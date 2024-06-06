Нам показывают будущее Формулы-1! Какими станут машины через пару лет? LIVE

Важнейшее событие для Формулы-1: представители чемпионата, команды и Международная автомобильная федерация общими усилиями создали правила, которые будут внедрены с сезона-2026. Уже через полтора года нас ждут новые гибридные двигатели (по ним регламент уже давно утверждён, и производители вовсю разрабатывают новые турбомоторы на экотопливе и с возросшей ролью гибрида), а вот сегодня официально представят регламент по самим автомобилям. Авторы правил надеются, что машины наконец-то станут легче и компактнее, что повысит зрелищность гонок.
Все детали новых правил, фото и видео — в нашей онлайн-трансляции!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Вот сравнение машин по регламенту 2022 и 2026 годов. Колесная база уменьшится с 3600 мм до 3400 мм, а ширина машины — с 2000 мм до 1900 мм. Максимальную ширину днища уменьшат на 150 мм. И чуть ли не самое важное: минимальный вес станет на 30 кг ниже.
Как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2026 году
Итак, международная автомобильная федерация опубликовала рендеры будущих болидов Формулы-1 на основе утверждённых правил 2026 года!
Фото: ФИА
Фото: ФИА
Фото: ФИА
Фото: ФИА
До начала презентации всего пять минут, ждём! Видимо, болидов а-ля 2005-2008 годы, но без мелких аэродинамических элементов, зато с активной аэродинамикой.
Вот несколько скриншотов из видео, которые, вероятно, помогают понять будущий внешний облик болидов. Переднее антикрыло похоже на то, что использовалось в Формуле-1 в середине 2000-х.
В ожидании презентации можно посмотреть небольшой тизер, подготовленный ФИА.