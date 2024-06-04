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Гран-при Детройта IndyCar: скандал, Ферруччи, Кирквуда и Херты, победа Диксона, авария Грожана

Гонщик-скандалист переругался со всей «Андретти»! До этого он с конфликтом ушёл из Ф-2
Дмитрий Захарченко
Гран-при Детройта IndyCar
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Ферруччи с кулаками полез на соперника — хотя сам чуть не впечатал его в стену. Извинился и устроил другую аварию!

В минувший уикенд в Детройте состоялся шестой этап сезона IndyCar. Гонка проходила хаотично, едва ли не половина кругов прошла в режиме жёлтых флагов, а победу одержал шестикратный чемпион серии Скотт Диксон.

Однако самым громким в этот уикенд был куда менее титулованный Сантино Ферруччи. Американец, со скандалом бросивший сезон в Формуле-2, за эти дни переругался с половиной «Андретти», устроил аварию в гонке и, несмотря на штраф, финишировал в топ-10.

Рассказываем, что происходило на Гран-при Детройта и за что пришлось извиняться Ферруччи.

«На Penske двадцать какой-то»

Ферруччи выступает в IndyCar с тех пор, как в 2018 году бросил Формулу-2. Тогда на этапе в Сильверстоуне Сантино устроил грандиозный скандал: после финиша спринтерской гонки он намеренно протаранил машину партнёра по команде, а затем вместо разбирательств с судьями собрал вещи и поехал домой. Вскоре выяснилось, что гонщик позволял себе «нецивилизованное», языком пресс-релиза, поведение по отношению к партнёру по команде Арджуну Майни.

С тех пор в IndyCar Ферруччи держался относительно спокойно, но в этот уикенд американца прорвало — причём уже на тренировке. Пилоты отрабатывали квалификационные попытки, и в одном из поворотов Сантино увидел Кирквуда. Тот не уступил траекторию, и пилоту AJ Foyt Enterprises пришлось агрессивно с блокировкой прорываться внутрь — по ходу эпизода Ферруччи едва не впечатал обидчика в стену. Когда после клетчатого флага Кирквуд подошёл к команде Ферруччи обсудить инцидент, Сантино едва не накинулся на него с кулаками и стал агрессивно отталкивать.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

«На этом круге я шёл с третьим временем! — объяснял свой гнев Ферруччи. — Да, я понимаю, что у всех проблемы с трафиком, но он дёрнулся в мою сторону — это было грязно с его стороны. Я знаю его с картинга и всегда ездил лучше, чем он. Но прежде он не делал ничего настолько тупого».

«А потом ещё его дружок-напарник делает то же самое, — добавил Сантино, имея в виду Колтона Херту. — Ладно, чёрт с ним».

«В этом месте все тормозят, потому что нужно создать пространство — тогда у тебя будет чистый круг, — ответил на слова Ферруччи Кирквуд, перед которым в том эпизоде тоже был трафик. — Не знаю, что он творит. Его круг и без того был испорчен, но он испортил себе и следующий. Это опасно и глупо. Это он приехал в меня и намеренно пытался вывезти меня в стену».

Колтон Херта на Гран-при Детройта IndyCar

Колтон Херта на Гран-при Детройта IndyCar

Фото: indycar.com

«У парня с головой беда, не знаю, чем я мог его разозлить. Он обогнал меня ещё до линии, — приводит мнение Колтона Херты об инциденте NBC Sports. — Он обогнал меня, затем я обогнал его — его круг был испорчен, да, но не знаю, что тут такого». «Пусть делает, что хочет, он же на Penske постоянно двадцать какой-то», — добавил Херта, вспомнив о сотрудничестве AJ Foyt Enterprises с одной из топ-команд IndyCar.

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Доминирование Херты

Херта, впрочем, Ферруччи недооценил. Во-первых, у Сантино три финиша в топ-10 в пяти гонках текущего сезона, во-вторых, в квалификации он показал 10-е время, а в-третьих, радикально сменил риторику. «Я хотел бы извиниться за то, что сказал, и за то, как себя вёл по отношению к Кайлу и Колтону. Они отличные соперники, и я люблю гоняться с ними, а в этот раз погорячился».

Тем временем сильнее всех в Детройте был именно Херта. Колтон выиграл квалификацию и удержался впереди и на старте, быстро прерванном столкновением Пуршера и Пауэра, и на рестарте — после аварии Ферруччи, спровоцированной им в борьбе за 20-е место.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Сантино не смог как следует затормозить в повороте, развернул поперёк трассы Элио Кастроневеса, в которого тут же прилетел Киффин Симпсон. Ферруччи, забегая вперёд, даже после штрафа сумел в итоге прорваться на девятое место на фоне многочисленных жёлтых флагов, в то время как Кастроневес и Симпсон отстали на несколько кругов и финишировали в конце третьего десятка.

Тем временем после трети дистанции — во время третьих жёлтых флагов — над трассой пошёл дождь, и многие — и среди них лидировавший Херта — поспешили в боксы за резиной для мокрой трассы. Однако дождь быстро прекратился, а трасса к моменту рестарта просохла, благодаря чему вперёд вырвались те, кто не стал торопиться с переобувкой. Колтон же сначала откатился на 10-е место, а затем в борьбе с одним из соперников уткнулся в отбойник и финишировал лишь 19-м.

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Стратегическая развязка

Судьбу гонки в конце концов решила стратегия. Вскоре после середины дистанции шедший вторым Диксон раньше других совершил финальный пит-стоп, возглавил пелотон за 35 кругов до финиша и за счёт аккуратной работы с горючим и резиной одержал вторую в сезоне победу.

Вторым на последнем отрезке шёл экс-пилот Формулы-2 Маркус Армстронг, но его прошёл Маркус Эрикссон, вырвавший второе место за два круга до финиша. Кайл Кирквуд, который после дождя какое-то время возглавлял пелотон, финишировал четвёртым, опередив Александера Росси из «Макларена».

Эрикссон, Диксон и Армстронг на подиуме Гран-при Детройта

Эрикссон, Диксон и Армстронг на подиуме Гран-при Детройта

Фото: indycar.com

Среди других результатов гонки стоит отметить 10-е место Тео Пуршера, который показал свой лучший результат в IndyCar, а также сразу несколько неудач фаворитов. Алекс Палоу из-за проблем с резиной и собственных ошибок стал только 16-м и утратил лидерство в чемпионате, Скотт Макглоклин «убрался» в заграждения и стал 20-м, а Ромен Грожан, которого выбил Кристиан Лундгор, классифицирован 23-м.

Сезон IndyCar продолжится 9 июня этапом на трассе «Роуд Америка» в Элкхарт-Лейк. Новым лидером стал Диксон, который на 18 очков опережает своего партнёра по команде Алекса Палоу — и именно эти двое будут фаворитами: в пяти последних гонках здесь четырежды побеждал Ganassi.

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