Суперчемпион Маркес шантажом взорвал рынок гонщиков MotoGP. Это может дорого ему обойтись

Чемпионат 2024 года вполне может войти в историю двух главных гоночных серий планеты — Формулы-1 и MotoGP — как турнир с самым, вероятно, ранним началом «глупого сезона». На четырёх колёсах он начался ещё даже до презентации новых болидов, а на двух — в первой трети нового сезона. И в обоих случаях ключевыми героями стали самые титулованные пилоты серий: Льюис Хэмилтон удивил всех переходом в «Феррари», а Марк Маркес — трансфером в заводской коллектив «Дукати». И если перспективы британца все уже обсудили, то вот чего ждать от испанца?

«Хонда», до свидания

С 2013-го, когда Марк дебютировал в MotoGP, по 2019 год, который стал последним беспроблемным для Маркеса, испанец завоевал шесть чемпионских титулов в главной мотогоночной серии планеты. Все эти победы были одержаны в седле мотоцикла «Хонда», но в последние годы японская техника — и «Хонда», и «Ямаха» — оказались слишком далеки от лидерский амбиций. Последняя на сегодняшний день победа производителя из Страны восходящего солнца датируется серединой апреля 2023 года, а всего за прошлый сезон 10 гонщиков двух брендов смогли завоевать всего пять подиумов, считая ту самую победу.

В свете того, что три первых места в личном зачёте заняли представители трёх разных команд на «Дукати» и эти же коллективы оказались на первых местах в командном зачёте, даже далёким от мотогонок людям понятно, куда надо стремиться голодному до побед спортсмену. Даже в составе «Априльи» и KTM шансов на подиумы было больше, чем в «Хонде» или «Ямахе», так что досрочный разрыв контракта Марка и опекавшей всю его карьеру марки был делом ожидаемым.

Условия ухода Марка и его потенциального возвращения в стан японской команды остаются тайной двух сторон, но из середины 2024 года это кажется неактуальным: получив контракт с заводской командой Ducati Lenovo Team, испанец вряд ли будет искать другие варианты на стороне. Другое дело, что «сильнейший состав в истории Ducati», как охарактеризовал глава итальянской команды Джиджи Даллинья будущий тандем Марка Маркеса и действующего двукратного чемпиона итальянца Франческо Баньяи, может стать проблемой для коллектива.

Фактически Марк уже начал диктовать свою волю мотопроизводителю. Второй год подряд главным соперником Баньяи является пилот частной команды Prima Pramac Racing Хорхе Мартин — в распоряжении испанца также актуальный прототип Ducati Desmosedici GP24, так что сражение фактически идёт на равных. В 2023-м Хорхе совсем немного не хватило для титула, а в 2024-м Мартин уверенно лидирует в личном зачёте. Вполне ожидаемо марка выбрала испанца на замену уходящему из коллектива итальянцу Энеа Бастьянини. Но тут в сражение включился Маркес — многократный чемпион разрушил планы «Дукати» по постепенному продвижению к заводской команде.

Начав выступления за итальянскую марку в составе независимой Gresini Racing MotoGP на прошлогоднем Ducati Desmosedici GP23 (отличный вариант для пилота, который только осваивается на новом для себя мотоцикле), дальше Марк должен был перейти в сателлит Prima Pramac Racing и зарекомендовать себя уже на актуальной технике, а уже после этого ему было бы логично нацеливаться на выступления в цветах заводской команды. Но Маркес был бы не Маркесом, если бы не пожелал всё и сразу!

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Слово дали — слово взяли

«Дукати» была готова переиграть договорённости с Мартином и предложить контракт Марку, если бы тот опередил Хорхе по итогам сезона-2024. С учётом того, что сейчас у пилота Prima Pramac Racing две победы (сразу оговоримся, что считаем только Гран-при, без спринтерских заездов) и 171 очко, а у Маркеса — три подиума и 136 баллов, ситуация была не в пользу многократного чемпиона. Не исключено, что расклад сил к финалу турнира мог бы поменяться, но ждать прозябающий без побед 93-й номер был не готов и сразу публично заявил: если место в Ducati Lenovo Team в 2025-м он не получит, то будет рассматривать варианты среди других брендов. Блефовал ли Марк или нет, мы уже не узнаем, потому что марка повелась на угрозы и взяла данное Хорхе обещание назад, сразу же подписав двухлетний контракт с Маркесом.

Мартин «оценил» подобную ветреность коллектива и не стал затягивать с контрактом с заводской Aprilia Racing, где как раз освободилось место после анонсированного испанцем Алешем Эспаргаро завершения карьеры.

Вариант с «Априльей» не самый плохой хотя бы потому, что остальные — ещё хуже. В этой ситуации «Дукати», похоже, сделала рискованную ставку, которая может и не сыграть. Во-первых, ситуация, когда перед Гран-при Италии Хорхе Мартину обещают контракт на сезон-2025 с заводским коллективом, а в воскресенье на этом же этапе заявляют, что ситуация поменялась, выставляет компанию в не лучшем свете. Во-вторых, горячность Марка Маркеса может навредить и ему самому, и всей Ducati Lenovo Team в следующем году.

