беспрецедентном уровне безопасности в современной Формуле-1. Однако Гран-при Формулы-1 подтвердил актуальность старого предупреждения, которое печатают на билетах и аккредитациях: «Автоспорт опасен».

Одним из главных событий гонки Ф-1 в Монте-Карло стала авария Серхио Переса и двух гонщиков «Хааса» на первом круге на подъёме «Бо Риваж». Все три пилота не пострадали — в отличие от одного из фотографов, итальянца Андреа Бруно Диодато. На него с коллегами обрушился град осколков от болидов «Ред Булл» и «Хааса», и в итоге Диодато, пожаловавшегося на боль в ноге, отправили в медицинский центр трассы. К счастью, врачи не обнаружили серьёзных травм, и итальянец даже успел возобновить работу до финиша гонки! Вот что он рассказал в интервью FormulaPassion и Sky Sport Italia.

О том, что предшествовало аварии:

«Мои друзья дразнят меня, что эту ситуацию обсуждают больше, чем победу «Феррари»! Я выбрал это место, потому что использовал для съёмки старта широкоугольный объектив. Я хотел захватить окружающий контекст: город, детали трассы. Ещё хотел, чтобы в кадр попало много машин.

Если говорить про аварию, то нас учили: если начинается что-то не то, нужно незамедлительно лечь. Моя работа иногда учит нас слушать, даже не видя инцидента. После того как мимо проехал «Кик-Заубер», равномерный шум проезжающих машин словно остановился на мгновение, и я понял, что сейчас что-то произойдёт. Затем произошло столкновение.

Нас было около 10 человек. Я сделал последние кадры перед аварией и тоже бросился на землю. Но я оставался на ногах дольше остальных. В итоге мои соседи опасались худшего! Существовал большой риск для каждого, кто там стоял».

Один из последних кадров Диодато перед аварией Фото: Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images

О боли после инцидента:

«Сразу после аварии было очень больно. Но сейчас я в порядке, только синяк. В ноге лёгкий дискомфорт, но это нормально. Как я уже сказал, в целом всё закончилось хорошо. Мне кажется, даже больше ушибов у тех, кто сразу бросился падать».

Об уровне безопасности в Монако:

«Это не проблема. Парадокс, но это одна из самых безопасных трасс в мире, ведь там повсюду сетки и рельсы безопасности. Высота рельсов — от метра до полутора. Считаю, мне повезло, что всё случилось именно здесь, а не на другом автодроме. Может быть, шоу на этой трассе не такое захватывающее, но стандарты безопасности здесь высоки. В любом случае мы все понимаем, что в этой работе есть риск».

Один из осколков от «Ред Булл» фотограф оставил себе на память Фото: Социальные сети Андреа Бруно Диодато

О своём отношении к участникам аварии:

«Если я поставлю себя на место гонщика, то должен сказать, что в определённом смысле я понимаю Магнуссена. В гонке, где очень сложно обгонять, возможно, в этой ситуации он увидел единственный проблеск возможности добиться успеха. У меня не было возможности пообщаться с участниками аварии. Но я видел, что Перес записал видео, где пожелал нам здоровья — этого более чем достаточно».

Осколки после аварии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Нет, никакого страха. Я сразу же вернулся на трассу, а на следующих выходных работал на этапе MotoGP на «Муджелло».