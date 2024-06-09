Невероятная плотность в квалификации Ф-1. Но у Шумахера с Вильнёвом было ещё круче!

В квалификации перед Гран-при Канады Формулы-1, который проходит в эти дни в Монреале, два лучших пилота показали абсолютно одинаковое — вплоть до тысячной доли секунды! — время круга.

Событие редкое, однако для Формулы-1 всё же не уникальное. Тем более что четверть века назад — в концовке сезона-1997 — произошёл ещё более удивительный случай: одинаковое время показали сразу три лучших гонщика!

Квалификация в Хересе

Этого Гран-при изначально в принципе не должно было быть: финал сезона-1997 планировалось провести в Эшториле, а не в Хересе. Однако в Португалии не смогли вовремя выполнить необходимые автодрому работу, и последнюю гонку чемпионата перенесли в Испанию.

Перед финальным этапом сезона в чемпионате лидировал Михаэль Шумахер, впервые сражавшийся за чемпионство в составе «Феррари». Жак Вильнёв, прошлогодний дебютант из «Уильямса», уступал ему один балл. Такое положение сложилось во многом из-за того, что на предыдущем этапе — Гран-при Японии — канадец был дисквалифицирован за игнорирование жёлтых флагов в квалификации и лишён двух очков в гонке.

Жак Вильнёв и Михаэль Шумахер в сезоне-1997 Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Квалификация тогда проходила в совершенно другом формате. Сессия длилась час, в течение которого пилоты по своему желанию выезжали на трассу. И через 10 минут после начала сессии промежуточный поул с временем 1.21,072 захватил Вильнёв.

Шумахер поначалу уступал гонщику «Уильямса», однако во второй попытке — на середине сессии — смог ему ответить: после двух секторов Михаэль опережал график Вильнёва. На третьем немец немного потерял и показал в итоге те же самые 1.21,072.

Жак Вильнёв на Гран-при Европы 1997 года Фото: Bongarts/Getty Images

Наконец, когда до конца квалификации оставалось 10 минут, Хайнц-Харальд Френтцен — напарник Вильнёва в «Уильямсе» — тоже проехал круг за 1.21,072, вплоть до тысячной повторив результаты претендентов на титул.

В правилах, к слову, такая ситуация была предусмотрена, и приоритет отдаётся тому пилоту, который показал результат раньше других. В итоге поул-позиция досталась Вильнёву, Шумахер стартовал вторым, а Френтцен, хотя на его счету формально и было лучшее время сессии, оказался только третьим.

Как Вильнёв Риккардо «помог»

Тот Гран-при Европы в итоге оказался одним из самых драматичных финалов в истории Формулы-1, а Жак Вильнёв по итогам своего второго сезона стал чемпионом мира. Для канадца это был уже третий большой титул за последние три года — в 1995-м, за год до дебюта в Ф-1, он со второй же попытки стал чемпионом IndyCar, победив в том числе Эла Ансера-младшего, Майкла Андретти, Пола Трейси и Джимми Вассера, а также выиграл «500 миль Индианаполиса».

Сейчас Вильнёву 53 года, и он продолжал выступать на самом высоком уровне вплоть до сезона-2023, когда проехал три гонки чемпионата мира по гонкам на выносливость за «Вэнуолл». Впрочем, в этот уикенд Жак находится в паддоке Гран-при Канады в качестве комментатора и уже стал своего рода соавтором сенсационного результата!

Жак Вильнёв на Гран-при Канады в 2024 году Фото: Clive Rose/Getty Images

В начале уикенда Вильнёв очень жёстко раскритиковал Риккардо. «Почему он всё ещё в Формуле-1? Последние годы мы слышим одним и те же оправдания, но, извините, это Формула-1. Если ты не можешь добиться успеха, иди домой», — заявил Жак в телеэфире. Слова Вильнёва обсуждал весь паддок, что, разумеется, не добавляло Даниэлю уверенности. Тем не менее он собрался и выдал в сложной квалификации пятое время, показав лучший результат в сезоне.

«Не хочу тратить на него время. Я в топ-5. Поешь дерьма», — не удержался от ответа австралиец. «Ему нужна была встряска, давление, — это принесло плоды. Он хорошо поработал, это была хорошая квалификация. Если он сможет до конца так провести этот уикенд, а затем ещё четыре, пять, шесть таких же, тогда мы поймём, что с ним всё в порядке», — прокомментировал успех Риккардо Вильнёв.