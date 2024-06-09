Двойной шок в квалификации Ф-1: у двух лидеров одинаковое время, «Феррари» провалилась

Сумбурный ход пятничных тренировок Гран-при Канады, а также неоднозначные прогнозы погоды на субботу обещали нам интересную и непредсказуемую квалификацию на автодроме имени Жиля Вильнёва — так и вышло!

Q1: провал Переса и слабость Хюлькенберга

Серхио Перес только-только получил новый двухлетний контракт с «Ред Булл», но вот отметить его качественным выступлением в квалификации не сумел. Мексиканец по недоброй традиции был рядом с опасной отсечкой топ-15, не собрал последний круг и потом со злобой колотил по «гало», словно это ещё могло подарить ему прохождение во второй сегмент. Нет, в воскресенье Чеко предстоит стартовать лишь с восьмого ряда стартовой решётки.

В полном составе не прошёл дальше «Кик-Заубер». Если Валттери Боттас ещё поборолся и стал 17-м, то Гуаньюй Чжоу после своих аварий на тренировках предсказуемо показал последний 20-й результат с отставанием в девять десятых от напарника. Относительный сюрприз — 19-е место Хюлькенберга, который смотрелся заметно хуже Магнуссена и проиграл ему аж восемь десятых. На 18-й позиции Эстебан Окон, который с учётом штрафа с прошлого этапа пропустит вперёд и Халка, и Чжоу.

Q2: Леклер и Сайнс вне топ-10!

Все поторопились выехать во втором сегменте, ожидая дождя. Забегая вперёд — так и не дождались, так что Макс Ферстаппен зря пытался залезть между соперников, высунув на фаст-лейн переднее антикрыло. При этом команды хоть и опасались осадков, но в меру: многие для начала выбрали уже использованные комплекты резины, чтобы выдать максимум в концовке.

Этот самый максимум показали, мягко говоря, не все. Главная сенсация сегмента и всей квалификации — форма «Феррари». Команда, которую называли фаворитом уикенда в Монреале, в полном составе не прошла дальше! Сначала слишком слабо улучшил Леклер (ему до топ-10 не хватило 32 тысячных секунды), а затем Сайнс проиграл напарнику 37 тысячных — просто катастрофа! И пусть Ферстаппен был всего-то на полторы десятые быстрее, кого это утешит? Голландец-то в Q3…

Ну а помимо гонщиков «Феррари», дальше не пробились Сарджент, Магнуссен и Гасли. Самый интересный тут результат Логана. По ходу сегмента казалось, что американский гонщик «Уильямса» может наконец-то опередить напарника, но в решающий момент всё прошло как обычно: Албон «привёз» Логану четверть секунды и, в отличие от него, прошёл дальше. Увы, ничего нового.

Q3: одно время для двух лидеров!

Дождь решил в ход квалификации так и не вмешиваться, так что пилоты могли спокойно провести две попытки. Вот только далеко не у всех оставалось два свежих комплекта резины, так что первые круги не должны были стать определяющими. Так или иначе, после них лидировали Расселл и Хэмилтон — неужели «Мерседесы» поборются за поул в этой сумбурной сессии?

Ну, по крайней мере пилоты «Макларена» не сумели перебить первый результат Расселла — Норрису не хватило 21 тысячной секунды, Пиастри — десятой. Так что Ландо и Оскару дальше оставалось только наблюдать за вторыми кругами «Мерседесов», а также Ферстаппена. Расселл не улучшил, Хэмилтон по недоброй традиции — и собственному прогнозу на сезон — относительно провалился, став только седьмым, так что немецкой команде оставалось смотреть, как финальный круг проедет Ферстаппен.

После отличного первого сектора голландец сдал на втором — интрига! И на финише круга Макс показал результат 1:12.000 — точно такой же, как у Расселла. Двух лидеров не разделила хотя бы одна тысячная секунды! По правилам Ф-1 в такой ситуации выше в протоколе оказывается тот, кто проехал свой круг раньше — так что поул у Джорджа, а Ферстаппен, несмотря на такое же быстрое время, уйдёт в бой вторым.

На второй линии расположатся пилоты «Макларена», на третьей — Риккардо и Алонсо (отметим отличное выступление австралийского гонщика «РБ», над которым сгущаются тучи). Хэмилтон на четвёртой линии будет соседствовать с Цунодой, а Стролл и Албон сформируют пятый ряд решётки.

Воскресная гонка Гран-при Канады Формулы-1 стартует в 21:00 по московскому времени. И она должна получиться действительно интересной. Даже если дождь не пойдёт.