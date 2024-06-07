Нужно ли «Альпин» выгнать непутёвого гонщика прямо сейчас? Аргументы за и против

Говорят, после столкновения Пьера Гасли и Эстебана Окона на первом круге Гран-при Монако Формулы-1 руководитель команды «Альпин» Бруно Фамен хотел в качестве дисциплинарной меры отстранить Окона на один этап. Сделать этого не вышло после консультации с юристами, но вопросы остались: как стоило бы поступить команде Ф-1 с гонщиком, который лезет в столь безрассудную атаку на напарника? Особенно с учётом того, что по окончании сезона-2024 Эстебан всё равно точно уйдёт. Два автора «Чемпионата» поспорили: убирать гонщика или оставлять.

Дмитрий Захарченко: Окона надо увольнять

Почему бы не уволить Эстебана? Да, ожидать, что кто-то сможет сесть в кокпит Окона и с ходу поедет лучше, было бы неразумно. В то же время преувеличивать значение результатов француза тоже не стоит: «Альпин» борется в Кубке конструкторов лишь за восьмое место, и даже седьмое было бы чудом: два-три финиша Окона на 10-м месте опередить «Хаас» не позволят.

Велика ли разница в призовых между седьмым и девятым местами Кубка конструкторов? Стоят ли эти деньги продолжения работы с пилотом, от которого уже решено отказаться? Тем более что после Монако есть некоторые сомнения в готовности Окона поднять «Альпин» на две строчки в командном зачёте.

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При этом, продолжая работать с Эстебаном, команда обрекает себя на то, чтобы недоговаривать пилоту часть информации о новинках и работе с машиной — это не слишком полезно в борьбе за очки. Кроме того, нельзя забывать: раз уж Окон остался без места на сезон-2025, то атаковать он всегда будет агрессивно.

Дело, впрочем, не в аварии на Гран-при Монако. Команда в кризисе, впереди очень много работы — и к старту сезона-2025 она не завершится. Так не полезнее ли для Энстоуна начать эту работу уже сейчас и дать получить опыт Джеку Дуэну или проверить, на что всё-таки способен Мик Шумахер?

Пьер Гасли и Эстебан Окон сражаются на Гран-при Майами Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Лев Дорогов: Окона не стоит убирать

В Монако Эстебан, безусловно, совершил большую глупость, но даже это не может стать поводом для рокировки Окон – Дуэн.

Причина №1 – юридические тяжбы. Сегодня пилоты как никогда защищены контрактами от увольнений, а потому взять и просто так высадить гонщика посреди сезона вряд ли получится (если, конечно, дело происходит не в системе «Ред Булл»). Конечно, даже в последние годы случались прецеденты, когда пилоты покидали команду до окончания контракта, но подобные вопросы решались явно не за пару недель. Да и к тому же нельзя забывать про немалую неустойку, которую придётся выплатить гонщику за досрочное расторжение – с точки зрения финансов «Альпин» сейчас явно не до этого.

Причина №2 – сегодня Окон точно лучше Дуэна. Жутко банальная мысль, но без неё никак. Не будем забывать, почему действия Эстебана в Монако так сильно срезонировали. Прямо сейчас «Альпин» катастрофически нуждается в очках, рискуя стать худшей командой сезона – позор для заводской команды. И тут вопрос: кто сможет принести результат здесь и сейчас – человек, который на равных боролся с Пересом и Алонсо, имеющий за плечами семь сезонов в Ф-1, или юниор, который за два сезона так и не смог выиграть чемпионат Ф-2, а последние полгода гонялся исключительно на симуляторе? Думаю, ответ очевиден.

Тут ведь ещё нужно держать в уме, что Дуэн хоть и неплохой пилот, но всё же и близко не талант уровня Пиастри. Вряд ли Джек сможет максимально быстро освоиться в новом для себя чемпионате, особенно с учётом того, что на старт гонки он выходил в последний раз полгода назад. А ведь соревновательная практика – штука важная. Тот же Лоусон в прошлом году к моменту дебюта в Ф-1 откатал почти полный сезон в Супер Формуле. Так что если «Альпин» прямо сейчас повысит Дуэна до боевого пилота, то, по сути, распишется в намерении бороться за такие драгоценные очки лишь одной машиной – усилиями Пьера Гасли.

Причина №3 – Окон будет вынужден стать спокойнее. Да, в Монте-Карло Эстебан поставил свои амбиции выше интересов команды, но сомнительно, что он и в дальнейшем будет придерживаться такой линии поведения. В Монако мы увидели, скорее всего, апогей эгоистичности Окона, после которого её уровень пойдёт на спад.

Почему француз должен взяться за голову и начать действовать в интересах команды? Ну хотя бы потому, что от этого зависит его карьера. В «Альпин» Эстебан точно не останется, поэтому нужно заинтересовать другие команды, а выходки сродни той, что Окон устроил в Монако, шансы найти новую гоночную конюшню уж точно не повышают.