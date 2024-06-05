Как одной гонкой лишить себя будущего в Формуле-1

Спустя неделю после глупого и эгоистичного перформанса Эстебана Окона в Монако стало известно, что в конце 2024 года сотрудничество французского пилота с «Альпин» закончится. Напрямую это не связано с произошедшим в Монте-Карло, но сложный характер и склонность к конфликтам точно не помогут Окону найти новое место работы. Возможно, мы в режиме реального времени наблюдаем, как способный пилот собственными руками рушит карьеру.

Окон по-настоящему быстрый пилот — доказал свою состоятельность в сражениях с Пересом и Алонсо

Первое, что нужно прояснить: Окон действительно талантливый гонщик. Эстебан подавал большие надежды: например, в 2014-м он с первой попытки взял титул в европейском первенстве Формулы-3, среди прочих победив Макса Ферстаппена. В следующем году Окон праздновал чемпионство в GP3, достигнув какой-то запредельной грани стабильности: по пути к титулу он выдал серию из девяти финишей на втором месте!

Сезон-2016 Эстебан начнёт в DTM, но надолго в «кузовах» не задержится: уже к августу «Мерседес» найдёт своему подопечному место в Ф-1: француз занял место бедового Рио Харианто в «Маноре». В составе беспросветного аутсайдера Окон хорошо себя зарекомендует и в следующем сезоне окажется уже в куда более конкурентоспособной «Форс Индия». По иронии судьбы команда взяла Окона, а не Паскаля Верляйна, в том числе из-за непростого характера немца.

Получив в напарники быстрого и опытного Серхио Переса, Эстебан столкнулся с первым серьёзным вызовом в карьере. К чести французского пилота, испытание стрессом он преодолел. Да, Эстебан был медленнее напарника в квалификациях, да и очков набрал меньше, но француз продемонстрировал, быть может, даже более значимый для молодого пилота скилл: стабильность. В 18 из 20 гонок чемпионата Окон непременно финишировал в первой десятке – для человека, проводящего первый полноценный сезон в Ф-1, цифры просто запредельные.

Круговой Окон сталкивается с Ферстаппеном на Гран-при Бразилии Фото: Lars Baron/Getty Images

В следующем сезоне Эстебан снова немного проиграет Пересу по итогам сезона, но зато на сей раз молодой француз возьмёт верх в квалификационной дуэли, причём с внушительным перевесом 16-5. В общем, на второй год выступлений в «Форс Индия» к стабильности Окон добавил ещё и скорость, однако этого оказалось недостаточно: после покупки команды Лоуренсом Строллом именно Эстебану предстояло потерять своё место в пользу Стролла-младшего.

В теории не обладающий большим бюджетом Окон мог и закончить карьеру в Ф-1, но ему повезло: на Эстебана обратили внимание в «Рено» – год спустя француз вернулся в пелотон. Первый после возвращения сезон Окон провёл неважно, в пух и прах проиграв Риккардо во внутрикомандном сражении. Впрочем, уже в следующем году Эстебан пришёл в себя: в 2021-м француз выиграл квалификационную дуэль у Алонсо (зафиксируем этот момент), а также одержал дебютную победу в Ф-1 – не без помощи удачи и поддержки всё того же Фернандо. Примерно на том же уровне Эстебан проведёт и следующий сезон, став одним из немногих пилотов, кто смог с достоинством выдержать сражение с великим Алонсо.

Окон рушит свою карьеру. «Уильямс» уже поставил крест на Эстебане

К сожалению, помимо скорости, у Окона есть куда менее притягательная для работодателей черта: конфликтность. И ладно если бы Эстебан просто был неаккуратным в выражениях и жёстким на трассе гонщиком, как условный Магнуссен… По какой-то неведомой причине французский пилот воспринимает партнёров по команде чуть ли не как личных врагов, транслируя на них всю свою агрессию.

К примеру, в «Форс Индия» он пару раз сталкивался с Пересом, а также отказывался пропускать напарника, находящегося на альтернативной стратегии, вопреки прямому приказу с капитанского мостика. Продолжил Эстебан конфликтовать и в «Альпин» – не остановил даже авторитет Алонсо. С Фернандо у Окона также доходило до столкновений. А под занавес пребывания Алонсо в Энстоуне француз ещё и публично обрадовался уходу напарника, заявив, что ему приходилось выполнять 98% командной работы. На секундочку, это про человека, который организовал его единственную победу в Ф-1.

Когда в «Альпин» переходил Гасли, многие предвкушали грядущие конфликты двух французов, памятуя о непростых отношениях Пьера и Эстебана. Первый год их совместного пребывания в Энстоуне прошёл более-менее спокойно (даже несмотря на столкновение в Австралии), но в этом году громыхнуло так громыхнуло. Уже на первом круге гонки в Монако Окон нарушил командный приказ, совершив безумно рискованную попытку атаки на напарника – дошло до столкновения. Гасли, слава французским богам, смог продолжить заезд и набрать невероятно важные очки, а вот машина Окона получила несовместимые с гоночной деятельностью повреждения – сход с дистанции.

В этой ситуации важен даже ни сколько сам факт нарушения Оконом приказа капитанского мостика, сколько контекст, в котором было совершено сие злодейство. Текущий сезон угрожает стать одним из худших в истории заводской команды «Рено». И что же делает Окон, прекрасно осознавая всю тяжесть положения команды? Правильно, сначала чудом не сталкивается с напарником на первом круге в Майами, а затем организует аварию двух машин в Монте-Карло.

Удивляет поведение Эстебана и в контексте его собственного будущего. Уже официально известно, что в следующем году Окона в Энстоуне не будет, а значит, француз ищет новое место работы. До сегодняшнего дня инсайдеры называли четыре команды, потенциально заинтересованные в услугах француза – «Мерседес», «Уильямс», «Хаас» и «Ауди».

И тут вопрос: как вы думаете, повысит ли перформанс Эстебана в Монако его шансы на переход в одну из перечисленных команд? Категорически нет. «Мерседес», к примеру, относится к топ-коллективам, где командная тактика – само собой разумеющееся явление (спросите у Боттаса). Быть может, при переходе на новый регламент «Мерседес» вернётся в претенденты на титулы. Поможет ли в таком случае Окон своему напарнику Расселлу в случае необходимости? Таких гарантий никто дать не может – и особенно сам Эстебан.

Говорят, «Уильямс» больше не рассматривает вариант с Оконом Фото: Clive Mason/Getty Images

С «Ауди», «Уильямсом» и «Хаасом» всё ещё проще. Эти команды находятся и наверняка будут находиться в 2025 году примерно на уровне «Альпин». То есть по возможности выгрызать очки там, где это возможно. И в таких командах тоже существует командная тактика – вон как Магнуссен героически помогал Хюлькенбергу набрать очки. Готов ли что-то подобное делать Окон? Опять же, сильно сомнительно.

Издание Motorsport-Total уже сообщило, что после выходки Эстебана в Монако «Уильямс» уже исключил француза из списка кандидатов на роль напарника Алекса Албона. По остальным командам новостей пока что нет, но, если Окон продолжит в том же духе, остаться в «Королевских гонках» ему будет крайне сложно — особенно с учётом того, насколько высока будет конкуренция за место в пелотоне на следующий год. Сайнс, Боттас, Чжоу, Магнуссен, Гасли уже находятся или, возможно, будут находиться в поисках команды на сезон-2025. Мест на всех не хватит, а Окон своими выходками только понижает шансы на продолжение формульной карьеры.