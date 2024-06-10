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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Канады — 2024: Сайнс, Цунода, Перес или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Канады Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Канады Ф-1?
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Выбираем из авторов аварий и Расселла, который сам себя номинировал.

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Монреале редакция отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Канады Формулы-1?
Серхио Перес
Фото: Getty Images
1 место

Серхио Перес

У Чеко был шанс как-то реабилитироваться после аварии в квалификации, но он им не воспользовался. Уже на старте сцепился с Гасли (гоночный инцидент, никто особо не виноват), потом уныло ехал во второй десятке и наконец сломал заднее антикрыло об отбойник. В этот момент Серхио занимал лишь 13-ю позицию.

Логан Сарджент
Фото: Clive Rose/Getty Images
2 место

Логан Сарджент

Американец сначала «потренировался», просто уехав на обочину, а со второй попытки всё-таки разложил машину об отбойник и спровоцировал первый выезд на трассу машины безопасности. Так в Формуле-1 точно не остаться. «Я разочарован собой», — заявил сам Логан.

Гуаньюй Чжоу
Фото: Clive Rose/Getty Images
3 место

Гуаньюй Чжоу

После аварий на тренировках китайский пилот словно потерял уверенность в себе. Нет, он довёз свой «Кик-Заубер» до финиша в целости и сохранности, но сделал это очень медленно, став круговым. Слабое выступление, которое ещё сильнее снижает шансы Чжоу остаться в чемпионате мира на 2025 год.

Карлос Сайнс
Фото: Getty Images
4 место

Карлос Сайнс

Удивительно слабый темп «Феррари» долгое время не позволял Сайнсу хотя бы зайти в десятку, а когда Карлос получил-таки шансы набрать какие-то очки, то потерял контроль над машиной и её развернуло. У Албона уже не было шансов избежать контакта с перегородившей трассу «Феррари».

Джордж Расселл
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Джордж Расселл

Казалось бы, британец финишировал третьим — не так плохо даже с учётом старта с поул-позишен, ведь впереди не какие-то случайные люди, а Ферстаппен с Норрисом. Вот только сам Расселл назвал свою гонку безобразной. Главная ошибка пилота «Мерседеса» — странная атака на Пиастри, когда британец словно попытался выдавить оппонента с трассы в последнем повороте, но потом одумался, сам срезал связку и пропустил вперёд Хэмилтона. Потерянного времени Джорджу в итоге не хватило, чтобы обогнать Норриса и, кто знает, броситься в погоню за Ферстаппеном.

Юки Цунода
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
6 место

Юки Цунода

Японец вёл вполне достойную гонку, но сам всё испортил. Цунода просто потерял контроль над машиной и чудом не оказался в стене. И пусть гонку Юки закончил, но уже вне очковой зоны. «Тупой манёвр», — ёмко охарактеризовал ошибку сам пилот.

Как проходило гоночное воскресенье:
Три команды в борьбе за победу под дождём! Каким был дикий Гран-при Канады
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Три команды в борьбе за победу под дождём! Каким был дикий Гран-при Канады
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