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Здесь можно только повторить то, о чём мы уже говорили в последние сезоны, оценивая выступления испанца в составе «Хонда». Мотоцикл Repsol Honda Team ехать на чемпионском уровне неспособен, а Маркес не готов прозябать на вторых ролях. Марк, стиль пилотажа которого никогда нельзя было назвать спокойным, едет сверхагрессивно, уже не может балансировать на грани между безумной ездой и падением, так что всё чаще оказывается на асфальте. И каждая последующая авария ложится на старые раны, ухудшая физическое состояние пилота, а также его моральное состояние.

Да, вроде бы на Desmosedici GP23 шестикратный чемпион стал не столь частым гостем в гравийных зонах безопасности, но отчасти это заслуга и частной команды, и прошлогоднего мотоцикла. От опытного пилота, пребывающего в статусе новичка на «Дукати» да ещё со старой техникой, никто и не ждал мгновенного сражения за победы, что снимало с Марка лишний прессинг и давало осваиваться в новых условиях в весьма комфортной обстановке. Каждый подиум Маркеса шёл и в его личную копилку, и в копилку команды, позволяя безболезненно во всех отношениях прогрессировать.

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Переход в Prima Pramac Racing помог бы решить главную проблему, которую испанец считает препятствием на пути к очередному титулу: сменить прошлогодний прототип на актуальную технику с заводской поддержкой. И вместе с этим на самого титулованного пилота современного MotoGP не рухнуло бы бремя ответственности и фокус внимания беспощадной итальянской прессы, на которое он себя обрекает в заводской команде.

Получается, что в сателлите, имея ту же технику, что и у основных соперников, можно было бы и за победы бороться, и на титул замахнуться, не подставляя себя под удар ненужного давления. Но, видимо, понимая, что времени на раскачку нет, Марк решил перескочить через ступеньку и сразу ворваться в заводской коллектив.

Не пожалеют ли в «Дукати»?

То, что можно назвать шантажом, сработало, но это и понятно. Маркес выглядит гораздо привлекательнее Мартина. У Марка и титулов больше, и спонсоры за ним идут: Repsol Honda Team лишилась поддержки Red Bull, а со следующего года её покинут и испанские нефтяники, с которыми коллектив работал последние десятилетия. Да, пока Хорхе более результативен, но не стоит забывать, что у него и техника новее, и с итальянским мотоциклом он работает с 2021 года.

Генеральный директор «Дукати» Клаудио Доменикали прекрасно осознаёт маркетинговую ценность чемпиона. Исследование, опубликованное в 2023 году компаниями Epsilon Technologies и Far Consulting, показало, что Марк Маркес был в пять раз популярнее в социальных сетях, чем любой другой гонщик MotoGP. Если испанец — будь то этот сезон или ближайшие два года — вновь выиграет титул, это только укрепит его статус легенды и выведет на новые высоты, с учётом того, через какие травмы он прошёл и что сделал, чтобы добраться до этой точки с «Дукати».

Очевидно, что у Маркеса есть сила продаж, которой у Мартина, вероятно, никогда не будет. А для такого производителя, как «Дукати», это жизненно важный фактор, равно как и конкурентоспособность мотоциклов на трассе. Естественно, что в Борго Панигале просто не могли упустить такого привлекательного со всех сторон пилота, а потому принесли в жертву Хорхе — гонщика быстрого, гонщика результативного, но не столь перспективного с точки зрения маркетинга и привлекательности для партнёров.

Хорхе Мартина принесли в жертву Марку Маркесу Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Проблема только в том, что сотрудничество Мартина и Баньяи, несмотря на их сражение на трассе, выглядело в перспективе более спокойным для «Дукати», чем потенциальный тандем Маркеса с Франческо: Марк уже не раз демонстрировал свой нрав в сражении с этим пилотом, так что команде придётся позаботиться о создании продуктивной атмосферы в коллективе. Да и сам итальянец вряд ли спокойно воспримет своего нового напарника — даже если Баньяя станет трёхкратным чемпионом в этом году, он всё равно будет проигрывать на фоне шестикратного обладателя титула и главной звезды Ducati Lenovo Team. Чем это может обернуться, прекрасно знают в Yamaha по временам совместных выступлений Валентино Росси и Хорхе Лоренсо. Тоже, кстати, итальянца и испанца…

Но даже если в команде всё будет хорошо, ситуацию способен испортить сам Маркес. В последний раз испанец выигрывал в октябре 2021 года и очень горит желанием вернуться на вершину подиума. И мы все прекрасно знаем, чем эта спешка может обернуться. Особенно если адаптация к мотоциклу затянется или же «Дукати» внезапно окажется в догоняющих, хотя это вряд ли случится раньше сезона-2027, когда в MotoGP вступит в силу новый технический регламент.

Если возникнут проблемы, нас ждёт ещё одна драма, а «Дукати» — провал, который обойдётся ей дорого во всех отношениях. Если же Марк блестяще освоится на новейшем прототипе, нас ждёт ещё одна история успеха, которая принесёт марке круглую сумму за счёт роста продаж. Пока это похоже на игру в казино — Ducati Lenovo Team сделала рискованную ставку, и ей только предстоит проверить, окажется она выигрышной или нет.