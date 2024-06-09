Боевик Ф-1 в Канаде: абсолютный провал «Феррари» и невезение лидировавшего «Макларена»

Сезон 2024 года становится особенным: мы уже не видим такого серьёзного доминирования «Ред Булл», а итоги квалификации в Монреале сулили суперлюбопытную гонку на канадской трассе — слишком уж близки оказались между собой лидеры, а поул, во многом неожиданно, выиграл Джордж Расселл. Добавляли непредсказуемости гонке ещё и хляби небесные, разверзнувшиеся над Канадой — старт гонки прошёл по дождю.

Влажный старт

И старт этот получился достаточно спокойным: Расселл сохранил лидерство, Ферстаппен остался вторым. Риккардо, проведший великолепную квалификацию, провалил старт, откатившись на восьмое место, да ещё и с фальстартом. А позади прорывались «Хаасы» — Хюлькенберг и Магнуссен единственные выбрали дождевые шины для старта. Это окупилось: Хюлькенберг быстро ворвался в десятку, а Магнуссен и вовсе доехал до пятой позиции, а вскоре справился с Пиастри, поднявшись на четвёртую строчку!

Расселл к этому моменту оторвался от Ферстаппена уже на три секунды. Выглянуло солнце, трасса начала подсыхать, и Магнуссен решил «зафиксировать прибыль», свернув в боксы за промежуточными шинами. Однако датчанину запороли пит-стоп, не успев вынести резину — в итоге он вылетел из топ-10.

Вскоре Ферстаппен смог взвинтить темп и догнал Расселла в борьбе за первую позицию. К 13-му кругу и Хюлькенбергу решили сменить шины на промежуточные, пока все размышляли, что наступит раньше: новая порция дождя или момент для перехода на слики. Расселл на перегретых промежуточных прилично сдерживал Ферстаппена, к этой паре начал подбираться Норрис. Ферстаппен на 17-м круге прилично ошибся в первом повороте, отстав от Джорджа и подпустив к себе Норриса.

Экшен на подсыхающей трассе

Через пару кругов дирекция гонки разрешила использование DRS, однако ожидание дождя продолжалось. Открытие крыла помогло Норрису атаковать Ферстаппена, оставив Макса позади. Кругом спустя Норрис прошёл и Расселла, выйдя в лидеры гонки. Расселл при обороне ошибся в последней шикане и пустил вперёд ещё и Ферстаппена.

К 25-му кругу над трассой начали сгущаться тучи, и под это дело болид разбил Логан Сарджент. На трассе появилась машина безопасности. В боксы нырнули все в лидирующей группе, кроме Норриса. Ландо не успел в боксы под машину безопасности и был вынужден заехать кругом позже, вернувшись на трассу позади Ферстаппена и Расселла — так Макс вышел в лидеры гонки.

В «Феррари» под конец режима машины безопасности решили рискнуть и перевести Леклера на слики, что подарило болельщикам самый странный пит-стоп в истории — Леклер словно отказывался выезжать на трассу. На самом деле ему пытались привести в чувство барахливший мотор и заодно перевели на слики. Правда, после рестарта Леклер поехал на 10 секунд медленнее соперников — над трассой снова пролился дождь.

Через пару кругов в «Феррари» сдались и зазвали Леклера в боксы за промежуточными шинами. Дождь остановился, гонка перешла в более спокойную стадию. Над трассой вновь выглянуло солнце, а дирекция гонки активировала DRS.

И снова подсыхало

К 44-му кругу многие пилоты приняли решение перейти на слики, однако лидеры оставались на трассе. Первым из них на пит-лейн нырнул Льюис Хэмилтон, за ним — Оскар Пиастри. На следующем круге заехали и Расселл с Ферстаппеном, а вот Норрис остался на трассе. Ландо заехал за свежим «медиумом» на два круга позже в попытке «пересидеть» Макса и взять своё за счёт всё ещё сырых участков трассы. На выезде с пит-лейна Ландо в какой-то момент оказался впереди Ферстаппена, но на сыром асфальте потерял контроль над машиной, а вместе с тем и позицию на влажной траектории. Норрис оказался в борьбе с Расселлом и в итоге уступил позицию и Джорджу.

Через пару кругов Расселл допустил ошибку и обратно пустил вперёд Норриса, пока Ферстаппен продолжал отрываться от этой пары. За 16 кругов до конца ошибку допустил Перес, сломав заднее крыло, а затем почти сразу развернуло Сайнса под колёса Албона — у Алекса не было шансов увернуться от испанца. Оба сошли с дистанции после аварии, а на трассе появилась машина безопасности.

«Мерседесы» под сейфти-каром сменили шины, однако теперь и Расселл оказался позади «Макларенов». На рестарте все лидеры сохранили позиции, Ферстаппен быстро оторвался на пару секунд от Норриса. Расселл пытался опередить Пиастри в борьбе за подиум, однако Оскар не уступил в последнем повороте, после чего британцу пришлось срезать. Расселл пустил вперёд и Хэмилтона.

Льюис довольно легко справился с Пиастри и поднялся на третье место. Кругом позднее со второй попытки то же самое сделал и Расселл, бросившись в погоню за напарником. И за два круга до конца Расселл отнял-таки подиум у семикратного чемпиона мира!

Макс Ферстаппен довёл гонку до победы — не без помощи со стороны «Макларена», провалившего стратегическую часть гонки. Для Ферстаппена эта победа стала 60-й в карьере и шестой в сезоне. Норрис и Расселл финишировали на подиуме, Хэмилтон и Пиастри замкнули топ-5.

В очки также смогли приехать Алонсо, Стролл, Риккардо и две «Альпин», причём Гасли под финиш сумел опередить Окона.

Гонка получилась невероятно насыщенной на события, лишний раз подтвердив, что нынешний сезон намного интереснее предыдущего. Впереди же Формулу-1 ждёт возвращение на действительно стационарные автодромы, где будет интересно посмотреть на расклад сил.