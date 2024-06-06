Нам показывают будущее Формулы-1! Какими станут машины через пару лет? LIVE

Важнейшее событие для Формулы-1: представители чемпионата, команды и Международная автомобильная федерация общими усилиями создали правила, которые будут внедрены с сезона-2026. Уже через полтора года нас ждут новые гибридные двигатели (по ним регламент уже давно утверждён, и производители вовсю разрабатывают новые турбомоторы на экотопливе и с возросшей ролью гибрида), а вот сегодня официально представят регламент по самим автомобилям. Авторы правил надеются, что машины наконец-то станут легче и компактнее, что повысит зрелищность гонок.

Все детали новых правил, фото и видео — в нашей онлайн-трансляции!

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