Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1 представляет технический регламент на 2026 год — онлайн-трансляция, фото, новости

Нам показывают будущее Формулы-1! Какими станут машины через пару лет? LIVE
Евгений Кустов
Презентация правил Формулы-1 на 2026 год. LIVE
Комментарии
Ждём видео, фото и объяснений в 16:30 мск.

Важнейшее событие для Формулы-1: представители чемпионата, команды и Международная автомобильная федерация общими усилиями создали правила, которые будут внедрены с сезона-2026. Уже через полтора года нас ждут новые гибридные двигатели (по ним регламент уже давно утверждён, и производители вовсю разрабатывают новые турбомоторы на экотопливе и с возросшей ролью гибрида), а вот сегодня официально представят регламент по самим автомобилям. Авторы правил надеются, что машины наконец-то станут легче и компактнее, что повысит зрелищность гонок.

Все детали новых правил, фото и видео — в нашей онлайн-трансляции!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2026 году
Live Евгений Кустов

Вот сравнение машин по регламенту 2022 и 2026 годов. Колесная база уменьшится с 3600 мм до 3400 мм, а ширина машины — с 2000 мм до 1900 мм. Максимальную ширину днища уменьшат на 150 мм. И чуть ли не самое важное: минимальный вес станет на 30 кг ниже.

16:33 Евгений Кустов

Как будут выглядеть болиды Формулы-1 в 2026 году

Итак, международная автомобильная федерация опубликовала рендеры будущих болидов Формулы-1 на основе утверждённых правил 2026 года!

Фото: ФИА

Фото: ФИА

Фото: ФИА

Фото: ФИА

16:27 Евгений Кустов

До начала презентации всего пять минут, ждём! Видимо, болидов а-ля 2005-2008 годы, но без мелких аэродинамических элементов, зато с активной аэродинамикой.

15:51 Евгений Кустов

Вот несколько скриншотов из видео, которые, вероятно, помогают понять будущий внешний облик болидов. Переднее антикрыло похоже на то, что использовалось в Формуле-1 в середине 2000-х.

15:22 Евгений Кустов

В ожидании презентации можно посмотреть небольшой тизер, подготовленный ФИА.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android