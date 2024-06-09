Сможет ли «Мерседес» удержать первое место, а «Феррари» — прорваться? ГП Канады — LIVE!

Нынешний сезон Формулы-1 куда более непредсказуемый, чем предыдущий. Ферстаппен и «Ред Булл» не будут выигрывать все гонки подряд, и не исключено, что в Монреале нас ожидает уже четвёртое поражение голландца в 2024 году. Трасса не слишком подходит машине, в пятницу вдобавок ко всему возникли проблемы с двигателем… В квалификации Ферстаппен всё-таки стал вторым, показав одно время с сенсационным обладателем поула Джорджем Расселлом, а позади голландца — два быстрых «Макларена».

Кто в итоге поборется за победу и сумеют ли прорваться вперёд гонщики «Феррари», которые в субботу так неожиданно провалились? Все подробности Гран-при Канады Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

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